6 mẹo tự nhiên để 'xóa sổ' tóc chẻ ngọn, đem lại cho bạn mái tóc bồng bềnh óng ả

Hầu hết các biện pháp tự nhiên được giới thiệu dưới đây đều an toàn và không gây kích ứng da đầu. Bạn có muốn thử không? Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện nhé!

Nhiều sản phẩm và phương pháp điều trị đặc hiệu để phục hồi tóc chẻ ngọn thực sự có thể mang lại cho bạn kết quả rất hài lòng. Tuy nhiên, những liệu pháp tự nhiên dễ dàng thực hiện tại nhà cũng có thể đem lại công dụng không kém. Mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh tính hiệu quả của nó, nhưng phương pháp này đã được nhiều người sử dụng qua nhiều thập kỷ.

Trứng kết hợp với hương thảo sẽ tạo ra một loại dầu gội tuyệt vời. Cả hai thành phần đều chứa chất dinh dưỡng giúp cung cấp độ ẩm cho tóc và giúp duy trì mái tóc mềm mại.

Nguyên liệu

1 quả trứng

3 muỗng hương thảo tươi (30g)

1 lít nước

Cách thực hiện

Cho hương thảo tươi vào nước sôi.

Khi dung dịch này nguội, lọc bã qua rây và hòa phần nước với trứng.

Gội lên đầu như bình thường, lượng còn lại có thể được bảo quản và sử dụng cho lần khác.

Mặt nạ đu đủ

Nếu trộn đu đủ, sữa chua tự nhiên và dầu hạnh nhân thì có thể tạo ra một loại mặt nạ tóc có hiệu quả dưỡng ẩm và chống chẻ ngọn.

Nguyên liệu

Một miếng đu đủ

1/4 cốc sữa chua bình thường (50g)

1 muỗng lớn dầu hạnh nhân (15g)

Mũ tắm

Cách thực hiện

Sau khi nghiền nát đu đủ bằng nĩa, trộn với sữa chua tự nhiên và dầu hạnh nhân.

Khi hỗn hợp mặt nạ được tạo thành, trải đều lên toàn bộ tóc.

Đội mũ tắm và đợi một tiếng đồng hồ rồi rửa bằng nước.

Sử dụng loại mặt nạ này khoảng 3 lần một tuần.

Kem trứng bơ

Bơ là nguồn cung cấp potassium, magiê, natri, axit béo, protein và vitamin A, C, E, K.

Vậy nên sử dụng bơ cho tóc là một việc làm rất được khuyến khích, ngoài ra nếu bạn trộn bơ với dầu oliu thì kết quả sẽ càng tối ưu hơn nữa.

Nguyên liệu

1 trái bơ

Lòng trắng trứng

1 muỗng lớn dầu ô liu (14g)

Cách thực hiện

Nghiền nát bơ chín.

Cho lòng trắng trứng, dầu ô liu vào và trộn đều.

Thoa mặt nạ đã hoàn thành lên tóc, đợi 30~40 phút rồi rửa sạch.

Sử dụng mỗi ngày hoặc ít nhất là 3 lần một tuần.

Toner bia

Nếu trộn bia, giấm táo táo và nước thì sẽ tạo ra một loại toner phục hồi tóc hư tổn. Nếu sử dụng thường xuyên, bạn có thể hồi phục phần đuôi bị chẻ ngọn và lấy lại mái tóc bồng bềnh bóng mượt.

Nguyên liệu

1/4 cốc bia (62 mL)

2 muỗng lớn giấm táo (20 ml)

1/2 cốc nước (125 mL)

Cách thực hiện

Sau khi trộn giấm táo, bia và nước, bôi từ thoa từ giữa đến chân tóc.

Đợi 40 phút rồi gội lại bằng dầu gội

Toner này có thể sử dụng một hoặc hai lần một tuần.

Note: Vì có thể gây kích ứng nên hãy cẩn thận để hỗn hợp này không chạm vào da đầu.

Dầu Oliu và mật ong

Nếu sử dụng chung dầu ô liu và mật ong thì sẽ đem lại hiệu quả dưỡng ẩm cho tóc và giải phóng phần tóc bị xơ rối.

Nguyên liệu

2 muỗng lớn dầu ô liu (30 mL)

2 muỗng lớn mật ong (30g)

Cách thực hiện

Trộn đều hai nguyên liệu.

Thoa hỗn hợp lên phần tóc bị chẻ ngọn và đợi 30 phút.

Gội lại bằng dầu gội thường.

Bạn có thể sử dụng hỗn hợp này hàng ngày.

Dầu argan

Dầu argan chứa vitamin E, axit béo và polyphenol có hiệu quả bảo vệ tóc khỏi khô xơ. Nếu sử dụng dầu argan thường xuyên, tóc có thể được duy trì độ ẩm và giảm các vấn đề về tóc xù hoặc chẻ ngọn.

Nguyên liệu

2 muỗng lớn dầu argan (30g)

Bao ni lông

Cách sử dụng

Sau khi bôi một lượng dầu argan thích hợp lên phần bị chẻ ngọn, quấn tóc lại bằng một lớp ni lông.

Đợi 30 phút rồi rửa sạch.

Nếu muốn có kết quả tốt thì bạn nên sử dụng 3 lần một tuần.