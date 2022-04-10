5 phương pháp làm đẹp tại nhà giúp nâng tone, đem lại cho bạn làn da trắng sáng, khỏe mạnh

Làm đẹp 10/04/2022 15:34

Để cải thiện màu da, bạn cần loại bỏ tất cả các tạp chất tích tụ trên mặt mỗi ngày. Theo đó, các liệu pháp tự nhiên được đề xuất trong bài viết này có công dụng như một chất tẩy tế bào chết bằng cách loại bỏ dầu trong lỗ chân lông, mụn đầu đen và các chất cặn bã bám trên da.

Sữa chua và dầu hạnh nhân

5 phương pháp làm đẹp tại nhà giúp nâng tone, đem lại cho bạn làn da trắng sáng, khỏe mạnh - Ảnh 1

Sữa chua nguyên chất là một trong những nguyên liệu tự nhiên tốt nhất để điều trị các vấn đề về da. Nhờ thành phần axit lactic trong sữa chua, nó giúp điều chỉnh độ pH của da, giảm thiểu sự xuất hiện của mụn trứng cá và mụn đầu đen. Khuyến khích sử dụng hỗn hợp này cùng với dầu hạnh nhân để có thể làm tăng độ bóng cho da.

Nguyên liệu

2 muỗng lớn sữa chua 40 g)

1/2 muỗng dầu hạnh nhân ngọt (5 ml)

2 giọt tinh dầu gỗ đàn hương

Quá trình chuẩn bị

Đầu tiên, cho sữa chua nguyên chất vào bát và trộn với dầu hạnh nhân.

Sau đó, thêm một vài giọt tinh dầu gỗ đàn hương vào hỗn hợp.

Cách thực hiện

Tẩy trang sạch da và thoa đều hỗn hợp lên mặt.

Để khoảng 15 đến 20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Sử dụng mặt nạ này hai hoặc ba lần một tuần.

Tinh dầu chanh và tinh dầu hoa hồng

5 phương pháp làm đẹp tại nhà giúp nâng tone, đem lại cho bạn làn da trắng sáng, khỏe mạnh - Ảnh 2

Kem dưỡng da được làm từ tinh dầu chanh và tinh dầu hoa hồng có thể làm sáng đồng thời làm săn chắc da. Thành phần của các loại tinh dầu này giúp thúc đẩy sản sinh collagen và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Nguyên liệu

6 giọt tinh dầu chanh

20 giọt tinh dầu hoa hồng

Quá trình chuẩn bị

Cho tất cả tinh dầu vào bát và trộn đều.

Cách thực hiện

Vệ sinh sạch da và thoa hỗn hợp lên mặt. Để đạt được kết quả tốt nhất, nên bôi trước khi đi ngủ.

Sử dụng ít nhất 3 lần một tuần.

Bột yến mạch và hoa oải hương

5 phương pháp làm đẹp tại nhà giúp nâng tone, đem lại cho bạn làn da trắng sáng, khỏe mạnh - Ảnh 3

Bột yến mạch có đặc tính dưỡng ẩm và tẩy tế bào chết nên có lợi trong việc kích hoạt da. Trộn một chút bột yến mạch với dầu hoa oải hương sẽ tạo ra một hỗn hợp hoàn hảo, làm sáng da mặt và giảm các khuyết điểm như mụn đầu đen và dầu thừa.

Nguyên liệu

1 muỗng lớn bột yến mạch (20 g)

4 giọt tinh dầu oải hương

3 muỗng lớn sữa (45 ml)

Quá trình chuẩn bị

Trước khi bắt đầu, cho yến mạch vào trong tô.

Sau đó trộn đều bột yến mạch, tinh dầu oải hương và sữa để tạo ra một hỗn hợp đặc sệt.

Cách thực hiện

Vệ sinh sạch mặt và bôi hỗn hợp này lên da.

Đợi 20 phút rồi rửa sạch.

Sử dụng hai lần một tuần

Hoa cúc và mật ong

Kết hợp hoa cúc với mật ong hữu cơ tạo ra một loại kem dưỡng da phục hồi có tác dụng tốt cho làn da mệt mỏi và xỉn màu. Nếu bạn sử dụng thường xuyên, nó sẽ đem lại công dụng làm mềm da, se khít lỗ chân lông, giữ cho làn da mịn màng và tươi sáng.

Nguyên liệu

Một muỗng lớn hoa cúc khô (15g)

Nước (125 ml)

2 muỗng lớn mật ong (30 g)

Quá trình chuẩn bị

Đầu tiên, bỏ hoa cúc khô vào nửa cốc nước sôi.

Chờ cho đến khi nước sôi ấm lại.

Lọc bã qua rây và thêm mật ong vào.

Cách thực hiện

Ngâm mặt nạ vào hỗn hợp này và đắp lên mặt.

Sau khi hỗn hợp thẩm thấu hết vào da, lấy khăn ẩm lau sạch phần bã.

Sử dụng hàng ngày trước khi đi ngủ.

Hỗn hợp sữa, cam và mật ong

5 phương pháp làm đẹp tại nhà giúp nâng tone, đem lại cho bạn làn da trắng sáng, khỏe mạnh - Ảnh 4

Vitamin C là một yếu tố quan trọng trong việc giữ cho màu da luôn tươi sáng và hồng hào, các đặc tính chống oxy hóa của vitamin C cũng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của các gốc tự do. Vì lý do này, sử dụng hỗn hợp gồm sữa, cam và mật ong có thể rất có lợi cho làn da của bạn. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng hỗn hợp này vào ban đêm.

Nguyên liệu

3 muỗng lớn sữa (45 ml)

2 muỗng lớn nước cam (30 ml)

1 muỗng lớn mật ong (15 g)

Quá trình chuẩn bị

Cho tất cả các nguyên liệu vào và trộn lên.

Cách sử dụng

Vào ban đêm, sau khi tẩy trang, thoa hỗn hợp đều lên toàn bộ khuôn mặt.

Đợi 20 phút rồi rửa sạch sẽ.

Sử dụng hai lần một tuần.

Những phương pháp điều trị tự nhiên này rất tiết kiệm và dễ để làm tại nhà. Ngoài ra, nó còn đóng vai trò điều chỉnh nồng độ pH và giúp duy trì độ ẩm của khuôn mặt.

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