Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này

Làm đẹp 19/09/2022 05:33

Trong khi bạn có thể vui mừng vì những bông hoa nở rộ xung quanh, nô đùa trong những bộ trang phục hoa đẹp nhất và thưởng thức những thức uống giải khát mùa hè, bạn chắc chắn không nên quên làn da của mình.

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùa hè có thể rất khắc nghiệt đối với làn da của bạn nếu bạn không chăm sóc nó tốt. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bụi bẩn và ô nhiễm xung quanh có thể ảnh hưởng xấu đến làn da của bạn, dẫn đến một loạt các vấn đề như mụn trứng cá, cháy nắng, sạm da và nhiều vấn đề khác. Mặc dù bạn nhất định phải bổ sung kem chống nắng hiệu quả vào chế độ chăm sóc da mùa hè của mình, bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ tự chế để nâng niu làn da của mình.

Dưới đây là 5 loại mặt nạ bạn có thể làm tại nhà để có được làn da sáng trong mùa hè này:

Mật ong, sữa và nước hoa hồng

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 2

Trộn mật ong với một ít sữa đông và nước hoa hồng, rồi thoa lên mặt.

Trộn một thìa mật ong, nước hoặc sữa và nước hoa hồng vào một cái bát. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và giữ nguyên trong khoảng 15 phút. Cuối cùng, rửa sạch với nước. Bạn sẽ thấy ngay lập tức sáng bừng trên khuôn mặt của mình. Nó phù hợp nhất cho da khô. Tuy nhiên, những người có làn da dầu có thể tránh hoặc sử dụng ít mật ong hơn một chút trong khi đắp mặt nạ này.

Cả mật ong và sữa đông đều có tác dụng làm mát và dưỡng ẩm cho làn da của bạn. Mặt khác, nước hoa hồng cung cấp nước cho da và mang lại vẻ tươi sáng cho làn da.

 

Mặt nạ đất sét và nước hoa hồng

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Multani Mitti (còn được gọi là đất sét) là một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến nhất để làm mặt nạ. Chỉ cần trộn nó với một chút nước hoa hồng và thoa lên mặt. Giữ nó trên cho đến khi mặt nạ khô và sau đó rửa sạch bằng nước. 

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Multani Mitti rất tốt trong việc chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời và cũng có tác dụng làm mát. Nó thậm chí còn giúp làm đều màu da của bạn.

Cà chua, sữa đông và chanh

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 5

Bạn cũng có thể dùng cà chua, sữa đông và nước cốt chanh để làm mặt nạ dưỡng da hiệu quả trong mùa hè này.

 

Bào một quả cà chua và thêm một chút sữa đông cùng vài giọt chanh vào đó. Trộn tất cả và thoa lên mặt. Xoa bóp theo chuyển động tròn trong một hoặc hai phút. Để mặt nạ trên mặt thêm 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước. Đây là một trong những loại mặt nạ trẻ hóa da mặt tốt nhất trong mùa hè.

Giàu chất chống oxy hóa, cà chua hoạt động như một chất tẩy trắng tự nhiên. Nó cũng giúp se khít lỗ chân lông và hoạt động như một loại toner tốt. Hơn nữa, chanh làm sáng da và có tác dụng tẩy tế bào chết trên da.

Mặt nạ hạnh nhân, yến mạch và sữa đông

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 6

Hạnh nhân được làm giàu với Vitamin E giúp làm mềm và trẻ hóa làn da.

Ngâm khoảng 10 quả hạnh qua đêm và nghiền chúng thành hỗn hợp sền sệt. Trộn nó với một thìa yến mạch và một chút sữa đông. Thêm nửa thìa mật ong hoặc nước hoa hồng tùy theo loại da của bạn (mật ong cho da khô và nước hoa hồng cho da nhờn), cho tất cả các thành phần trộn đều. Đắp mặt nạ lên mặt và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Cuối cùng, rửa sạch lại với nước sau 10 phút.

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Hạnh nhân được làm giàu với Vitamin E giúp làm mềm và trẻ hóa làn da. Mặt khác, yến mạch hoạt động như một chất tẩy tế bào chết và tẩy tế bào chết tự nhiên trên da. Chúng cũng giúp loại bỏ mụn đầu đen.

Dưa leo và mật ong

Mở đường cho nhan sắc thăng hoa cùng 5 công thức mặt nạ dưỡng trắng tự nhiên này - Ảnh 8

Đừng chỉ ăn dưa chuột trong mùa hè này, hãy sử dụng nó trên cả khuôn mặt của bạn.

Tác dụng làm mát của dưa chuột kết hợp với các đặc tính dưỡng ẩm của mật ong sẽ ngăn chặn những cơn đau mùa hè trên da của bạn. Bạn chỉ cần bào một quả dưa chuột và sau đó thêm một ít mật ong vào đó. Đắp lên mặt và rửa sạch sau 10 phút. 

Theo Indiatoday

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