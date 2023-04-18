Điều trị nám bằng Laser “chuẩn Y khoa” tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn

Thế mạnh đầu tiên của Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn so với các đối thủ cạnh tranh là chủ trương chuyển giao nhiều công nghệ làm đẹp mới nhất trên thế giới. Nhờ đó cung cấp đến khách hàng đa dạng dịch vụ an toàn và hiệu quả cao nhất.

Công nghệ điều trị mới nhất với nhiều ưu điểm vượt trội

Với việc ứng dụng công nghệ Laser tiên tiến vào liệu trình điều trị nám, khách hàng sẽ nhận được nhiều ưu điểm vượt trội như:

Đến các chi nhánh của SeoulSpa.Vn, khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ điều trị nám bằng Laser gồm Doctor Laser Pico CS và Doctor Laser Meso Pico 4.0. Cả 2 đều là dịch vụ được ưa chuộng và đánh giá cao nhất hiện nay.

Loại bỏ từ 60% - 95% nám bình thường và nám chân sâu.

Làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, se khít lỗ chân lông và kích thích tăng sinh collagen để da hồng hào, mịn màng và tươi sáng.

Loại bỏ nếp nhăn và cải thiện các dấu hiệu lão hóa trên da rõ rệt.

Hỗ trợ làm săn chắc cơ mặt và tăng cường sức đề kháng cho da.

Hỗ trợ làm mờ sẹo lõm và ngăn ngừa quá trình lão hóa trên da hiệu quả.

Quy trình diễn ra an toàn 100%, không xâm lấn, không tổn thương cấu trúc da và ảnh hưởng đến các vùng da xung quanh.

SeoulSpa.Vn đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại để tối ưu chất lượng dịch vụ

Quy trình điều trị nám bằng Laser “chuẩn Y khoa”

Không chỉ thiết kế các bước bài bản và chuyên sâu, việc đáp ứng tiêu chuẩn Y khoa trong quy trình điều trị cũng cần được đảm bảo để mang đến dịch vụ an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao cho khách hàng.

Trải nghiệm dịch vụ tại SeoulSpa.Vn, bạn sẽ an tâm và hài lòng với yếu tố này. Bởi lẽ, quy trình làm đẹp nói chung và điều trị nám bằng Laser nói riêng tại đây đều được chuyên gia thiết kế bài bản, đáp ứng 100% tiêu chuẩn an toàn Y khoa.

Theo đó, toàn bộ quá trình điều trị được diễn ra trong phòng tiệt trùng với trang thiết bị được khử khuẩn hoàn toàn, cam kết không làm tổn thương, không gây viêm nhiễm trên da và đặc biệt không tạo điều kiện lây lan bệnh nguy hiểm cho khách hàng.

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn 1:1

Bên cạnh quy trình điều trị chuyên sâu, chuẩn Y khoa, việc được thiết kế liệu trình cá nhân hóa và phù hợp với tình trạng da cũng giúp da khởi sắc nhanh chóng.

Tại SeoulSpa.Vn, bạn được đội ngũ bác sĩ hơn 10 năm kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, soi da và tư vấn 1:1. Dựa trên kết quả thăm khám, họ sẽ đề xuất dịch vụ phù hợp và thiết kế phác đồ điều trị cũng như liệu trình riêng biệt, giúp bạn sớm đạt kết quả như mong đợi, lấy lại làn da đều màu và khỏe mạnh.

Đến SeoulSpa.Vn, khách hàng được thăm khám và tư vấn phác đồ điều trị 1:1

Không gian sang trọng, trang thiết bị hiện đại

Là một trong những hệ thống làm đẹp hàng đầu tại Việt Nam, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn luôn gây ấn tượng tốt và làm khách hàng hài lòng nhất khi đến trải nghiệm.

Không gian các chi nhánh SeoulSpa.Vn đều được thiết kế với lối kiến trúc độc đáo, sang trọng và đẳng cấp chuẩn 5 sao quốc tế. Cùng với đó là việc bố trí khoa học, đầy đủ nội thất và tiện nghi cao cấp. Tổng thể mang đến khách hàng cảm giác thoải mái, dễ chịu và có trải nghiệm trọn vẹn, tuyệt vời nhất.

Đặc biệt, SeoulSpa.Vn còn sở hữu nhiều phòng dịch vụ từ cơ bản đến VIP, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tất cả các phòng dịch vụ đều được trang bị thiết bị, máy móc hiện đại, nhập khẩu 100% từ các quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp phát triển hàng đầu như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Ngoài ra, phòng dịch vụ đều có rèm che, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho mỗi khách hàng.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn là hệ thống làm đẹp uy tín và lớn với hơn 50 chi nhánh trên toàn quốc. Không chỉ cung cấp dịch vụ điều trị nám bằng Laser, đơn vị còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như trị mụn, chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa da, thẩm mỹ an toàn và hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch nhanh chóng, bạn có thể liên hệ SeoulSpa.Vn qua thông tin dưới đây: