Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch

Bài viết này giới thiệu 5 bài tập chân có thể thực hiện ở nhà mỗi ngày, giúp bạn tiết kiệm chi phí không cần phải đến phòng tập cao cấp mà kết quả thu được vẫn rất tuyệt vời.

Tập thể dục giúp cho việc tuần hoàn máu trở nên tốt hơn, có thể ngăn ngừa các vấn đề về tĩnh mạch hoặc cellulite.

Nếu kết hợp bài tập này với bài tập ở trên thì hiệu quả đem lại sẽ cao hơn. Bài tập này cũng giúp bạn 'nuôi dưỡng' cảm giác cân bằng.

Cách làm

Đứng thẳng, hai vai giữ cân bằng. Hai chân mở rộng bằng hông, tay thả lỏng nhẹ nhàng và chống hông.

Thực hiện bước chân trái lên trước, so với vị trí ban đầu khoảng 60 – 90 cm, sao cho phần bắp và gối chân trái tạo với nhau một góc 90 độ. Lưu ý, gối không để chạm sàn. Phần gót chân phải kiễng lên, các ngón chân tiếp xúc với mặt sàn. Sau đó siết chặt phần cơ bụng để giữ cơ thể thăng bằng.

Về tư thế đứng thẳng, sau đó thực hiện chân phải tương tự như chân trái ở bước 2.

Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.

Chuyển động bên

Cách làm

Đứng vào chỗ, lưng thẳng, tay chụm lại trước ngực.

Duỗi một chân sang ngang, chân còn lại hơi cong.

Tương tự như squat, khi bạn hạ người xuống thấp hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Quay trở lại tư thế ban đầu, làm tương tự với bên còn lại.

Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.

Step up

Đây là bài tập thường được tập ở phòng tập thể hình với các dụng cụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bài viết này giới thiệu cách tập tại nhà bằng cách sử dụng các dụng cụ quen thuộc như ghế gỗ hoặc cầu thang.

Cách làm

Thẳng lưng, đứng thẳng, đặt hai tay ở hai bên hông.

Đặt một chân lên cầu thang và cơ thể cũng song song với chân này.

Quay trở lại tư thế ban đầu, chân khác tiếp tục thực hiện tương tự.

Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.

Co chân

Bài tập chân cuối cùng chính là bài tập co thắt cơ chân. Với bài tập này, bạn chỉ cần có một cái ghế là có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

Cách làm