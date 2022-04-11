Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp

Làm đẹp 11/04/2022 07:37

Giống như việc chăm sóc da mặt, bàn chân của bạn cũng cần được nâng niu. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những cách để duy trì một bàn chân khỏe đẹp.

Giữ bàn chân khô ráo

Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp - Ảnh 1

Để giữ cho chân không bị ướt, hãy tham khảo các mẹo sau.

  • Nếu có thể, bạn nên lựa chọn mang giày dép làm từ vật liệu tự nhiên và thoáng khí.
  • Hãy cố gắng tránh mang cùng một đôi giày trong nhiều ngày.
  • Sau khi tắm để không phát sinh vi khuẩn hoặc nấm mốc, bạn nên lau sạch phần nước đọng lại trên chân và sấy khô. 

Cắt móng chân đúng cách

Cần chú ý cắt móng chân cho thật gọn gàng và sạch sẽ, sẽ giảm thiểu sự tích tụ của bụi bẩn trong những kẽ móng chân. Nên cẩn thận với góc cạnh của đôi chân, đừng nên cắt quá sát dẫn đến gãy móng và tổn thương cho đầu ngón chân. Hãy lau sạch lớp sơn móng chân của bạn, tránh tình trạng sơn móng chồng chéo sẽ gây vàng và yếu móng chân. Để có một đôi bàn chân đẹp thì đòi hỏi những móng chân của bạn cũng phải đều màu và gọn gàng phải không nào.

Tình trạng móng chân mọc ngược có thể là do chấn thương, mang giày dép không phù hợp, cắt móng chân không đúng cách hay các vấn đề khác. Để ngăn chặn vấn đề này, bạn cần tránh cắt móng chân quá ngắn hoặc cắt không đều ở các góc.Cách giữ chân khỏe mạnh

Baking soda

Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp - Ảnh 2

Nếu rửa chân bằng baking soda thì gót chân có thể trở nên mềm mại và giữ cho chân khỏe mạnh hơn.

  • Một tuần một lần, hãy ngâm chân trong 15~20 phút.
  • Bạn có thể thêm muối, dầu essence và trà thảo mộc.
  • Dùng đá bọt hoặc chất tẩy tế bào chết sau khi ngâm chân bằng baking soda.

Dưỡng ẩm

Cũng giống như các vùng da khác trên cơ thể, đôi chân cũng cần được dưỡng ẩm, lưu giữ độ mịn màng và mềm mại. Có 2 cách cơ bản bạn có thể áp dụng. Một đôi bàn chân đẹp không chỉ nhờ sự chăm sóc vệ sinh ở trên mà còn cần sự chăm chỉ thoa kem dưỡng ẩm đấy các cô gái xinh đẹp.

Bạn có thể sử dụng ngay chính kem dưỡng thể của mình để thoa hoặc là sử dụng dầu dừa, dầu oliu chúng đều có công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời. Dùng tay thoa đều và massage nhẹ nhàng lòng bàn chân, mắt cá và đầu ngón chân, vỗ nhẹ để kem dưỡng thấm đều vào chân. Bạn có thể thêm một ít đường hoặc muối vào dầu dừa để tẩy da chết cho chân hoặc thêm vài giọt tinh dầu để trị nấm chân. Tuy nhiên, bạn cần tránh dùng dầu dừa giữa các ngón chân vì độ ẩm của loại dầu này có thể khiến chân bị nấm và nhiễm trùng.

Mát xa

Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp - Ảnh 3

Mát xa chân giúp kích hoạt tuần hoàn máu, giải tỏa mệt mỏi và còn duy trì sức khỏe nữa đấy. Vậy nên, hãy thử mát xa chân trong 5 phút một ngày.

Ngoài ra, xoa bóp bàn chân của bạn với một quả bóng tennis cũng giúp cải thiện lưu thông máu.

Tẩy tế bào chết

Áp dụng ngay 6 cách này để chị em sở hữu một bàn chân luôn trong trạng thái khỏe đẹp - Ảnh 4

Vì da chân là nơi tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, cũng như phải hoạt động cả một ngày dài nên tẩy tế bào chết thường xuyên là cách giúp đôi bàn chân đẹp mỗi ngày.

Đây là cách tẩy tế bào chết mà bạn có thể áp dụng tại nhà:

  • Cho một vài muỗng đường vào body oil và trộn đều.
  • Sử dụng ở những phần cần tẩy tế bào chết hoặc gót chân.
  • Đường không chỉ giúp loại bỏ tế bào chết mà còn giúp cung cấp độ ẩm cho da.
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Để cải thiện màu da, bạn cần loại bỏ tất cả các tạp chất tích tụ trên mặt mỗi ngày. Theo đó, các liệu pháp tự nhiên được đề xuất trong bài viết này có công dụng như một chất tẩy tế bào chết bằng cách loại bỏ dầu trong lỗ chân lông, mụn đầu đen và các chất cặn bã bám trên da.

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