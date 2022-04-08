4 mẹo đơn giản, ít tốn kém giúp giảm bớt tình trạng chảy xệ ở má, khiến chị em trở nên quyến rũ hơn

Làm đẹp 08/04/2022 17:24

Thời gian trôi qua, những thay đổi nhỏ dần dần tích lũy và bắt đầu thay đổi diện mạo của chúng ta. Đây là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể chống lại lão hóa bằng các phương pháp điều trị tại gia, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!  

Di truyền, sự thay đổi cân nặng hay lượng dinh dưỡng đều có tác động đến ngoại hình chúng ta. Tuy nhiên, những phương pháp điều trị đơn giản này cũng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng đó.

Vận động khuôn mặt

4 mẹo đơn giản, ít tốn kém giúp giảm bớt tình trạng chảy xệ ở má, khiến chị em trở nên quyến rũ hơn - Ảnh 1

Giống như việc tập thể dục để làm săn chắc mông hoặc bụng, chúng ta có thể làm tương tự với vùng má bị chảy xệ. Trên má cũng có cơ bắp, bạn có thể tăng cường cơ bắp đó để cải thiện sự lão hóa. 

Vậy cách làm như thế nào? Rất dễ dàng. 'bạn hãy đứng trước gương và cười hết cỡ trong khoảng 10 giây. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lặp lại 5 lần. Sau đó, thực hiện động tác như đang thổi bong bóng, cũng duy trì trong khoảng 10 phút và lặp lại 5 lần. Cuối cùng, giơ hai tay lên và mát xa phần trên xương cằm trong 2 phút. Sau đó, xoa bóp sâu hơn vào giữa má, đủ để cảm nhận được vùng răng. Làm như vậy 2 lần 1 ngày nhé.

Mặt nạ bơ và mật ong

4 mẹo đơn giản, ít tốn kém giúp giảm bớt tình trạng chảy xệ ở má, khiến chị em trở nên quyến rũ hơn - Ảnh 2

Phương pháp điều trị này được biết đến rộng rãi và rất dễ dàng. Bạn cũng biết rằng bơ giúp làm căng da mặt và duy trì độ ẩm, nó còn nâng tone và cung cấp nhiều nguồn dinh dưỡng. Vì vậy, để tránh được việc hình thành nếp nhăn và giúp các cơ hấp thụ chất dinh dưỡng để phát triển, chỉ cần thêm hai muỗng mật ong vào phân nửa quả bơ là được. Sau khi trộn đều, bôi chất kem này lên má trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Nên thực hiện trước khi đi ngủ là tốt nhất.

Mặt nạ sữa chua nha đam

4 mẹo đơn giản, ít tốn kém giúp giảm bớt tình trạng chảy xệ ở má, khiến chị em trở nên quyến rũ hơn - Ảnh 3

Mặt nạ sữa chua nha đam có rất nhiều tác dụng cho làn da của chị em phụ nữ bởi trong thành phần của nha đam và sữa chua có rất nhiều các loại vitamin và khoáng chất giúp da khỏe hơn từ sâu bên trong tế bào và đồng thời cũng giúp bảo vệ da mặt.

Mặt nạ nha đam và sữa chua còn thực sự hiệu quả  bởi thành phần Anthraquinones Complex giúp điều trị viêm da, chống lão hóa và cung cấp độ ẩm cho da mặt nên giúp da khỏe hơn từ sâu bên trong tế bào, dù đắp mặt nạ sữa chua nha đam nguyên chất hay dùng với bất kỳ nha đam, sữa chua với các sản phẩm khác thì sẽ đều mang lại những hiệu quả tốt chỉ trong 2 tuần sử dụng.

Hấp thụ nguồn dưỡng chất phù hợp

Việc hạn chế ăn kẹo hoặc bánh ngọt đôi khi rất khó khăn, nhưng nếu làm được bạn có thể nhận ra sức khỏe và làn da của bạn đang thay đổi. Trong bữa ăn của bạn, bạn phải tăng cường hấp thụ salad, chất xơ, hạt khô, rau củ và protein, vì điều này quan trọng cho sức khỏe của cơ bắp. Sự thay đổi về cân nặng sẽ ảnh hưởng lâu dài đến quá trình trao đổi chất và làn da của chúng ta, cuối cùng dẫn đến chảy xệ và kém đàn hồi. Tất cả những điều này có thể tránh được thông qua một chế độ ăn uống làm sạch tự nhiên, sử dụng nước ép trái cây như bưởi, cam hoặc thậm chí là dâu tây để giải độc cho da.

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