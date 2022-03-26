Không phải cứ dùng mỹ phẩm là da sẽ trắng sáng, bạn cần sự 'hậu thuẫn' chuyên nghiệp từ những bí quyết này

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Nếu có một lời hứa chăm sóc da mà bạn cần thực hiện với bản thân, đó là giữ cho cơ thể luôn đủ nước! Uống ít nhất 3 lít nước mỗi ngày sẽ đảm bảo rằng tất cả các chất độc trong cơ thể được thải ra ngoài và các tế bào của bạn được ngậm nước. Điều này sẽ phản ánh dưới dạng một làn da tốt hơn, mềm mại và tươi trẻ!

Tập thể dục thường xuyên

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Nếu bạn thực sự muốn làn da của mình trở nên sáng hơn, hãy chắc chắn rằng bạn tham gia tập thể dục. Khi bạn tập thể dục, các động mạch nhỏ trên da của bạn mở ra, do đó cho phép nhiều máu đến bề mặt da hơn, điều này giúp cung cấp các chất dinh dưỡng cho da để có thể sửa chữa những tổn thương do các chất ô nhiễm môi trường gây ra.

Thiết lập chế độ chăm sóc da phù hợp

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Nếu bạn đang lo lắng về những làn da của mình mất đi nước da ban đầu, thì việc sử dụng các sản phẩm thiết bị phù hợp có thể là một bước đi khôn ngoan. Bạn phải chọn lựa những sản phẩm phù hợp với làn da của bạn thì mới có thể phát huy được công dụng hiệu quả. Hơn nữa đừng bao giờ quên thoa kem chống nắng mỗi ngày để tránh tác hại của các tia UV tới làn da của bạn nhé.

Theo Be Beautiful.in