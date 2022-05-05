Khéo khoe trọn vẹn vẻ đẹp quyến rũ với những bí kíp mặc đẹp giúp bạn thêm phần cuốn hút

Sau đây là 6 thủ thuật để bạn có thể nhấn mạnh sự hoàn hảo của cơ thể và làm cho các bộ phận cơ thể trông hấp dẫnvà thu hút hơn.

Để làm cho vẻ ngoài của bạn trông lộng lẫy, hãy chọn những bộ quần áo nhấn mạnh vào vòng eo của bạn. Có vẻ như eo càng nhỏ, mông của bạn trông càng nổi bật hơn. Tốt hơn hết là bạn nên tránh những bộ quần áo tôn dáng che đi vòng eo của mình.

2. Một điểm nhấn ở chân

Một trong những quy luật chính của thời trang diễn ra như sau: Nếu bạn muốn vòng ba của mình trông to hơn, đừng ngần ngại phô diễn đôi chân đẹp của mình.

3. Chọn váy bút chì và váy vải tuyn bồng bềnh

Kể từ khi Christian Dior tạo ra chiếc váy bút chì đầu tiên của mình, nó đã trở thành món đồ phải có trong tủ đồ của mọi phụ nữ. Nó nhấn mạnh thành công tất cả các điểm hoàn hảo của cơ thể và nó có thể làm cho phần dưới của bạn trông thực sự hấp dẫn.

4. Biến họa tiết sọc ngang thành người bạn tốt nhất của bạn

Áo và váy có họa tiết sọc ngang tương phản được tạo hình giúp cơ thể trông nữ tính và thanh lịch hơn. Loại họa tiết này giúp tăng chu vi của hông một cách trực quan, làm cho mông của bạn trông tròn hơn.

5. Áo crop top với váy hoặc quần sooc đơn giản là tuyệt vời

Một chiếc áo crop top tôn lên vòng eo một cách hoàn hảo, và quần short denim giúp xác định tất cả những vị trí mong muốn theo cách tuyệt vời nhất. Một chiếc váy te nít hoặc váy xòe, rất thời trang hiện nay, chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh nhìn nhờ độ dài và phom dáng của nó. Nó làm cho phía sau của bạn trông to hơn một cách trực quan và có thể giúp bạn đạt được thân hình đồng hồ cát đáng mơ ước.

6. Thời trang ôm

Áo dài, váy và quần jean làm từ chất liệu co giãn có thể giúp tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của bạn một cách thuận lợi. Chất liệu loại này ôm sát mông và giúp chúng tròn trịa hơn. Thêm đôi giày cao gót hoặc xăng đan vào trang phục của bạn, và không ai có thể rời mắt khỏi bạn.

Theo Brightside