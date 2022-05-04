Tẩy trang không chỉ là việc rửa trôi lớp trang điểm, bạn cần biết thêm những thủ thuật này để bảo vệ làn da về lâu dài

Tất cả chúng ta đều thích trang điểm đẹp, tuy nhiên, việc tẩy trang khiến chúng ta cảm thấy phiền toái. Dù bạn có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn có lớp trang điểm không chịu bong ra và cuối cùng sẽ khiến bạn bị mụn. Nhưng đừng lo lắng. Dưới đây là một số thủ thuật để giúp bạn tẩy trang đúng cách.
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Rửa mặt sau khi sử dụng khăn lau trang điểm
Một sai lầm mà hầu hết chúng ta thường mắc phải là chỉ sử dụng khăn lau trang điểm là không đủ. Khăn lau trang điểm được sử dụng tốt nhất để tẩy trang trước khi rửa mặt. Khăn lau trang điểm không loại bỏ được cặn bẩn. Sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi lau khăn tẩy trang sẽ đẩy chất cặn bã vào lỗ chân lông và gây mụn cho bạn.
Làm sạch kỹ lưỡng
Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng một loại sữa rửa mặt được sản xuất để loại bỏ lớp trang điểm. Mát xa sữa rửa mặt trên mặt và để trong vòng 15 đến 20 giây. Đảm bảo bạn mats xa từng phần trên khuôn mặt, bao gồm cả chân tóc mai, cằm và xung quanh tai.
Xông hơi cho khuôn mặt
Cách tốt nhất để đảm bảo lớp trang điểm của bạn sạch 100% là sử dụng hơi nước. Xông hơi da mặt trước khi tẩy trang. Điều này sẽ giúp lỗ chân lông được nới lỏng, sữa rửa mặt sẽ thấm sâu vào da để loại bỏ cặn bẩn và lớp trang điểm sẽ trôi đi trên da.
Sử dụng Micellar Water
Micellar water là sản phẩm tốt nhất để làm sạch da của bạn. Đây là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho khăn lau trang điểm, ngoài ra bạn không nhất thiết phải rửa mặt bằng sữa rửa mặt sau khi sử dụng micellar water.
Chú ý nhiều hơn đến đôi mắt của bạn
Công việc tẻ nhạt nhất trong quá trình này là tẩy trang cho mắt. Sử dụng sản phẩm tẩy trang dành riêng cho mắt vì mắt của bạn dễ bị tổn thương. Ngoài ra, việc loại bỏ lớp lót và mascara của bạn là vô cùng khó khăn và tẩy trang mắt sẽ là sản phẩm tốt nhất để làm điều đó.
Kiểm tra lại bằng miếng bông tẩy trang
Ngay cả sau quá trình dài rửa mặt sạch sẽ, cặn trang điểm vẫn có thể còn sót lại trên da của bạn. Đảm bảo bạn làm sạch da mặt một lần nữa bằng cách thấm chất tẩy trang lên miếng bông và chấm lên mặt. Bước nhỏ này sẽ mang lại hiệu quả lâu dài và ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn đầu đen.
Theo Femina