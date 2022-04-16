5 nguyên nhân chính khiến chị em rơi vào tình trạng lão hóa sớm

Làm đẹp 16/04/2022 23:20

Thiếu nước, chế độ ăn uống không lành mạnh, căng thẳng và lo lắng đều có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và thúc đẩy lão hóa sớm.

Hãy đọc bài viết này để nắm được những nguyên nhân gây ra lão hóa sớm và phòng tránh nó.

Thực phẩm gây lão hóa sớm

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Tất cả mọi người đều biết rằng thực phẩm quyết định sức khỏe của chúng ta và giúp vận hành các chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống chúng ta thường không để ý và có thói quen ăn uống đặc biệt gây hại, thúc đẩy sự lão hóa sớm.

Có những thực phẩm không những không cung cấp dinh dưỡng thích hợp cho da và mà còn chứa một lượng calo lớn.

Sau đây là danh sách thực phẩm bạn cần ‘né’ nếu không muốn bị lão hóa sớm:

  • Đường: Ăn quá nhiều đường sẽ phá hủy collagen của da.
  • Rượu: Uống quá nhiều rượu ảnh hưởng tới gan dẫn đến không thể loại bỏ độc tố, gây lão hóa sớm.
  • Thức ăn mặn: Tất cả chúng ta đều yêu bánh kẹo, snack khoai tây hoặc trái cây khô tuy nhiên những thực phẩm này rất có hại cho sức khỏe. Đừng quên muối rất nguy hiểm cho cơ thể chúng ta và thúc đẩy việc gây viêm trực tràng.
  • Thịt chế biến như hotdog và hamburger: Những thực phẩm này có chứa sulfuric acid và thúc đẩy lão hóa.
  • Thịt đỏ: Thịt đỏ chứa nhiều gốc tự do nên tấn công collagen trên da và gây lão hóa.
  • Nước ngọt có ga: Nước ngọt có ga là kẻ thù rất lớn đối với sức khỏe và thẩm mỹ.
  • Tất cả các thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa: Axit béo chuyển hóa gây viêm và giữ nước, khiến chúng dễ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và gây ra nhiều vấn đề về tim mạch. Tốt nhất là nên tránh nó!

Lo lắng và căng thẳng

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Như bạn thấy, tất cả những cảm xúc tiêu cực không được giải quyết đúng cách không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần và thể xác, mà còn gây ra lão hóa sớm. Bạn có muốn biết tại sao lại như vậy không?

Tình huống gây căng thẳng kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm gây ra sự thay đổi lớn cho cơ thể. Cortisol làm tăng nhịp tim, gây ra các bệnh nghiêm trọng như xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe của não.

Ngoài Cortisol, căng thẳng tiết ra epinephrine, còn được biết đến là adrenaline, gây ra sự oxy hóa của tế bào. Ngoài ra, nó còn ngăn chặn sự kết hợp của chất dinh dưỡng và gây tích lũy chất nhờn trong máu.

Căng thẳng phá hủy khả năng miễn dịch và kết quả là tình trạn lão hóa sớm xuất hiện. Vậy nên bạn cần học cách quản lý cảm xúc!

Ăn không đủ chất chống oxy hóa

Chúng ta thường không chú ý đến việc thiếu chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống của mình. Tuy nhiên, khi lượng chất chống oxy hóa không đủ, chúng ta trở nên dễ bị tổn thương bởi các gốc tự do và tác động của chúng lên da. Do đó, bắt đầu từ hôm nay, bạn nên bổ sung những thực phẩm sau vào chế độ ăn uống của mình: Nước chanh, dâu, xoài, dưa gang, cam, bắp cải, củ cà rốt, rau bina, cải xoăn, cà chua, đu đủ, bí ngô,..

Lo lắng và căng thẳng

5 nguyên nhân chính khiến chị em rơi vào tình trạng lão hóa sớm - Ảnh 3

Ánh sáng mặt trời rất quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Nó giúp tổng hợp các chất dinh dưỡng như vitamin D và giúp tâm trạng tốt hơn. Tuy nhiên, hãy chú ý đến việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tránh thời gian mặt trời chói chang vào ban ngày và nhớ rằng luôn luôn phải sử dụng kem chống nắng.

Canxi

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Canxi là chất vô cơ phải hấp thụ nhiều hơn khi già đi. Tại sao lại như vậy? Thông thường phụ nữ dễ bị loãng xương, điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong tương lai.

Nếu bạn không hấp thụ đủ canxi từ khi còn nhỏ, xương có thể bị lão hóa nhanh chóng. Vì vậy, để cải thiện sức khỏe, điều quan trọng là phải ăn các thực phẩm sau mỗi ngày.

  • Yogurt tự nhiên không đường
  • Một cốc sữa
  • Salad với một ít đậu hũ
  • Mỗi ngày 3 quả óc chó, 3 quả hạnh nhân

Nếu người thân bị mắc chứng osteoporosis, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về cách hấp thụ canxi cần thiết thông qua thuốc bổ sung. Hãy bắ đầu càng sớm càng tốt!

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