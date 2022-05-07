Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu

Làm đẹp 07/05/2022 09:18

Da dầu là một trong những loại da khá phổ biến ở đất nước nhiệt đới và ẩm ướt như nước ta. Thêm vào đó là nhiệt độ quá cao trong hầu hết các tháng trong năm, ô nhiễm quá mức và tác hại của tia cực tím, nó làm tổn hại làn da của bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Da nhờn đề cập đến việc sản xuất nhiều lần lượng bã nhờn dư thừa trên lớp trên biểu bì da, dẫn đến một lớp dầu bóng suốt cả ngày. 

Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có thể phát hiện thấy bã nhờn đọng lại trên da trong vòng một giờ sau khi làm sạch da, bạn có làn da dầu. Vì làn da dầu có thể mời gọi nhiều "vị khách" không mong muốn như mụn trứng cá, mụn đầu đen, lớp trang điểm bị chảy và nhiều hơn nữa, nên nó luôn có một danh sách các lời khuyên và mẹo để "chế ngự". Nhưng, chúng có thực sự đáng sợ đến thế không? Trong hầu hết các trường hợp là không, đó là lý do tại sao chúng ta cần "vạch trần" 5 lầm tưởng về da dầu mà bạn phải ngừng tin tưởng sau đây.  

Quan niệm 1: Da dầu không cần dưỡng ẩm

Đây là một trong những lầm tưởng phổ biến nhất mà bạn cần ngừng tin. Da nào cũng cần dưỡng ẩm. Da dầu cũng có thể bị mất nước, đó là lý do tại sao sử dụng kem dưỡng ẩm dành riêng cho loại da này sẽ là lý tưởng. 

Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chìa khóa để đối phó với làn da dầu là làm ẩm nó mà không cần thêm dầu từ các sản phẩm khác. Da của bạn sẽ bị mất nước nếu không có độ ẩm và sẽ bắt đầu bù đắp quá mức bằng cách sản xuất nhiều dầu hơn. Hãy chọn loại kem dưỡng ẩm dịu nhẹ và không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. 

Quan niệm 2: Da dầu phản ánh chế độ ăn uống không lành mạnh

Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi những gì chúng ta ăn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sức khỏe tổng thể của chúng ta, sự xuất hiện của da dầu không phải do chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, không lành mạnh thúc đẩy. Đúng, nó có thể làm tình hình tồi tệ hơn nhưng có những thứ khác như di truyền và điều kiện môi trường cũng phải được tính vào việc gây ra da dầu. 

Nhiều yếu tố có thể góp phần tạo nên làn da nhờn của bạn, từ gen di truyền, nội tiết tố đến môi trường của bạn, nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến tình trạng da của bạn. Lựa chọn chế độ ăn uống kém có thể làm trầm trọng thêm tình trạng da của bạn chứ không hẳn đổ lỗi cho nó hoàn toàn là tác nhân.   

Lầm tưởng 3: Tẩy da chết thường xuyên giúp kiểm soát việc sản xuất bã nhờn

Bạn muốn làm thông thoáng lỗ chân lông của mình và loại bỏ tất cả những thứ đó ra khỏi da? Nhưng không có gì là tốt khi làm quá trớn. Loại da nhờn được cho là cần tẩy tế bào chết nhiều hơn các loại da khác, nhưng điều này không có nghĩa là bạn tẩy da chết mỗi ngày. 

Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể làm hỏng các tuyến bã nhờn của mình, dẫn đến sản xuất dầu nhiều hơn trước nếu tẩy da chết thường xuyên quá mức. Tương tự, bạn có thể hạn chế rửa mặt bằng sữa rửa mặt 2 lần / ngày, để tránh làm mất đi lớp dầu tự nhiên và khiến da bị khô.

Tẩy tế bào chết cho da dầu có thể giúp ngăn ngừa mụn nhọt, mụn đầu đen và lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Nhưng hãy nhớ rằng ngay cả da dầu cũng có thể bị mẩn đỏ và kích ứng nếu bạn sử dụng quá nhiều sản phẩm tẩy tế bào chết, điều này có thể làm tăng tiết dầu. 

Lầm tưởng 4: SPF làm cho da dầu nhờn hơn

Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không, da dầu không có khả năng chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, đó là lý do tại sao việc trang bị SPF là một thỏa thuận không thể thương lượng bạn nhé!

Cũng giống như bất kỳ loại da nào khác, da dầu cũng dễ bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời và kem chống nắng là người bảo vệ duy nhất của bạn. Sử dụng kem chống nắng dạng gel hoặc kem chống nắng dạng kem để không để lại tia cực tím hoặc màng nhờn mà vẫn đảm bảo an toàn cho làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. 

Lầm tưởng 5: Da nhờn nhất định có mụn

Lột xác cho vẻ đẹp nếu bạn xóa bỏ được những lầm tưởng tai hại này về làn da dầu - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Da nhờn là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra mụn trứng cá vì bã nhờn làm tắc nghẽn lỗ chân lông và giữ dầu trong bụi bẩn, cặn bã và da chết có thể kích thích mụn trứng cá. Nhưng, nó không phải là duy nhất. Nếu đột nhiên nổi nhiều nốt mụn, bạn nên đi khám da liễu và kiểm tra tình trạng cơ bản. Thêm vào đó, sự pha trộn phù hợp giữa các thành phần và phương pháp chăm sóc da có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá.

Theo Femina

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