Vì sao một số khuyến nghị lại cho rằng vitamin B12 rất cần thiết trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu rụng tóc?

B12 là một trong tám loại vitamin B hình thành nên nhóm B. Đây là những vitamin tan trong nước, có nghĩa là chúng dễ dàng hòa tan trong nước và do đó nhanh chóng được mô cơ thể hấp thụ.

Bạn cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước để chẩn đoán nguyên nhân gốc rễ khiến bạn bị rụng tóc trước khi điều trị. Bài viết này sẽ thảo luận về vai trò của vitamin B12 đối với sự phát triển của tóc và liệu sự thiếu hụt vitamin B12 có thể gây ra rụng tóc hay việc bổ sung nó có thể giúp đảo ngược tình trạng này hay không.

Các nang tóc của bạn cần một số vitamin và khoáng chất nhất định để xây dựng một mái tóc chắc khỏe.

Cơ thể chỉ sử dụng một lượng nhỏ các vitamin như vậy hàng ngày và loại bỏ phần còn lại qua nước tiểu. Nói cách khác, các vitamin tan trong nước như vitamin B12 không được lưu trữ trong cơ thể mà chỉ được các mô hấp thụ để sử dụng ngay lập tức.

Vitamin B12 đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn rụng tóc

Cơ thể sử dụng B12 kết hợp với folate để tổng hợp axit nucleic (DNA) cần thiết để tạo ra các tế bào hồng cầu. Vì vậy, vitamin B12 gián tiếp giúp sản xuất máu mới.

Máu tươi mang oxy và chất dinh dưỡng đến các nang tóc của bạn để hỗ trợ tóc phát triển khỏe mạnh. Ngược lại, việc cung cấp máu kém có thể làm các nang tóc thiếu oxy và chất dinh dưỡng, dẫn đến tóc yếu và tóc chậm phát triển.

Nghiên cứu nói gì về sự thiếu hụt vitamin B12 và rụng tóc?

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Hai nghiên cứu trường hợp khác nhau cho thấy hàm lượng folate và vitamin B12 ở các đối tượng bị rụng tóc và đối tượng đang kiểm soát vấn đề tóc rụng là khá giống nhau, do đó loại bỏ khả năng thiếu hụt các chất dinh dưỡng này có thể gây ra vấn đề.

Một nghiên cứu khoa học khác đã đánh giá hàm lượng folate và vitamin B12 ở 115 bệnh nhân mắc chứng telogen effluvium (TE). Kết quả cho thấy chỉ có 2,6% đối tượng bị thiếu vitamin B12, nhưng việc thiếu so sánh giữa nhóm khỏe mạnh và bệnh nhân là một hạn chế lớn của nghiên cứu này.

Tuy nhiên, một nghiên cứu trường hợp được thực hiện vào năm 1990 đã báo cáo sự giảm mức độ vitamin B12 ở các đối tượng nữ bị chứng rụng tóc nội tiết tố.

Tất cả những điều được xem xét, nghiên cứu khám phá mối liên quan giữa sự thiếu hụt vitamin B12 và rụng tóc là khá hạn chế và do đó không thể đưa ra kết luận đáng tin cậy.

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Thêm vào đó, các nghiên cứu được thực hiện trên các nhóm dân tộc khác nhau có xu hướng tạo ra các kết quả khác nhau mà không thể áp dụng cho dân số chung. Vì vậy, mặc dù vitamin B12 được coi là tốt cho sức khỏe của tóc, nhưng vẫn cần các thử nghiệm nghiêm ngặt và trên diện rộng hơn để xác nhận xem thiếu vitamin này có thực sự cản trở sự phát triển của tóc hoặc gây rụng tóc hay không.

Khuyến nghị khi bổ sung B12 vào chế độ ăn uống

Chế độ ăn uống được khuyến nghị cho vitamin B12 như sau:

Đối với nam và nữ từ 14 tuổi trở lên: 2,4 microgam (mcg) mỗi ngày

2,4 microgam (mcg) mỗi ngày Đối với phụ nữ mang thai: 2,6 mcg mỗi ngày

2,6 mcg mỗi ngày Đối với phụ nữ cho con bú: 2,8 mcg mỗi ngày

Nguồn cung cấp vitamin B12

Bạn có thể lấy được lượng vitamin B12 được khuyến nghị của mình thông qua một số loại thực phẩm hoặc bạn có thể yêu cầu bác sĩ bổ sung cho bạn nếu cần. Nhưng như đã thảo luận trước đó, cơ thể chỉ cần một lượng nhỏ vitamin này hàng ngày để sử dụng ngay lập tức và loại bỏ bất kỳ lượng dư thừa nào, vì vậy nhu cầu bổ sung hiếm khi phát sinh.

Bạn có thể dễ dàng đáp ứng lượng cần thiết của mình thông qua chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, chất dinh dưỡng này chỉ được tìm thấy trong các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật vì nó được tạo ra bởi một dòng vi khuẩn hiện diện bên trong đường tiêu hóa của động vật và sau đó được hấp thụ trong mô của động vật nói trên.

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Những người ăn chay hoặc thuần chay có thể tiêu thụ một số thực phẩm thực vật được bổ sung vitamin này, nhưng điều đó sẽ không đủ để đáp ứng lượng khuyến nghị. Vì lý do này, họ có xu hướng bị thiếu hụt và phải dựa vào các chất bổ sung.

Hơn nữa, có sự suy giảm liên quan đến tuổi tác trong khả năng hấp thụ vitamin B12 của cơ thể. Vì vậy, những người trên 50 tuổi cần tiêu thụ thực phẩm tăng cường B12 hoặc uống thuốc bổ sung.

Bạn có thể duy trì mức vitamin B12 lành mạnh trong cơ thể bằng những cách sau:

Nguồn thực phẩm: Thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm thịt (đặc biệt là gan bò), cá, nghêu, thịt gia cầm, trứng và các sản phẩm từ sữa. Bạn cũng có thể tìm thấy các sản phẩm thực phẩm chay được tăng cường chất dinh dưỡng này, chẳng hạn như một số ngũ cốc ăn sáng và men dinh dưỡng.

Món gan bò rất giàu vitamin B12

Chế độ ăn uống bổ sung: Nếu bạn không thể đáp ứng lượng vitamin B12 được khuyến nghị thông qua chế độ ăn uống, bạn có thể yêu cầu bác sĩ bổ sung cho bạn. Chất dinh dưỡng này có sẵn trong ba loại chất bổ sung khác nhau: chất bổ sung đa sinh tố, chất bổ sung phức hợp B và chất bổ sung hoàn toàn là vitamin B12.

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Bổ sung chất dinh dưỡng thường được khuyên dùng như một biện pháp để ngăn ngừa hoặc quản lý rụng tóc. Tại thời điểm hiện tại, không có đủ dữ liệu để khẳng định rằng việc bổ sung vitamin B12 có thể giúp ngăn ngừa hoặc giảm rụng tóc và cần phải có nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn.

Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên nạp đủ lượng chất dinh dưỡng quan trọng được khuyến nghị này, vốn được cho là có nhiều lợi ích cho tóc và sức khỏe.

Theo Emedihealth