6 tips hữu ích cho những người lần đầu tiên trang điểm

Đây là giai đoạn quan trọng nhất, phải như vậy thì lớp trang điểm mới ăn được. Sau khi rửa mặt, trước khi trang điểm, vỗ nhẹ kem dưỡng ẩm và thoa đều lên mặt để da được cung cấp đủ độ ẩm.

Mỹ phẩm có xu hướng làm khô da, vị vậy cấp ẩm là một bước quan trọng. Kem dưỡng ẩm có thể ngăn chặn mỹ phẩm ảnh hưởng xấu trực tiếp đến da và giúp điều chỉnh lượng dầu tiết ra trên da.

Sau khi bôi kem dưỡng ẩm lên da, bước tiếp theo là bôi kem nền. Lưu ý chọn màu kem phù hợp với màu da. Bạn cũng có thể lựa chọn mix kem nền màu sáng và tối lại như sau:

Đánh kem nền sáng màu lên mu bàn tay.

Thêm một giọt tối màu.

Trộn đều để tạo ra màu sắc tương tự như màu da.

Chấm vào đầu ngón tay và bôi lên mặt.

Thoa cẩn thận lên mặt và cổ.

Kem che khuyết điểm

Sử dụng concealer màu sáng hơn màu nền bôi lên da để che đi các khuyết điểm và quầng thâm mắt.

Sau khi chấm một ít vào đầu ngón tay, trải đều ra rồi bôi lên.

Phủ phấn

Dùng cọ thoa đều phấn từng chút một lên mặt. Bạn cũng có thể sử dụng một miếng bọt biển, khuyến khích thoa theo vòng tròn để có thể rải đều phấn lên da.

Trang điểm mắt

Lông mày: Sử dụng màu sáng hơn màu tóc, tô nhẹ nhàng để khuôn mặt trông được tự nhiên hơn.

Eyeliner: Đây có lẽ là phần khó nhất đối với người mới bắt đầu. Khuyến khích bạn nên bắt đầu sử dụng bút dạng chì trước và nhớ nghiên cứu dáng mắt của bạn thân để chọn ra kiểu vẽ mắt phù hợp nhất nhé.

Lông mi: Chuốt mascara. Đây là phương pháp làm cho lông mi dài và dày hơn. Nhớ chuốt cả mi dưới nữa nha!

Màu môi

Son môi là bước cuối cùng giúp khuôn mặt bạn trở nên rực rỡ hơn. Tùy vào lớp trang điểm mà lựa chọn cho mình một màu son phù hợp. Có thể sử dụng thêm son bóng để đôi môi của bạn trông căng mọng và quyến rũ hơn.