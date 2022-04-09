Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy

Có mùi cơ thể ở đâu?

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Trong khi mùi cơ thể thường liên quan đến nách, vi khuẩn cũng có thể gây ra mùi hôi ở bẹn, vùng hậu môn, đùi trên và bàn chân cùng những vị trí khác. Rửa kỹ da bằng khăn ướt và xà phòng đặc biệt là những vùng da dễ đổ mồ hôi có thể giúp ngăn mùi cơ thể.

Chân có mùi cũng có thể khiến giày có mùi. Xử lý giày bằng chất khử mùi không kê đơn có thể hữu ích. Ngoài ra, hãy đi tất dày và thấm hút nếu bạn có thể.