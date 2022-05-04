Bí kíp chọn son môi giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ

Thị trường son môi khổng lồ là minh chứng cho sự yêu thích và cuồng nhiệt, vị thế hàng đầu mà sản phẩm sở hữu. Tuy nhiên, việc không chọn đúng loại son môi cũng có thể là một thách thức. Có nhiều son những lại chẳng biết chọn màu nào có thể cũng vì thiếu hiểu biết về lý thuyết màu sắc để tạo nên sự đột phá dành cho vẻ ngoài của bạn. Và do đó, bạn có thể đánh một màu son không mấy đẹp mắt. Nhiều yếu tố hơn là tâm trạng của bạn ảnh hưởng đến việc lựa chọn son môi mà bạn chưa biết. Dưới đây là một số mẹo đã được phê duyệt bởi chuyên gia trang điểm nổi tiếng Florian Hurel sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm lựa chọn màu son cho mình.

Bạn có thể hiếm khi phát hiện ra một người nổi tiếng khoe vẻ ngoài với đôi môi chưa thêm sắc son và có thể sau đó họ vẫn có thể tô thêm lớp son màu nude nhạt. Phụ nữ luôn muốn mình nổi bật đặc biệt là với màu son gây thương nhớ. Đó là ý nghĩa của son môi đối với mọi phụ nữ, nó sé tạo độ dễ thương và thậm chí có thể thay đổi "cuộc chơi" nhan sắc.

"Những gì có thể trông đẹp ở một người không cần phải lúc nào cũng đẹp ở người khác. Những người không có nền tảng sáng tạo sẽ chọn sai một tông màu vì thiếu kiến ​​thức về lý thuyết màu sắc và tông màu da", chuyên gia chia sẻ.

Bạn đã bao giờ nhận thấy một màu sắc son thái môi khiến bạn trông có vẻ buồn tẻ chưa? Một màu môi không phù hợp có thể làm cho khuôn mặt bị trôi hoặc xỉn màu, do đó, chọn đúng màu son là rất quan trọng. Đặc biệt khi mọi người thích trang điểm tự nhiên, bạn phải chọn đúng sản phẩm.

Trang phục có vai trò gì với vẻ ngoài tổng thế?

Tất cả chúng ta đều đã nghĩ đến việc kết hợp son môi với trang phục của mình vào một thời điểm nào đó. Mặc dù lựa chọn kỳ lạ đó đôi khi có thể hiệu quả, nhưng đó có thể không phải là cách tiếp cận phù hợp để thu hẹp màu son cuối cùng của bạn.

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"Hiểu những điều cơ bản về lý thuyết màu sắc có thể hữu ích ở đây. Các cách phối màu bổ sung trông rất đẹp, ví dụ nếu bạn đang mặc một bộ trang phục màu xanh lá cây, thì một đôi môi màu đỏ sẽ trông thật bắt mắt, sau đó là cách phối màu đơn sắc, nơi bạn sử dụng cùng một màu trên mắt, má và môi để kết hợp với trang phục trông sẽ thật nổi bật", chuyên gia Hurel giải thích. Anh ấy nói thêm: "Nếu bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ và mạnh mẽ, bạn nên giữ cho đôi môi màu tĩnh lặng nhẹ nhàng hơn".

Yếu tố tạo nên tông màu da của bạn

Ảnh minh họa: Internet

"Điều quan trọng là phải biết màu da của bạn để phù hợp với bất kỳ sản phẩm trang điểm nào", chuyên gia Hurel nói. Mọi người đã nói về màu da trong một thời gian dài, nó là gì, tại sao nó quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các sản phẩm bạn mặc?.

"Giả sử nếu màu da của bạn là tông ấm và bạn tô son bóng có tông màu lạnh, nó sẽ không hòa hợp với da, khiến khuôn mặt trông bị xỉn màu, do đó tông màu da và màu môi phải đồng bộ", chuyên gia Hurel giải thích. Anh ấy cũng tiết lộ lý do tại sao tông màu ấm lại được ưa chuộng hơn cả, "Thường thì nhưng người như người Ấn Độ có tông màu ấm nên việc thoa cùng một tông màu trên môi sẽ rất đẹp".

Nên lựa chọn loại son kết cấu nào?

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Nhắc đến son môi, có rất nhiều kết cấu để bạn nghĩ đến như loại son mờ, son kem, bóng, satiny, nhung mờ, bột, v.v. Cũng giống như chọn đúng màu, chọn đúng kết cấu cũng quan trọng không kém. Điều này là do nó mang lại cho bạn sự tự do để chọn một sự rung cảm cho vẻ ngoài của bạn.

"Tất cả các lớp hoàn thiện đều trông đẹp nên người ta có thể chọn tùy thích, chỉ cần đảm bảo rằng đôi môi được dưỡng ẩm tốt trước khi thoa bất kỳ loại son bóng nào. Nếu độ tuổi bạn còn rất trẻ, lớp son bóng sẽ tôn lên làn da của bạn trong khi lớp son mờ sẽ khiến khuôn mặt trông già dặn hơn một chút. Những người có lo lắng về làn da trưởng thành (như khô, nếp nhăn) nên sử dụng loại son dưỡng ẩm nhiều hơn (satin hoặc bóng) trên môi vì nó sẽ giúp da trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn", chuyên gia Hurel gợi ý.

Các mẹo với son môi hữu hiệu

Không chọn một loại chì kẻ môi nhạt hơn màu son bóng, chọn màu cùng màu hoặc màu trầm hơn là điều tuyệt đối không nên vì nó sẽ tạo đường viền cho hình dạng môi.

Ngoài những màu không hợp với da, hãy chọn tông màu ấm nếu bạn có da ngăm ấm và chọn son bóng có tông màu lạnh khi da có tông màu lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn một loại son bóng mà không hiểu những điều cơ bản về lý thuyết màu sắc như các màu bổ sung , màu mix với nhau ra sao có thể dẫn đến sự không hài lòng với vẻ ngoài cuối cùng.

Cuối cùng, hãy tự tin thoa bóng môi của bạn, hãy trang điểm theo những gì cảm thấy phù hợp với phong cách trang điểm của bạn hơn chứ không phải bởi vì những người khác đang mặc nó.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Femina