7 bài tập đơn giản giúp chị em ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ, mãi giữ được sự trẻ trung xinh đẹp

Bài viết này sẽ giới thiệu 7 bài tập tốt nhất cho khuôn mặt của bạn.

Trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, có nhiều sản phẩm chăm sóc da khác nhau giúp giảm thiểu thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Tất nhiên, những sản phẩm này vẫn sẽ có tác dụng nhưng bạn cần kết hợp thêm với những phương pháp khác để hiệu quả đem lại được nhiều hơn. Có thể thấy, ngày càng có nhiều người quan tâm đến các bài tập thể dục cho da mặt. Tập thể dục cho mặt đóng vai trò hỗ trợ cho kem dưỡng da và giúp chăm sóc da mặt hàng ngày.

Nếu tập thể dục cho má đều đặn sẽ giúp tăng độ đàn hồi trên khuôn mặt bạn.

Cách thực hiện

Hít vào để làm má phồng lên, sau đó vỗ nhẹ vào má bằng đầu ngón tay.

Giữ trong 8 giây và sau đó thở ra từ từ.

Lưu ý, khi tập bài tập này cố gắng giữ cho má ở trạng thái phồng nhất để đạt hiệu quả cao hơn.

Bài tập giúp làm căng vùng da mắt

Bài tập này giúp làm căng vùng da mắt, giúp mí mắt không bị chùng xuống.

Cách thực hiện

Ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình tròn giống như một chiếc kính.

Đặt các ngón tay của bạn trên mắt và làm căng da dần dần.

Nháy mắt nhẹ nhàng 20 lần rồi thả lỏng.

Động tác này này sẽ giúp mí mắt trên không bị chùng xuống.

Bài tập cho nếp nhăn quanh miệng

Da xung quanh miệng đặc biệt mỏng hơn các bộ phận khác nên nếu không chăm sóc và tập thể dục thì sẽ nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Cách thực hiện

Há miệng rộng và sau đó đóng lại, thực hiện 10 lần.

Một bài tập khác là mở miệng rộng để phát âm chữ A và O. Thực hiện khoảng 10 lần, sau đó thả lỏng vùng cơ quanh miệng.

Bài tập cho vùng trán

Cách thực hiện

Đặt lòng bàn tay lên trán và vuốt từ dưới lên trên.

Sau khi thư dãn cho da, nghỉ 10 giây và lặp lại 15 lần.

Bài tập cho cổ để ngăn ngừa nếp nhăn và da chảy xệ

Da cổ rất mỏng nhưng đây cũng là bộ phận thường xuyên bị bỏ qua trong quá trình chăm sóc da.

Có một bài tập đơn giản được các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng trong quá trình chăm sóc da cổ hàng ngày:

Từ từ nhìn lên trần nhà và di chuyển hàm của bạn ra xung quanh.

Khi đã ở nguyên vị trí đó một lúc thì mím môi rồi thả lỏng.

Bài tập chống chảy xệ chân mày

Nếu lông mày và mí mắt bị của bạn bị chảy xệ thì khuôn mặt sẽ trở nên già hơn và trông khá mệt mỏi.

Bài tập này sẽ ngăn chặn tình trạng chảy xệ của vùng da quanh chân mày, giúp khuôn mặt bạn luôn giữ được sự trẻ trung.

Cách thực hiện

Đặt ngón tay trỏ dưới lông mày, sau đó dần dần nâng lông mày lên theo hướng chống lại các xương của hốc mắt. Tiếp đến hơi hạ mắt trên, đếm đến 5 và đóng mi mắt của bạn. Cuối cùng mở mí mắt ra và lặp lại động tác này từ 2 - 3 lần.

Bài tập giảm nọng

Bài tập này có thể giảm mỡ tích tụ ở vùng da cổ, loại bỏ phù nề và ngăn ngừa da chảy xệ.

Cách thực hiện

Đứng thẳng trên ghế hoặc sàn nhà, ngửa đầu ra sau và nhìn lên trần nhà. Sau đó di chuyển miệng của bạn như thể đang nhai thức ăn. Lặp lại 15 lần.