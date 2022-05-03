Những thành phần cấp ẩm tự nhiên giúp da bạn trở nên mịn mướt

Da khô là một tình trạng phổ biến và bạn có thể gặp phải, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu bạn cảm thấy da căng, bong tróc hay thô ráp tại một số vùng thì da bạn đang bị khô, mất nước và cần được dưỡng ẩm thường xuyên.

Hãy tận dụng những nguyên liệu vô cùng gần gũi trong cuộc sống hằng ngày dưới đây để da luôn được căng mọng nhé.