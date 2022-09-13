Khỏe đẹp từ bên trong nhờ những thực phẩm quen thuộc với chị em hằng ngày

Gạo lứt chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp làm đẹp sâu từ bên trong như CoQ10, vitamin E, vitamin B… Đặc biệt, các chất GABA (gamma amino butyric acid) và Squalene chính là những “trợ thủ” đắc lực giúp làn da khỏe đẹp.

Giá trị dinh dưỡng của gạo lứt mang lại cho bạn làn da sáng bóng, căng mịn và xoá mờ vết nhăn. Nhiều người chọn ăn gạo lứt hàng ngày bởi khả năng loại bỏ độc tố từ chất antioxidant. Độc tố càng được đào thải nhiều, da càng tươi trẻ và căng tràn sức sống.

Mang một nguồn tuyệt vời của carbs lành mạnh, khoai lang cũng có thể cung cấp một số lợi ích đáng kể cho làn da của bạn để chống lão hóa. Khoai lang chứa nhiều beta carotene cũng như vitamin C. Beta carotene về cơ bản là một dẫn xuất của vitamin A có đặc tính retinol mạnh mẽ. Ngoài ra, khoai lang còn chứa chất xơ hòa tan và không hòa tan, rất cần thiết để duy trì đường ruột khỏe mạnh và thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ của chúng giúp chống lại các gốc tự do có thể làm mất đi vẻ tươi sáng bên trong của làn da. Ưu tiên sức khỏe của bạn từ trong ra ngoài không chỉ có thể giúp giải quyết mọi vấn đề về tiêu hóa, mà một đường ruột khỏe mạnh và hoạt động tốt cũng sẽ phản ánh rõ trên làn da của bạn.

Quả sơn trà

Quả sơn trà ăn lạ miệng, giá trị dinh dưỡng lại cao, là một trong những loại quả yêu thích của các bạn gái. Hàm lượng vitamin C có trong quả sơn trà khá cao, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa nhiều vitamin B có lợi cho việc nuôi dưỡng làn da, các bạn nữ muốn có làn da căng mịn thì có thể cân nhắc đến chúng.

Một công dụng nữa của quả sơn trà đó là thanh lọc cơ thể. Nếu muốn có một làn da đẹp và tử cung khỏe mạnh thì nên định kỳ thanh lọc độc tố trong cơ thể. Quả sơn trà thuộc về thực phẩm có tính hàn, do vậy cũng không nên ăn quá nhiều, mỗi lần chỉ nên ăn vài quả là đủ.

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Các loại hạt

Nếu bạn muốn làn da căng hơn và tăng cường sản xuất collagen, kết hợp protein và chất béo lành mạnh vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn với một số loại hạt và hạt là một cách tuyệt vời để có da đẹp mà vẫn ăn ngon.

Hạt chứa axit béo omega-3 có thể làm căng da. Axit béo omega-3 là một loại chất dinh dưỡng thiết yếu cũng được tìm thấy trong cá và một số thực phẩm từ thực vật. Ngoài ra, hạt có thể chống lại chứng viêm và "giúp cơ thể phát triển các mô và cơ quan liên kết. Chế độ ăn giàu hạt, ngũ cốc nguyên cám giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng lành mạnh như chất béo, carbohydrate và chất xơ. Những thực phẩm này cung cấp vitamin và khoáng chất bên cạnh việc cung cấp năng lượng, khiến chúng trở thành yếu tố chính của bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào.

Cẩu kỷ

Cẩu kỷ không chỉ là thực phẩm mà còn là vị thuốc, do vậy giá trị dinh dưỡng rất phong phú, giúp thư giãn não bộ và cải thiện giấc ngủ. Đối với những người yêu cái đẹp, thường xuyên ăn cẩu kỷ còn có thể cải thiện tình trạng thiếu máu, làm giảm tình trạng nám tàn nhang và ngăn ngừa lão hoá.

Có rất nhiều cách chế biến cẩu kỷ, có thể ăn trực tiếp, pha trà, hoặc pha cùng táo đỏ, thậm chí có thể nấu thành cháo để thay đổi khẩu vị.

Các bạn nữ muốn đẹp không chỉ cần chú trọng cách ăn mặc hay make up mà nên chú trọng vẻ đẹp tự nhiên từ bên trong. Nếu muốn đẹp một cách thật tự nhiên ta cần định kỳ thanh lọc hết độc tố trong cơ thể, chăm sóc tử cung và dạ dày một cách tốt nhất.