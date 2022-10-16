Loại rau củ giá rẻ như cho ở chợ Việt hóa ra lại là "mỹ phẩm" cao cấp từ tự nhiên cho da trắng bật tông, dưỡng nhan ưu việt

Làm đẹp 16/10/2022 12:44

Tất cả chúng ta đều biết rằng khoai tây có thể được nấu theo hàng chục cách ngon khác nhau. Tuy nhiên, hóa ra loại rau củ này có thể được sử dụng để làm sạch đồ bạc, làm sáng vùng nách và nhiều lợi ích khác.

1. Loại bỏ rỉ sét một cách dễ dàng

Kim loại bị gỉ, và điều đó hoàn toàn bình thường, nhưng câu hỏi đặt ra là làm thế nào để loại bỏ thứ này khỏi vòi nước hoặc một trong những chiếc chảo rán của bạn. Đáng ngạc nhiên, một củ khoai tây có thể giúp bạn.

Loại rau củ giá rẻ như cho ở chợ Việt hóa ra lại là 'mỹ phẩm' cao cấp từ tự nhiên cho da trắng bật tông, dưỡng nhan ưu việt - Ảnh 1

  • Đầu tiên, bạn cần cắt đôi củ khoai tây.
  • Sau đó, lấy một ít muối nở, muối ăn hoặc chất tẩy rửa bát đĩa.
  • Nhúng phần đã cắt của khoai tây vào chất tẩy và chà xát lên đồ gỉ cho đến khi sạch. Nếu khoai tây của bạn bị mất dính vào, hãy cắt một lát nhỏ và lặp lại quy trình được mô tả ở trên.
  • Rửa sạch đồ của bạn với nước và để khô.

2. Điều trị vết bỏng 

Lưu ý rằng phương pháp được mô tả bên dưới phù hợp hơn với vết bỏng nắng, nhưng đừng lo lắng: Bạn cũng có thể thay đổi phương pháp này để điều trị các vết bỏng nhẹ khác.

  • Lấy một vài củ khoai tây, rửa thật sạch rồi cắt thành từng lát mỏng.
  • Nếu bạn không thích cắt, bạn có thể bào nhỏ. Những cách này tuy phức tạp hơn nhưng cung cấp cho làn da của bạn nhiều loại nước mát cần thiết hơn. Sử dụng gạc và miếng bông để cố định băng ép vào da của bạn.
  • Đắp các lát (hoặc bất cứ thứ gì bạn đã chọn) lên vùng da bị rát, để từ 10 đến 15 phút, gỡ bỏ và rửa sạch da bằng nước mát.

Loại rau củ giá rẻ như cho ở chợ Việt hóa ra lại là 'mỹ phẩm' cao cấp từ tự nhiên cho da trắng bật tông, dưỡng nhan ưu việt - Ảnh 2

Nếu bạn đang đối phó với vết bỏng do nước sôi hoặc các vết bỏng tương tự, các lát khoai tây sẽ không làm được gì nhiều. Ở đây nước ép của khoai tây hoạt động như một chất làm dịu, vì vậy hãy nghiền khoai tây sống để sử dụng.

  • Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên vết bỏng và giữ nguyên cho đến khi cơn đau biến mất. Có thể mất từ ​​10 phút đến vài giờ, vì vậy hãy bình tĩnh và thay hỗn hợp khi nó chuyển sang màu nâu.
  • Hãy nhớ rằng: bạn phản ứng với vêt bỏng càng nhanh, kết quả sẽ càng tốt.

3. Loại bỏ vết bẩn trên vải

Loại rau củ giá rẻ như cho ở chợ Việt hóa ra lại là 'mỹ phẩm' cao cấp từ tự nhiên cho da trắng bật tông, dưỡng nhan ưu việt - Ảnh 3

 

Đúng, chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc. Khoai tây có thể giúp bạn loại bỏ vết bẩn trên các loại vải khác nhau.

  • Để làm điều này, hãy rửa một vài củ khoai tây sống và bào chúng trong một cái bát chứa đầy 0,5 lít nước.
  • Sau đó, bỏ khoai tây đã nạo và thêm lượng nước tương tự. Chờ trong 10-15 phút.
  • Dùng miếng bọt biển để xử lý vết bẩn bằng nước khoai tây, chà xát và rửa bằng nước lạnh sạch sau đó.
  • Nếu bạn bị dính vết bẩn trên tay với quả mọng, củ dền hoặc thực phẩm khác, bạn chỉ cần cắt một củ khoai tây sống thành hai nửa và chà tay sạch.

4. Giữ cho đôi giày da của bạn luôn sạch sẽ và sáng bóng

Loại rau củ giá rẻ như cho ở chợ Việt hóa ra lại là 'mỹ phẩm' cao cấp từ tự nhiên cho da trắng bật tông, dưỡng nhan ưu việt - Ảnh 4

 

Giày da trông rất tuyệt vời. Nó vừa thoải mái và bền lâu, nhưng nó vẫn có thể bị xước hoặc phai màu theo thời gian. Tuy nhiên, một củ khoai tây đơn giản cũng có thể khắc phục được. Nếu giày của bạn trông cũ và bẩn, hãy thử cách này:

  • Cắt một củ khoai tây sống thành một nửa.
  • Xoa lên toàn bộ bề mặt giày của bạn.
  • Để trong 5 phút. Ở giai đoạn này, chúng sẽ trông mờ và hơi xỉn. Đừng lo lắng, nó hoàn toàn ổn.
  • Lau giày bằng khăn khô mềm cho đến khi chúng sáng bóng trở lại.

 

5. Làm sáng vùng nách 

Tất cả chúng ta đều muốn trông đẹp nhất khi áo phông và áo ba lỗ. Nếu vùng da dưới cánh tay của bạn trông hơi thâm, đây là một số cách để khắc phục chúng bằng khoai tây. Đừng mong đợi kết quả ngay lập tức, bởi vì tất cả các biện pháp điều trị tại nhà cần có thời gian để phát huy tác dụng.

Loại rau củ giá rẻ như cho ở chợ Việt hóa ra lại là 'mỹ phẩm' cao cấp từ tự nhiên cho da trắng bật tông, dưỡng nhan ưu việt - Ảnh 5

Cách 1:

  • Rửa một củ khoai tây và cắt lát.
  • Mát xa nách của bạn với các lát trong khoảng 3 phút.
  • Chờ nửa tiếng để nước khoai tây có cơ hội phát huy tác dụng.
  • Rửa sạch nách bằng nước mát và dùng khăn thấm khô nhẹ nhàng.

Cách 2:

  • Cắt và trộn một củ khoai tây sạch cho đến khi nó mịn.
  • Đắp hỗn hợp khoai tây lên nách và để trong 10 phút.
  • Rửa sạch bằng nước mát và dùng khăn lau khô.

Cả hai cách nên được lặp lại hai lần một ngày trong ít nhất 4 tuần để có kết quả trông thấy.

Theo Brightside

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