6 sản phẩm làm đẹp chị em nên tránh dùng chung với người khác

Khi dùng chung cọ mascara để trang điểm , bạn có thể sẽ bị lây rận trên lông mi hoặc lây bệnh đau mắt đỏ. Các bạn cũng nên vệ sinh cọ mascara của bản thân để vừa bảo vệ sức khỏe , vừa giúp cho mascara lên mi được tơi và đẹp hơn nhé!

Giống như mascara, bút chì và kẻ mắt dạng lỏng có khả năng bị nhiễm khuẩn rất cao. Nếu có vi-rút trong mắt của người bạn mượn bút kẻ mắt thì khả năng bạn sẽ bị nhiễm trùng mắt.

Trong số các triệu chứng viêm nhiễm khác nhau, bạn cần đặc biệt cẩn thận với bệnh viêm giác mạc.

Son môi và son dưỡng môi

Son môi, son bóng, son dưỡng là những sản phẩm làm đẹp mà phụ nữ hay chia sẻ với nhau nhất. Tuy khả năng gây hại rất ít khi xảy ra, nhưng nếu đối phương mắc các bệnh về da ở môi, bệnh lây qua đường hô hấp thì bạn sẽ rất dễ bị lây nhiễm.

Các bệnh dễ lây truyền qua “đường môi” có thể kể đến như herpes, cúm, nấm, bệnh về răng miệng,…Hơn nữa các sản phẩm son môi này lại không thể vệ sinh được nên sẽ càng khiến mối nguy khi sử dụng chung tăng cao.

Cọ và mút trang điểm

Để giảm nguy cơ mắc các bệnh ngoài da và nhiễm trùng, bạn nên thường xuyên rửa sạch các dụng cụ sử dụng hàng ngày, chẳng hạn như bàn chải và bọt biển.

Bạn có thể không nhận thấy điều đó khi chỉ nhìn bằng mắt thường nhưng rất nhiều loại vi khuẩn và tế bào da chết được tích tụ trong các dụng cụ trang điểm. Nếu bạn tiếp tục sử dụng nó như vậy, bạn sẽ bắt đầu gặp vấn đề với làn da của mình trong vòng vài ngày.

Vì lý do này, bạn không nên dùng chung cọ và mút trang điểm với người khác. Đặc biệt nếu bạn bị mụn, các vấn đề về da, dị ứng,… thì càng nên lưu ý điều này.

Khử mùi

Không bao giờ được dùng chung chất khử mùi dạng lỏng hoặc dạng rắn. Nó có thể gây viêm nhiễm hoặc làm tình trạng mùi trở nên tệ hơn.

Khi dùng chung khử mùi, vi khuẩn, mồ hôi và tế bào da chết của người khác sẽ được truyền sang bạn.

Bấm móng tay

Nếu bạn muốn chăm sóc móng tay và móng chân được sạch đẹp. nhất định phải có đồ cắt móng tay của riêng bạn.

Ngón tay và móng tay là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn, nấm mốc và virus. Vậy nên nếu dùng chung đồ cắt móng tay, nấm mốc của người khác có thể lây sang móng tay và da của bạn, gây ra mụn cóc hoặc viêm da.