7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp

Làm đẹp 11/04/2022 14:10

Lão hóa là quy luật tất yếu mà bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi, sự tác động của nó sẽ làm ảnh hưởng tới các bộ phận trên cơ thể, trong đó có khuôn mặt. Vậy bạn sẽ làm gì để khắc phục tình trạng trên, dưới đây là bài tập giúp chị em thoát khỏi tình trạng này nhé.

Trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, có nhiều sản phẩm chăm sóc da khác nhau giúp giảm thiểu thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Tất nhiên, những sản phẩm này vẫn sẽ có tác dụng nhưng bạn cần kết hợp thêm với những phương pháp khác để hiệu quả đem lại được nhiều hơn. Có thể thấy, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các bài tập thể dục cho da mặt. Tập thể dục cho mặt đóng vai trò hỗ trợ cho kem dưỡng da và giúp chăm sóc da mặt hàng ngày.

Bài viết này sẽ giới thiệu 7 bài tập tốt nhất cho khuôn mặt của bạn.

Bài tập má giúp ngăn ngừa nếp nhăn và da bị chảy xệ

7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 1

Nếu tập thể dục cho má đều đặn sẽ giúp tăng độ đàn hồi trên khuôn mặt bạn.

Cách thực hiện

Hít vào để làm má phồng lên, sau đó vỗ nhẹ vào má bằng đầu ngón tay.

Giữ trong 8 giây và sau đó thở ra từ từ.

Lưu ý, khi tập bài tập này cố gắng giữ cho má ở trạng thái phồng nhất để đạt hiệu quả cao hơn.

Bài tập giúp làm căng vùng da mắt

7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 2

Bài tập này giúp làm căng vùng da mắt, giúp mí mắt không bị chùng xuống.

Cách thực hiện

Ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình tròn giống như một chiếc kính.

Đặt các ngón tay của bạn trên mắt và làm căng da dần dần.

Nháy mắt nhẹ nhàng 20 lần rồi thả lỏng.

Động tác này này sẽ giúp mí mắt trên không bị chùng xuống.

Bài tập cho nếp nhăn quanh miệng

7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 3

Da xung quanh miệng đặc biệt mỏng hơn các bộ phận khác nên nếu không chăm sóc và tập thể dục thì sẽ nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Cách thực hiện

Há miệng rộng và sau đó đóng lại, thực hiện 10 lần.

Một bài tập khác là mở miệng rộng để phát âm chữ A và O. Thực hiện khoảng 10 lần, sau đó thả lỏng vùng cơ quanh miệng.

Bài tập cho vùng trán

7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 4

Cách thực hiện

Đặt lòng bàn tay lên trán và vuốt từ dưới lên trên.

Sau khi thư dãn cho da, nghỉ 10 giây và lặp lại 15 lần.

Bài tập cho cổ để ngăn ngừa nếp nhăn và da chảy xệ

7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 5

Da cổ rất mỏng nhưng đây cũng là bộ phận thường xuyên bị bỏ qua trong quá trình chăm sóc da.

Có một bài tập đơn giản được các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng trong quá trình chăm sóc da cổ hàng ngày:

Từ từ nhìn lên trần nhà và di chuyển hàm của bạn ra xung quanh.

Khi đã ở nguyên vị trí đó một lúc thì mím môi rồi thả lỏng.

Bài tập chống chảy xệ chân mày

Nếu lông mày và mí mắt bị của bạn bị chảy xệ thì khuôn mặt sẽ trở nên già hơn và trông khá mệt mỏi.

Bài tập này sẽ ngăn chặn tình trạng chảy xệ của vùng da quanh chân mày, giúp khuôn mặt bạn luôn giữ được sự trẻ trung.

Cách thực hiện

Đặt ngón tay trỏ dưới lông mày, sau đó dần dần nâng lông mày lên theo hướng chống lại các xương của hốc mắt. Tiếp đến hơi hạ mắt trên, đếm đến 5 và đóng mi mắt của bạn. Cuối cùng mở mí mắt ra và lặp lại động tác này từ 2 - 3 lần.

Bài tập giảm nọng

7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp - Ảnh 6

Bài tập này có thể giảm mỡ tích tụ ở vùng da cổ, loại bỏ phù nề và ngăn ngừa da chảy xệ.

Cách thực hiện

Đứng thẳng trên ghế hoặc sàn nhà, ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà. Sau đó di chuyển miệng của bạn như thể đang nhai thức ăn. Lặp lại 15 lần.

 

Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp

Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp

Giống như việc chăm sóc da mặt, bàn chân của bạn cũng cần được nâng niu. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những cách để duy trì một bàn chân khỏe đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   thể dục cho mặt khuôn mặt trẻ đẹp bí quyết trẻ đẹp

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới