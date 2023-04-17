5 kiểu quần được 'săn lùng' nhiều nhất mùa hè năm nay đầy sành điệu, siêu hách dáng, chỉ cần diện đẹp

Thời trang 17/04/2023 07:21

Thời trang mùa hè, những chiếc quần giúp chị em thăng hạng nhan sắc, siêu sành điệu hợp mọi hoàn cảnh.

Vào mùa hè, ngoài những chiếc váy điệu đà đi biển thì chị em có thể thăng cấp cho tủ đồ của mình bằng những chiếc quần siêu hot và siêu hợp mốt này, thích hợp mọi hoàn cảnh. Đảm bảo diện lên vừa tôn dáng vừa thoải mái thì không thể thiếu 5 item dưới đây

Hãy cùng điểm danh những thiết kế được săn đón nhiều nhất trong mùa hè năm nay, biết đâu bạn sẽ bỏ túi và áp dụng được nhiều bí kíp mặc đẹp xịn xò!

Quần âu màu pastel

Quần âu không chỉ có phiên bản mang tông màu đen basic, chị em còn có thể biến hóa phong cách với nhiều mẫu mã khác, như quần âu màu pastel là một ví dụ. Kiểu quần này gây ấn tượng ở sự tươi tắn, ngọt ngào. Khi kết hợp quần âu màu xanh hay hồng pastel với áo sơ mi oversized, chị em sẽ có được set trang phục nổi bật, mà không kém phần thanh lịch. Vì quần âu màu pastel đã bắt mắt nên để tổng thể trang phục có được sự hài hòa, chị em nên chọn giày và túi xách mang tông trung tính.

5 kiểu quần được 'săn lùng' nhiều nhất mùa hè năm nay đầy sành điệu, siêu hách dáng, chỉ cần diện đẹp - Ảnh 1
Quần âu màu pastel đã bắt mắt nên để tổng thể trang phục có được sự hài hòa. Ảnh minh họa: Internet

Quần vải dù

Phong cách y2k lên ngôi cũng là lúc quần vải dù được các tín đồ thời trang cưng nựng hơn cả. Đặc trưng của kiểu quần này nằm ở thiết kế dây rút hoặc túi hộp xinh xắn, do được làm từ chất liệu vải dù nên quần khó bám bẩn và tương đối bền màu. Nếu bạn chuộng style năng động cá tính thì đây đích thị là một trong những kiểu quần đáng sắm nhất mùa hè này.

5 kiểu quần được 'săn lùng' nhiều nhất mùa hè năm nay đầy sành điệu, siêu hách dáng, chỉ cần diện đẹp - Ảnh 2
Quần vải dù có thể mix&match với nhiều kiểu áo khác nhau. Ảnh minh họa: Internet

Quần vải dù có thể mix&match với nhiều kiểu áo khác nhau. Nhưng có thể nói croptop + quần vải dù chính là công thức “hợp cạ” nhất, bởi cách phối này sẽ giúp vẻ ngoài của bạn trở nên sành điệu và cực kỳ có gu. Bí kíp mặc đẹp của nhiều chị em đó là diện quần vải dù theo mốt cạp trễ để ăn gian chiều cao và khoe khéo vòng 2 thon gọn. Nếu tủ đồ vẫn chưa có item này thì nàng tranh thủ sắm ngay để kịp “bung lụa” vào mùa hè sắp tới.

Quần cargo pants

Cargo pants là kiểu quần túi hộp dáng rộng và thường được làm bằng chất liệu kaki cứng cáp. Ngoài tông màu cơ bản thì chúng còn sở hữu nhiều gam màu trendy như nâu, xanh rêu hoặc họa tiết camo bắt mắt. Tương tự như quần vải dù, các tín đồ mặc đẹp cũng cực kỳ ưa chuộng cargo pants vì kiểu dáng này vừa đem lại cảm giác thoải mái vừa nịnh dáng người mặc.

5 kiểu quần được 'săn lùng' nhiều nhất mùa hè năm nay đầy sành điệu, siêu hách dáng, chỉ cần diện đẹp - Ảnh 3

Cargo pants sẽ là lựa chọn hoàn hảo để trang phục ngày hè của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Cargo pants sẽ là lựa chọn hoàn hảo để trang phục ngày hè của bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương. Bạn có thể thêm thắt phụ kiện như thắt lưng, dây xích bản to,... để tạo điểm nhấn nổi bật cho bộ đồ. Cargo pants là kiểu quần dành cho cả nam lẫn nữ vậy nên bạn hoàn toàn có thể mặc đôi với “nửa kia" để tăng vẻ sành điệu khi cả hai xuất hiện cùng nhau.

Quần jeans ống đứng

 

Quần jeans cũng là món thời trang mà bạn có thể diện đi chơi hay đến công sở. Tuy nhiên, các nàng cần lựa chọn khéo léo, để đảm bảo vẻ thanh lịch cho trang phục đi làm. Thay vì chọn các kiểu quần jeans bụi bặm như jeans rách, jeans ống rộng thùng thình, các nàng nên ưu tiên jeans ống đứng. Phiên bản này có sự gọn gàng, chỉn chu, giúp bạn dễ dàng hoàn thiện set đồ phù hợp với môi trường công sở.

5 kiểu quần được 'săn lùng' nhiều nhất mùa hè năm nay đầy sành điệu, siêu hách dáng, chỉ cần diện đẹp - Ảnh 4
Quần jeans cũng là món thời trang mà bạn có thể diện đến công sở. Ảnh minh họa: Internet

Đối với quần jeans ống đứng, bạn nên kết hợp cùng áo sơ mi hoặc áo blouse, rồi sơ vin gọn gàng. Như vậy, vẻ ngoài sẽ có sự chỉn chu, tinh tế. Ngoài ra, chị em hãy ưu tiên quần jeans ống đứng dài trên mắt cá chân, để tạo vẻ cao ráo cho vóc dáng.

Quần vải ống rộng

Nằm trong danh sách những kiểu quần đẹp bền bỉ thì chắc chắn không thể thiếu thiết kế suông ống rộng. Vào mùa hè, phái nữ luôn ưu ái quần có phom rộng vì chúng nhẹ, mát và đảm bảo sự sành điệu, thời thượng khi diện lên người. Quan trọng nhất là quần vải ống rộng rất đa dạng mẫu mã - kiểu dáng nên không hề đem đến cảm giác nhàm chán và lỗi mốt cho người mặc. Thiết kế này cũng có tính ứng dụng cao, dù là diện đi làm hay đi chơi thì đều ổn áp vô cùng.

5 kiểu quần được 'săn lùng' nhiều nhất mùa hè năm nay đầy sành điệu, siêu hách dáng, chỉ cần diện đẹp - Ảnh 5
Phái nữ luôn ưu ái quần có phom rộng vì chúng nhẹ, mát và đảm bảo sự sành điệu. Ảnh minh họa: Internet

Một tips cực hay để giúp chị em không bị nuốt dáng khi diện quần ống rộng, đó chính là chọn quần có chiều dài phù hợp với vóc dáng cơ thể. Những thiết kế dài trên mắt cá chân một chút sẽ là lựa chọn lý tưởng để tạo hiệu ứng chân dài miên man. Nếu quần hơi dài thì nàng có thể “cứu cánh” bằng cách diện giày cao gót. Đảm bảo bỏ túi bí kíp này, chị em sẽ tự tin mặc đẹp từ năm này sang năm khác!

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