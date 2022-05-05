6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè

Làm đẹp 05/05/2022 08:36

Bikini luôn là trang phục được phái đẹp yêu thích khi đi biển mỗi khi hè về.

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thời gian, những bộ bikini ngày càng có những thiết kế đẹp mắt và độc đáo giúp phái đẹp tôn lên những đường cong cơ thể. Từ họa tiết rằn ri, hoa lá hay hình học, hãy cùng tham khảo một số kiểu bikini đẹp cho mùa hè thêm sôi động.

Mùa hè sôi động khó lòng từ chối những chuyến du lịch biển mát mẻ, để đi biển chắc hẳn các nàng luôn muốn chọn lựa những bộ bikini thời trang, thaoir mái nhưng không kém phần thu hút phải không nào?

Đây là 6 kiểu bikini đnag rất thịnh này và chắc chắn sẽ là những mãu hot trend trong mùa hè này!

1. Bikini dây dài

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bikini hai dây dài là một biến thể của bikini hai mảnh với phần dây được kéo dài ra để tạo nhiều vòng quấn quanh eo. Đây là thiết kế bikini đẹp được nhiều chị em yêu thích nhờ ưu điểm khoe eo thon, tôn lên vẻ đẹp gợi cảm. Bạn có thể biến tấu bằng cách mặc quần jean hoặc váy, biến áo tắm thành áo bra top tuyệt đẹp.

2. Bikini quây họa tiết

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bikini họa tiết là kiểu áo tắm thường được các cô nàng cá tính yêu thích. Những năm gần đây chứng kiến ​​sự lên ngôi của những bộ bikini họa tiết hoa lá, da báo, nhiệt đới hay hình học. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ bikini vừa đẹp, vừa khoe được vẻ quyến rũ nhưng không kém phần thời trang thì hãy sắm ngay cho mình bộ bikini này nhé.

3. Bikini cạp cao

Bikini cạp cao phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi dáng người nên không khó lý giải vì sao thiết kế này lại đa dạng từ màu sắc đến họa tiết.

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không phải ai cũng có được thân hình và vóc dáng đồng hồ cát hoàn hảo, nhưng điều đó không ngăn cản bạn tung tăng trên bãi biển trong một bộ bikini bắt mắt. Với những cô nàng có thân hình nhỏ nhắn, những bộ bikini cạp cao sẽ tôn lên những ưu điểm cơ thể như bờ vai nhỏ hay vòng eo thon gọn. Hơn nữa, kiểu đồ bơi này còn giúp tạo cảm giác cơ thể như thon dài, "ăn gian" thêm chiều cao.

4. Bikini khoét một bên vai

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bikini lệch vai được xem là điểm nhấn mới cho bikini năm nay. Bikini lệch vai mang đến cho phái đẹp sự nhẹ nhàng và thoáng mát. Ngoài ra, kiểu bikini đẹp này còn tôn dáng hiệu quả, là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách nữ tính và sự năng động. Nếu như khi diện bikini 2 mảnh có dây hay áo quây, bạn thường lo lắng không thoải mái khi vận động, thì với bikini lệch vai, bạn có thể xua tan nỗi lo này mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ.

5. Bikini 1 mảnh

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn sexy nhưng không quá hở hang thì bikini một mảnh cut-out là một lựa chọn đúng đắn. Kiểu bikini này giúp người mặc sang trọng và quyến rũ nhờ những chi tiết nhấn nhá vòng 2 hay phần hông.

6. Bikini tay dài

6 Kiểu bikini đẹp sang xịn mịn vừa thời trang vừa tôn dáng cho nàng thoải mái chào hè - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, bikini dáng dài được nhiều ngôi sao lăng xê và liên tục tạo được sức hút mạnh mẽ trong làng mốt bởi sự quyến rũ và sành điệu. Đây là những mẫu bikini dành cho những cô nàng không thích sexy nhưng vẫn muốn tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở. Bên cạnh đó, dáng bikini dài tay cũng sẽ giúp che chắn cho các cô nàng ngại nắng cũng như che đi khuyết điểm của cánh tay.

Trên đây là những mẫu bikini đi biển hot nhất mùa hè năm nay. Hãy thử lựa chọn những mẫu bikini đẹp mới lạ và hợp thời trang ngay thôi nào!

Theo Dartsior

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