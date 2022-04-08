5 công thức thần kỳ giúp bạn tạm biệt gàu nhanh chóng, tự tin bung xõa cùng mái tóc sạch khỏe.

Gàu gây cho bạn cảm giác khó chịu và mất tự tin, đừng lo. Cùng tham khảo 5 công thức loại bỏ gàu tại gia siêu dễ này nhé!

Gàu là một loại bệnh ngoài da kèm ngứa, gây khó chịu và khi gàu quá nặng có thể dẫn đến nhiễm trùng do gãi nhiều khiến da bị tổn thương. Gàu cũng có thể gây ra các vấn đề tâm lý chẳng hạn như lo lắng và tự ti. Dưới đây là một số phương pháp tự nhiên điều trị gàu.

1. Hương thảo và cỏ xạ hương Hương thảo có tác dụng kháng khuẩn, giảm đau, diệt khuẩn và cầm máu, giúp ích rất nhiều cho việc điều trị gàu do nấm. Nó cũng chứa các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như flavonoid, axit phenolic. Cỏ xạ hương là một loại thuốc giảm đau có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và chống viêm và chứa các hợp chất như vitamin C, luteolin và flavonoid.

Nguyên liệu: 1 thìa hương thảo (8g)

1 muỗng canh cỏ xạ hương (8g)

2 cốc nước (500ml) Cách làm: Đun sôi nước trong nồi.

Thêm hương thảo và đun nhỏ lửa trong 5 phút.

Tắt bếp và thêm cỏ xạ hương.

Để yên cho đến khi nguội.

Bôi hỗn hợp lên da đầu và không cần gội lại bằng nước. 2. Húng quế Húng quế có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chống oxy hóa. Nó cũng chứa vitamin K, beta-carotene và sắt. Công thức này thực sự rất dễ làm. Nguyên liệu: Húng quế

4 cốc nước (khoảng 1 lít) Cách làm: Đun sôi nước.

Thêm lá húng quế và đun trong vài phút.

Tắt bếp và để nguội.

Thoa lên da đầu mỗi tối và gội sạch vào sáng hôm sau. 3. Mùi tây Mùi tây tốt cho cả hệ tiêu hóa và miễn dịch. Nó còn được sử dụng để trị gàu và làm cho mái tóc bóng mượt hơn. Mùi tây có chứa vitamin A, B, C và D cũng như canxi, sắt và kali. Nguyên liệu: 4 cốc nước (1 lít)

1/2 cốc (100g) mùi tây khô hoặc 1/4 cốc (50g) mùi tây Cách làm: Đun sôi nước.

Thêm mùi tây vào đun sôi trong vài phút.

Tắt bếp và để nguội.

Sau khi gội đầu, mát-xa lên da đầu và để khô tự nhiên. 4. Giấm Táo Giấm táo có rất nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa và làn da. Nó có đặc tính kháng khuẩn và khử trùng. Sử dụng công thức này sẽ làm giảm ngứa và làm cho tóc của bạn trông khỏe mạnh và bóng mượt hơn. Nguyên liệu: 1 cốc (250ml) giấm táo

1 cốc (250ml) nước Cách làm: Pha loãng giấm trong nước và thoa lên da đầu. Nhẹ nhàng mát-xa da đầu và lau khô. 5. Mặt nạ sữa chua, hương thảo và chanh Đây là một phương pháp tuyệt vời cho việc trị gàu và rất dễ làm. Chỉ cần áp dụng 2 lần/tuần là tóc bạn sẽ sạch gàu, mềm mượt và óng ả. Nguyên liệu: 1 hũ sữa chua

3 giọt tinh dầu hương thảo

3 giọt tinh dầu chanh Cách làm: Cho sữa chua và tinh dầu vào bát và trộn đều.

Thêm tinh dầu chanh vào.

Làm ướt tóc và thoa hỗn hợp này lên.

Giữ nguyên trong 15 phút, sau đó gội sạch bằng nước ấm và dầu gội. Theo Step To Health

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