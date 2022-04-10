Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch

Làm đẹp 10/04/2022 06:58

Để tạo ra một đôi chân khỏe mạnh và đẹp, bạn phải biết cách tập các bài thể dục chân tập trung tác động vào những phần cơ bắp đặc biệt. Phải như vậy thì thời gian trôi qua cơ bắp mới được duy trì ở trạng thái tốt và da mới có độ đàn hồi.

Tập thể dục giúp cho việc tuần hoàn máu trở nên tốt hơn, có thể ngăn ngừa các vấn đề về tĩnh mạch hoặc cellulite.

Bài viết này giới thiệu 5 bài tập chân có thể thực hiện ở nhà mỗi ngày, giúp bạn tiết kiệm chi phí không cần phải đến phòng tập cao cấp mà kết quả thu được vẫn rất tuyệt vời.

Squat

Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch - Ảnh 1

Cách làm

  • Đứng thẳng với hai bàn chân rộng bằng vai, hai tay đan lại với nhau để trước ngực, siết chặt cơ bụng vai mở rộng.
  • Đẩy hông và mông ra sau rồi từ từ hạ thấp cơ thể xuống cho đến khi đùi song song với sàn nhà, đầu gối và mũi bàn chân hướng ra ngoài. Lưu ý cổ, vai và mông tạo thành một đường xiên.
  • Giữ tư thế trong 2s rồi quay trở lại tư thế ban đầu. Lặp lại 10-15 lần, thực hiện trong 3 set.

Lunge

Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch - Ảnh 2

Nếu kết hợp bài tập này với bài tập ở trên thì hiệu quả đem lại sẽ cao hơn. Bài tập này cũng giúp bạn 'nuôi dưỡng' cảm giác cân bằng.

Cách làm

  • Đứng thẳng, hai vai giữ cân bằng. Hai chân mở rộng bằng hông, tay thả lỏng nhẹ nhàng và chống hông.
  • Thực hiện bước chân trái lên trước, so với vị trí ban đầu khoảng 60 – 90 cm, sao cho phần bắp và gối chân trái tạo với nhau một góc 90 độ. Lưu ý,  gối không để chạm sàn. Phần gót chân phải kiễng lên, các ngón chân tiếp xúc với mặt sàn. Sau đó siết chặt phần cơ bụng để giữ cơ thể thăng bằng.
  • Về tư thế đứng thẳng, sau đó thực hiện chân phải tương tự như chân trái ở bước 2.
  • Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.

Chuyển động bên

Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch - Ảnh 3

Cách làm

  • Đứng vào chỗ, lưng thẳng, tay chụm lại trước ngực.
  • Duỗi một chân sang ngang, chân còn lại hơi cong.
  • Tương tự như squat, khi bạn hạ người xuống thấp hơn thì hiệu quả sẽ cao hơn.
  • Quay trở lại tư thế ban đầu, làm tương tự với bên còn lại.
  • Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.

Step up

Đây là bài tập thường được tập ở phòng tập thể hình với các dụng cụ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bài viết này giới thiệu cách tập tại nhà bằng cách sử dụng các dụng cụ quen thuộc như ghế gỗ hoặc cầu thang.

Cách làm

  • Thẳng lưng, đứng thẳng, đặt hai tay ở hai bên hông.
  • Đặt một chân lên cầu thang và cơ thể cũng song song với chân này.
  • Quay trở lại tư thế ban đầu, chân khác tiếp tục thực hiện tương tự.
  • Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.

Co chân

Chẳng cần tốn tiền tới phòng tập, tập ngay những động tác này để có một đôi chân thon đẹp như 'đại tỷ' Dương Mịch - Ảnh 4

Bài tập chân cuối cùng chính là bài tập co thắt cơ chân. Với bài tập này, bạn chỉ cần có một cái ghế là có thể thực hiện bất cứ lúc nào.

Cách làm

  • Ngồi lên ghế, thẳng lưng, để chân thoải mái.
  • Nâng chân lên thẳng phía trước trong khi vai hơi đổ về phía sau, lúc này cơ bàn chân phải co lại.
  • Hạ chân xuống từ từ, tiếp tục thực hiện động tác tương tự.
  • Tập trong 3 set, mỗi set 10 lần.
4 mẹo đơn giản, ít tốn kém giúp giảm bớt tình trạng chảy xệ ở má, khiến chị em trở nên quyến rũ hơn

4 mẹo đơn giản, ít tốn kém giúp giảm bớt tình trạng chảy xệ ở má, khiến chị em trở nên quyến rũ hơn

Thời gian trôi qua, những thay đổi nhỏ dần dần tích lũy và bắt đầu thay đổi diện mạo của chúng ta. Đây là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả chúng ta phải chấp nhận. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể chống lại lão hóa bằng các phương pháp điều trị tại gia, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!  

Xem thêm
Từ khóa:   chân đẹp dương mịch đôi chân thon dài

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới