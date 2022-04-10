5 công thức đơn giản để làm kem dưỡng da tay tại nhà, cách làm tuy đơn giản nhưng hiệu quả đem lại thì rất 'thần kỳ'

Hiện nay, việc chăm sóc da tay cũng trở nên rất quan trọng đối với nhiều chị em phụ nữ bởi tay là bộ phận thường tiếp xúc với các chất hóa học: nước rửa chén, nước lau nhà, xà phòng giặt đồ… Vì thế, để giúp bàn tay trở nên xinh đẹp và thu hút hơn, bạn nên chăm sóc da tay đúng cách. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn 5 cách làm “kem dưỡng da tay ” ngay tại nhà, tiết kiệm chi phí.

Khi hỗn hợp này trở thành chất lỏng, cho 4~5 giọt tinh dầu chanh và 1 muỗng dầu hạnh nhân vào.

Đổ dầu dừa và bơ cacao vào bình và đun nóng trong vài phút cho đến khi bơ tan trong dầu.

Sau khi trộn tất cả các thành phần, đổ chất lỏng vào lọ.

Để hỗn hợp này nguội là bạn có thể sử dụng.

Kem dưỡng ẩm và làm mềm

Nguyên liệu

1 bó hoa oải hương (15g)

Dầu hạnh nhân ngọt (100ml)

1½ muỗng nhỏ Vaseline lỏng (25ml)

1½ muỗng nhỏ bơ ca cao (25g)

1 hũ dung tích 100ml có nắp

Cách làm

Tạo hỗn hợp thảo dược bằng cách trộn dầu hạnh nhân ngọt và hoa oải hương trong một hộp thủy tinh.

Đậy kín hộp, để ở nơi tối và mát trong 2-3 tuần.

Khi đến thời điểm, lấy hỗn hợp ra.

Làm tan chảy Vaseline và bơ ca cao bằng cách đun nóng. Khi hỗn trở thành chất lỏng, để nguyên ở nhiệt độ phòng.

Thêm dầu oải hương và xay bằng máy xay cầm tay trong vài phút.

Khi các nguyên liệu đã được trộn lẫn hoàn toàn, đổ hỗn hợp vào chai và sử dụng.

Kem dưỡng ẩm và tái tạo

Nguyên liệu

3 muỗng nhỏ dầu hạnh nhân ngọt (45ml)

3 muỗng cà phê gel lô hội (45g)

2 muỗng nhỏ sáp ong (30g)

2 muỗng nhỏ bơ ca cao (30g

3 giọt tinh dầu lô hội

6 giọt vitamin E

Cách làm

Cho dầu hạnh nhân ngọt, sáp ong, bơ ca cao và vitamin E vào đồ đựng.

Đun trong nồi cách thủy nóng cho đến khi tan chảy hoàn toàn.

Để cho hỗn hợp nguội và đặc lại.

Sử dụng máy xay hỗn hợp, từ từ cho tinh dầu lô hội vào.

Cuối cùng, đổ 3 giọt tinh dầu lô hội vào hỗn hợp và xay cho đến khi được một hỗn hợp sánh mịn.

Kem dưỡng ẩm đặc

Nguyên liệu

2 muỗng nhỏ dầu dừa (30ml)

2 muỗng nhỏ sáp ong (30g)

5~8 giọt tinh dầu oải hương

Cách làm

Cho dầu dừa và sáp ong vào đồ đựng.

Đun nóng cả hai nguyên liệu cho đến khi tan chảy hoàn toàn và thêm 5 đến 8 giọt tinh dầu oải hương.

Đổ hỗn hợp vào khuôn silicon

Sau khi chất lỏng cứng lại, lấy ra khỏi khuôn và sử dụng.

*Lưu ý: Nếu bảo quản loại kem dưỡng này bằng túi nilon nhỏ thì có thể sử dụng được lâu hơn.