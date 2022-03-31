Mách bạn 5 kiểu tóc để trông trẻ hơn tuổi

Trên thực tế, các chuyên gia chuyên tìm kiếm hình ảnh phù hợp với từng người cho rằng hầu hết phụ nữ đều mắc những lỗi làm đẹp cơ bản. Việc trang điểm quá đậm hoặc nhuộm tóc quá nổi bật trái lại càng khiến bạn trông già đi.

Bất kỳ ai cũng muốn một phong cách mới trông trẻ hơn. Người ta chú ý tới trang điểm , cách ăn mặc và cả thay đổi kiểu tóc. Nhưng có những điều chúng ta cần phải làm rõ như người 50 tuổi không nên cố gắng để trở thành 20 tuổi.

Có những lúc tóc dài không còn phù hợp nữa, tất nhiên điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng khuôn mặt.

Thời gian càng trôi qua thì khuôn mặt cũng có xu hướng dài ra. Thông thường cằm sẽ dài ra và khuôn mặt cũng to hơn. Tóc thẳng dài làm nổi bật đặc điểm này. Vì vậy, ngay cả khi chấp nhận rủi ro, bạn vẫn nên thử cắt tóc ngắn.

Phong cách tốt nhất là Bob Cut hoặc Pixie Cut. Đây là kiểu tóc giúp phụ nữ trông tự tin và trẻ trung hơn mà bất kỳ chị em nào cũng nên thử.

Để tóc mái

Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn trông trẻ hơn bạn có thể thử cắt tóc mái. Tóc mái cũng có thể được thay đổi theo nhiều phong cách. Tóc mái cắt sang một bên hoặc cắt trước trán, chỉ cắt một chút tóc mái ở giữa rồi làm phồng... Có khá nhiều phong cách đa dạng!



Nhưng bạn phải cẩn thận! Nếu phần tóc mái bị cắt sai thì khuôn mặt có thể trông dài hơn. Bạn nên cắt từng chút một để trông khuôn mặt mình phù hợp với kiểu tóc nào rồi hãy hoàn thiện kiểu tóc nhé!

Thử phong cách tóc nhiều tầng

Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc mà những người mong muốn trông trẻ hơn thường tìm kiếm chính là tóc layer. Để làm kiểu tóc này tốt hơn hết là bạn hãy tìm đến các chuyên gia, với chuyên môn của họ sẽ giúp bạn tìm ra được kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của bạn.

Nhuộm tóc

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường thấy các chị em hay nhuộm màu tóc nâu sáng vì màu này cũng thường được giới trẻ ưa dùng.

Một số lưu ý:

Nếu muốn nhuộm màu bạch kim thì trước tiên bạn phải xem xét lại màu da của mình, đây là một màu có thể phản tác dụng nếu không ‘ăn nhập’ với màu da của chúng ta đấy.

Kiểu tóc nâu sô cô la hoặc vàng nhạt là những màu được ưa thích nhất nhưng đừng nhuộm sáng quá nhé.

Để phần tóc sau ngắn hơn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn để kiểu bob haircut, tốt nhất là nên cắt phần sau gáy ngắn hơn. Tuy nhiên, nếu để lộ phần trán quá nhiều thì có thể trông già hơn. Hãy phân tích kỹ khuôn mặt và lựa chọn kiểu tóc phù hợp nhé.

Đừng tin quá nhiều vào các khóa học trên mạng, tuy nhiên bạn có thể lựa chọn tham khảo các hình ảnh mẫu để xem bản thân phù hợp với kiểu tóc nào trước.

Nếu muốn trẻ trung hơn, trước hết bạn phải để bản thân trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác là bao nhiêu.