Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy

Làm đẹp 09/04/2022 23:22

Đổ mồ hôi là cách cơ thể bạn điều chỉnh nhiệt độ. Trong khi bản thân mồ hôi hầu như không có mùi, vi khuẩn sử dụng nó làm nơi sinh sản và sinh sôi nhanh chóng. Những gì bạn ngửi thấy là các sản phẩm liên quan đến vi khuẩn phân hủy protein keratin trên bề mặt da của bạn. Một từ khác để chỉ mùi cơ thể là bromhidrosis.

Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi cơ thể xảy ra khi mồ hôi của bạn gặp vi khuẩn trên bề mặt da và tạo ra mùi khó chịu.

Nguyên nhân mùi cơ thể

Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi cơ thể bắt đầu ở tuổi dậy thì do hormone nội tiết tố androgen tăng lên. Các hormone này không hoạt động cho đến tuổi dậy thì. Đó là lý do tại sao mùi cơ thể không phải là vấn đề khi bạn còn nhỏ. Một khi các hormone này hoạt động, một số điều có thể làm cho mùi cơ thể trở nên tồi tệ hơn, bao gồm:

  • Bài tập nặng
  • Thời tiết nóng bức
  • Thừa cân
  • Thay đổi nội tiết tố
  • Một số tình trạng sức khỏe nhất định, chẳng hạn như bệnh tiểu đường , bệnh gan hoặc bệnh thận
  • Một số loại thuốc, như thuốc chống trầm cảm
  • Chế độ ăn uống : Một số thực phẩm béo, dầu hoặc thực phẩm có mùi mạnh như tỏi, cà ri và hành tây có thể thấm qua lỗ chân lông và gây ra mùi cơ thể.

Có mùi cơ thể ở đâu?

Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi mùi cơ thể thường liên quan đến nách, vi khuẩn cũng có thể gây ra mùi hôi ở bẹn, vùng hậu môn, đùi trên và bàn chân cùng những vị trí khác. Rửa kỹ da bằng khăn ướt và xà phòng đặc biệt là những vùng da dễ đổ mồ hôi có thể giúp ngăn mùi cơ thể.

Chân có mùi cũng có thể khiến giày có mùi. Xử lý giày bằng chất khử mùi không kê đơn có thể hữu ích. Ngoài ra, hãy đi tất dày và thấm hút nếu bạn có thể.

Điều trị mùi cơ thể

Nếu mùi cơ thể là một vấn đề đối với bạn, bạn có thể làm một số điều này để giúp kiểm soát nó:

  • Thử dung dịch hydrogen peroxide và nước để chống lại mùi cơ thể. Dùng 1 thìa cà phê peroxide (3%) cho 1 cốc nước. Lau sạch phần này trên các vùng bị ảnh hưởng (dưới cánh tay, bàn chân, bẹn) bằng khăn. Điều này có thể giúp tiêu diệt một số vi khuẩn tạo mùi.
  • Nếu mồ hôi khi tập luyện là nguyên nhân số 1 gây ra mùi cơ thể, hãy giặt quần áo tập của bạn thường xuyên. Quần áo thể dục ướt đẫm mồ hôi là nơi sinh sôi của vi khuẩn.
Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Tránh xa các loại thực phẩm có thể gây ra mùi cơ thể. Nhưng hãy luôn nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thực hiện những thay đổi mạnh mẽ đối với chế độ ăn uống của bạn.
Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu bạn bị đổ mồ hôi quá nhiều (gọi là chứng tăng tiết mồ hôi ), hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Có một số lựa chọn cho những người bị đổ mồ hôi nặng hơn, những người muốn điều trị tích cực hơn. Ngoài ra, một số vấn đề y tế có thể dẫn đến đổ mồ hôi quá nhiều. Bác sĩ có thể chẩn đoán và kê đơn điều trị cho bạn.

Ngăn ngừa mùi cơ thể

Cách tốt nhất để chống lại mùi cơ thể là thông qua phòng ngừa. Nếu bạn muốn không có mùi, hãy xem xét các mẹo sau:

  • Tắm hoặc tắm vòi hoa sen mỗi ngày.
Mùi hương là cách giúp bạn tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, mùi cơ thể đôi lúc lại khiến không ít người ái ngại, đây sẽ là những biện pháp giúp bạn ngăn ngừa chuyện ấy - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Giặt quần áo thường xuyên và đảm bảo mặc quần áo sạch.
  • Cố gắng tránh các loại thực phẩm có mùi mạnh có thể thấm qua lỗ chân lông của bạn.
  • Thoa chất chống mồ hôi trước khi đi ngủ. Điều này giúp sản phẩm có cơ hội hoạt động trong khi bạn ngủ và không bị đổ mồ hôi. Nếu bạn thoa chất chống mồ hôi sau khi tắm vào buổi sáng, mồ hôi bạn tích tụ sẽ làm trôi sản phẩm và khiến bạn không có khả năng chống lại sự đổ mồ hôi vào ban ngày. Hãy nhớ rằng, chất khử mùi không ngăn tiết mồ hôi. Chúng chủ yếu che đi mùi mồ hôi trên da của bạn. Chất chống mồ hôi là tác nhân hóa học làm giảm tiết mồ hôi.
  • Nhiều chế phẩm chống mồ hôi cũng chứa chất khử mùi giúp che giấu mùi. Kiểm tra sản phẩm bạn sử dụng để đảm bảo sản phẩm đó có chứa chất chống mồ hôi cũng như chất khử mùi.
  • Giữ cho vùng da dưới cánh tay của bạn khô ráo. Vi khuẩn rất khó sinh sản ở những vùng khô trên cơ thể. Cạo lông nách thường xuyên cũng sẽ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn và có thể làm giảm mồ hôi và mùi hôi.

Theo Webmd

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