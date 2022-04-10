5 công thức đơn giản để làm kem dưỡng da tay tại nhà, cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả đem lại thì rất 'thần kỳ'

Làm đẹp 10/04/2022 14:23

Tay là bộ phận dễ bị chúng ta bỏ quên trong chu trình chăm sóc da, vậy nên qua thời gian bàn tay sẽ trở nên thô ráp và nhăn nheo hơn. Tìm hiểu ngay những phương pháp đơn giản để chế tạo kem dưỡng da tay tại nhà, vừa đơn giản vừa tiết kiệm lại mang lại cho bạn một bàn tay mềm mại, nuột nà.

Hiện nay, việc chăm sóc da tay cũng trở nên rất quan trọng đối với nhiều chị em phụ nữ bởi tay là bộ phận thường tiếp xúc với các chất hóa học: nước rửa chén, nước lau nhà, xà phòng giặt đồ… Vì thế, để giúp bàn tay trở nên xinh đẹp và thu hút hơn, bạn nên chăm sóc da tay đúng cách. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn 5 cách làm “kem dưỡng da tay” ngay tại nhà, tiết kiệm chi phí.

Kem chống oxy hóa dưỡng ẩm

5 công thức đơn giản để làm kem dưỡng da tay tại nhà, cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả đem lại thì rất 'thần kỳ' - Ảnh 1

Nguyên liệu

  • 2 muỗng nhỏ dầu dừa (30g)
  • 1 muỗng lớn bơ cacao (15g
  • 1 muỗng nhỏ dầu hạnh nhân (5ml)
  • 4 tinh dầu chanh thơm

Cách làm

Đổ dầu dừa và bơ cacao vào bình và đun nóng trong vài phút cho đến khi bơ tan trong dầu.

Khi hỗn hợp này trở thành chất lỏng, cho 4~5 giọt tinh dầu chanh và 1 muỗng dầu hạnh nhân vào.

Sau khi trộn tất cả các thành phần, đổ chất lỏng vào lọ.

Để hỗn hợp này nguội là bạn có thể sử dụng.

Kem dưỡng ẩm và làm mềm

5 công thức đơn giản để làm kem dưỡng da tay tại nhà, cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả đem lại thì rất 'thần kỳ' - Ảnh 2

Nguyên liệu

  • 1 bó hoa oải hương (15g)
  • Dầu hạnh nhân ngọt (100ml)
  • 1½ muỗng nhỏ Vaseline lỏng (25ml)
  • 1½ muỗng nhỏ bơ ca cao (25g)
  • 1 hũ dung tích 100ml có nắp

Cách làm

Tạo hỗn hợp thảo dược bằng cách trộn dầu hạnh nhân ngọt và hoa oải hương trong một hộp thủy tinh.

Đậy kín hộp, để ở nơi tối và mát trong 2-3 tuần.

Khi đến thời điểm, lấy hỗn hợp ra.

Làm tan chảy Vaseline và bơ ca cao bằng cách đun nóng. Khi hỗn trở thành chất lỏng, để nguyên ở nhiệt độ phòng.

Thêm dầu oải hương và xay bằng máy xay cầm tay trong vài phút.

Khi các nguyên liệu đã được trộn lẫn hoàn toàn, đổ hỗn hợp vào chai và sử dụng.

Kem dưỡng ẩm và tái tạo

Nguyên liệu

  • 3 muỗng nhỏ dầu hạnh nhân ngọt (45ml)
  • 3 muỗng cà phê gel lô hội (45g)
  • 2 muỗng nhỏ sáp ong (30g)
  • 2 muỗng nhỏ bơ ca cao (30g
  • 3 giọt tinh dầu lô hội
  • 6 giọt vitamin E

Cách làm

Cho dầu hạnh nhân ngọt, sáp ong, bơ ca cao và vitamin E vào đồ đựng.

Đun trong nồi cách thủy nóng cho đến khi tan chảy hoàn toàn.

Để cho hỗn hợp nguội và đặc lại.

Sử dụng máy xay hỗn hợp, từ từ cho tinh dầu lô hội vào.

Cuối cùng, đổ 3 giọt tinh dầu lô hội vào hỗn hợp và xay cho đến khi được một hỗn hợp sánh mịn.

Kem dưỡng ẩm đặc

5 công thức đơn giản để làm kem dưỡng da tay tại nhà, cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả đem lại thì rất 'thần kỳ' - Ảnh 3

Nguyên liệu

  • 2 muỗng nhỏ dầu dừa (30ml)
  • 2 muỗng nhỏ sáp ong (30g)
  • 5~8 giọt tinh dầu oải hương

Cách làm

Cho dầu dừa và sáp ong vào đồ đựng.

Đun nóng cả hai nguyên liệu cho đến khi tan chảy hoàn toàn và thêm 5 đến 8 giọt tinh dầu oải hương.

Đổ hỗn hợp vào khuôn silicon

Sau khi chất lỏng cứng lại, lấy ra khỏi khuôn và sử dụng.

*Lưu ý: Nếu bảo quản loại kem dưỡng này bằng túi nilon nhỏ thì có thể sử dụng được lâu hơn.

Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch

Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch

Để tạo ra một đôi chân khỏe mạnh và đẹp, bạn phải biết cách tập các bài thể dục chân tập trung tác động vào những phần cơ bắp đặc biệt. Phải như vậy thì thời gian trôi qua cơ bắp mới được duy trì ở trạng thái tốt và da mới có độ đàn hồi.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng da tay chăm sóc cơ thể các mẹo làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới