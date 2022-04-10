Các biện pháp tự nhiên giúp vùng da dưới cánh tay của bạn 'trắng, sạch, mịn' như các idol Hàn

Làm đẹp 10/04/2022 14:15

Nách là bộ phận rất nhạy cảm và yếu ớ, nó có thể trở nên tối màu do sử dụng chất khử mùi, cạo râu hoặc đổ mồ hôi. Bài viết này sẽ lý giải cho bạn biết nguyên nhân làm cho vùng da dưới cánh tay bị thâm và các liệu pháp tự nhiên hiệu quả trong việc làm trắng vùng da này.  

Nguyên nhân dẫn đến thêm náchĐ

Đổ mồ hôi

Các biện pháp tự nhiên giúp vùng da dưới cánh tay của bạn 'trắng, sạch, mịn' như các idol Hàn - Ảnh 1

Đổ mồ hôi quá nhiều có thể khiến vùng nách của bị thâm đen, nhưng chúng ta biết rằng mồ hôi là cách cơ thể đào thải chất độc ra ngoài. Do đó, việc sử dụng các sản phẩm ngăn chặn hoàn toàn quá trình tiết mồ hôi, chẳng hạn như chất khử mùi là không điều không nên.

Để điều chỉnh lượng mồ hôi tiết ra một cách tự nhiên, hãy làm theo phương pháp sau.

Ăn những món ăn làm se da như trà xanh hoặc trà hạt bơ

Uống trà xô thơm và thoa lên cơ thể

Tránh căng thẳng vì khi đó mồ hôi sẽ đổ nhiều hơn.

Tế bào chết tích tụ

Vì da liên tục tái tạo nên đôi khi rất khó để loại bỏ những tế bào chết tích tụ. Để ngăn chặn điều này, hãy loại bỏ tế bào chết bằng baking soda một hoặc hai tuần một lần. Tốt nhất bạn nên thực hiện trước khi cạo hoặc tẩy lông để tránh bị kích ứng. Sau khi tẩy tế bào chết, rửa sạch lại bằng nước và bôi kem dưỡng ẩm.

Sử dụng sản phẩm có mùi nồng hoặc cồn

Các biện pháp tự nhiên giúp vùng da dưới cánh tay của bạn 'trắng, sạch, mịn' như các idol Hàn - Ảnh 2

Việc sử dụng nhiều sản phẩm có tính kích thích mạnh như vậy đối với vùng nách là điều không tốt. Da vùng nách rất mỏng và nếu loại bỏ lông nách bằng cạo hoặc tẩy thì da sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Hãy ưu tiên sử dụng sản phẩm tự nhiên hoặc hữu cơ.

Cạo

Cạo là cách làm có thể khiến vùng da dưới cánh tay bị ố vàng nên waxing chính là lựa chọn được ưu tiên. Sau khi tẩy lông, thoa kem hoặc gel lô hội để giảm kích ứng cho vùng da nách.

Ma sát với quần áo

Đây là nguyên nhân ít người nghĩ đến nhất, nhưng trên thực tế đây lại là một trong những nguyên nhân gây ra thâm nách. Vùng da dưới nách khá nhạy cảm nên khi bạn mặc áo bó sát hoặc quá chật cùng với chất liệu quần áo thô và không thấm hút mồ hôi sẽ khiến vùng da dưới nách bị tổn thương. Khi da bị tổn thương sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây ra tình trạng đổi màu da.

Các biện pháp tự nhiên giúp làm trắng vùng nách của bạn

Chanh

Các biện pháp tự nhiên giúp vùng da dưới cánh tay của bạn 'trắng, sạch, mịn' như các idol Hàn - Ảnh 3

Chanh có thể loại bỏ tế bào chết và làm sáng vùng da bị tối màu. Nó cũng hoạt động như một chất khử mùi, vì vậy khuyến khích bạn nên sử dụng chanh mỗi ngày.

Cách làm như sau:

Cắt đôi quả chanh và chà xát vào vùng nách. Đợi cho đến khi da khô ráo rồi mặc lại quần áo. Tuy nhiên, nếu bạn vừa mới cạo lông, đừng dùng chanh vì chúng có thể gây kích ứng da của bạn.

Nước ép khoai tây

Các biện pháp tự nhiên giúp vùng da dưới cánh tay của bạn 'trắng, sạch, mịn' như các idol Hàn - Ảnh 4

Nước ép khoai tây có hiệu quả tốt trong việc làm trắng da vì nó có thành phần tẩy trắng. Bạn có thể xay khoai tây, thấm vào bông trang điểm và chà xát lên nách.

Oxy già

Bước 1: Vệ sinh vùng nách sạch sẽ bằng nước ấm để nang lông mở rộng ra.

Bước 2: Hòa oxy già và nước theo tỷ lệ 1:8, sau đó bạn thoa đều lên nách.

Bước 3: Bạn kết hợp động tác massage nhẹ nhàng để các chất bẩn nhanh chóng được loại bỏ.

Bước 4: Vệ sinh nách sau khi dùng oxy già 20 phút, thấm khô bằng khăn.

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