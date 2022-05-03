Những thành phần cấp ẩm tự nhiên giúp da bạn trở nên mịn mướt

Đây là 4 thành phần tự nhiên giúp da của bạn luôn được ẩm mịn, căng bóng.
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Da khô là một tình trạng phổ biến và bạn có thể gặp phải, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu bạn cảm thấy da căng, bong tróc hay thô ráp tại một số vùng thì da bạn đang bị khô, mất nước và cần được dưỡng ẩm thường xuyên.
Hãy tận dụng những nguyên liệu vô cùng gần gũi trong cuộc sống hằng ngày dưới đây để da luôn được căng mọng nhé.
Dầu hạnh nhân
Nếu bạn đang gặp tình trạng da khô nứt thì dầu tự nhiên chính là cách dưỡng ẩm tốt nhất. Hãy tận dụng dầu hạnh nhân được tìm thấy trong nhà bạn để làm đẹp cho bản thân nhé.
Nguyên liệu
- 2 cốc (500 mL) nước nóng
- Nửa thìa cà phê (7,5 g) dầu hạnh nhân
Dụng cụ
- Vải
- Khăn nhỏ
Cách làm:
- Rửa mặt bằng nước ấm
- Đổ dầu hạnh nhân ra tay và xoa đều
- Massage mặt theo chuyển động tròn
- Sau đó làm ướt một chiếc khăn bằng nước nóng
- Vắt ráo nước và đắp lên mặt của bạn, đợi cho tới khi nhiệt độ trên khăn nguội đi
- Dùng khăn lau sạch mặt. Lặp lại quá trình này 3 lần 1 tuần.
Sữa chua và khoai tây nghiền
Thành phần của em này có chứa axit lactic giúp cấp nước cho da và loại bỏ tế bào chết. Hơn nữa, nó hoạt động như một chất tẩy tế bào chết tự nhiên, giúp làn da của các nàng trở nên mịn màng.
Nguyên liệu
- 1 cốc (200 g) sữa chua
- 3 thìa khoai tây nghiền
Cách làm
- Trộn đều sữa chua và khoai tây nghiền
- Bôi trực tiếp lên mặt và cổ
- Giữ nguyên trong 20 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm
- Nên thực hiện phương pháp này 2 lần 1 tuần
Bùn
Nguyên liệu
- 1 cốc (250 mL) nước
- 5 thìa bột đất sét trắng (50 g)
- 1 quả ớt chuông
Cách làm
- Trộn đều bột đất sét trắng với nước
- Lột vỏ ớt chuông và cắt thành từng miếng rồi trộn với hỗn hợp trên.
- Trộn bằng tay cho đến khi hỗn hợp được lẫn vào với nhau
- Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, để trong 20 phút.
- Sử dụng mặt nạ này 3 lần một tuần
Trứng
Các chất dinh dưỡng thiết yếu trong trứng giúp cung cấp độ ẩm tối ưu cho da.
Nguyên liệu
- 2 quả trứng
- nửa cốc bột yến mạch
Cách làm
- Trộn đều trứng và bột yến mạch .
- Dùng cọ thoa đều hỗn hợp lên mặt.
- Giữ nguyên khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm .
- Lặp lại hai lần một tuần