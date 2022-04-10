đồ trang sức bị rỉ sét, đừng vội vứt đi mà hãy "tân trang" chúng lại theo những cách đơn giản này

Baking soda là một trong những sản phẩm luôn có sẵn trong nhà chúng ta. Sản phẩm này phù hợp để làm sạch tất cả các loại bề mặt từ bàn bếp đến vết bẩn trên quần áo.

Bôi trực tiếp kem đánh răng lên trang sức. Dùng tay chà đều và nhẹ nhàng để kem đánh răng tiếp xúc đều với bề mặt trang sức. Sau đó dùng bàn chải lông mềm chải sạch, rửa với nước là xong.

Làm ướt một miếng vải và bôi lên một ít baking soda. Sau đó chà nhẹ lên đồ trang sức, rửa sạch và sấy khô.

Cola

Cola là một lựa chọn tuyệt vời khác để loại bỏ rỉ sét. Quá trình này rất dễ dàng vì chỉ cần ngâm trang sức vào một cốc cola và chờ vài phút là được. Sau đó lấy trang sức ra và lau sạch lại bằng mảnh vải.

Baking soda và giấm

Trong trường hợp tình trạng rỉ sét rất nghiêm trọng, bạn có thể thử trộn một muỗng nhỏ baking soda và một ít giấm trắng vào bát. Khi hỗn hợp bắt đầu nổi bọt, bỏ đồ trang sức vào và ngâm trong vài phút. Lấy trang sức ra khỏi bát và lau khô bằng vải là xong.

Làm thế nào để ngăn ngừa hư hỏng đồ trang sức

Khi bạn đã loại bỏ được rỉ sét, lấy lại được sự sáng bóng của trang sức thì việc bây giờ bạn cần làm là quản lý nó đúng cách! Bạn có thể tham khảo một số cách sau để giữ cho độ sáng bóng của trang sức được lâu dài hơn.

Không trộn lẫn các phụ kiện: Tốt nhất, hãy bảo quản riêng các phụ kiện của bạn để kéo dài tuổi thọ và chống rỉ sét.

Hãy phân loại phụ kiện theo vật liệu: Để tránh làm hỏng các phụ kiện khác, vàng và bạc phải được bảo quản riêng biệt với nhau.

Không để phụ kiện của bạn tiếp xúc với nước muối, xà phòng, clo và các chất mài mòn khác: không nên đeo trang sức trên bãi biển và nên cởi ra khi tắm. Đừng đeo trang sức khi tập thể dục: Mồ hôi có thể ảnh hưởng đến màu sắc của trang sức.

Tránh tiếp xúc với nước hoa hoặc kem để không ảnh hưởng đến vẻ ngoài trang sức.

Để giảm thiểu khả năng oxy hóa, bảo quản trang sức trong không gian tối và mát mẻ.

Bảo vệ đồ trang sức của bạn bằng sơn móng tay sạch.

Hy vọng những bí quyết này hữu ích và giúp cho đồ trang sức của tất cả mọi người luôn trong tình trạng sáng bóng.