Hướng dẫn cách dùng sữa ong chúa an toàn, mang lại hiệu quả cao

Sữa ong chúa là một hỗn hợp có màu trắng ngà hay vàng nhạt, đặc sánh. Chúng được dùng như một chất kháng khuẩn, kháng sinh, kháng vi rút,… Ngoài ra, sữa ong chúa còn được dùng như một loại thuốc bổ vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao.

Có nhiều cách dùng sữa ong chúa từ uống trực tiếp đến đắp mặt dưỡng da, mỗi cách khác nhau sẽ mang lại những công dụng khác nhau trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe . Sữa ong chúa là một sản phẩm của thiên nhiên nên để phát huy được tối đa tác dụng thì phải kiên trì trong một khoảng thời gian nhất định.

Chị em có thể dùng sữa ong chúa kết hợp với các loại nguyên liệu dễ tìm trong nhà bếp như: mật ong, chuối, dâu tây, trứng gà,… để tạo ra các loại mặt nạ dưỡng da mặt. Ngoài ra, chúng ta còn có thể dùng sữa ong chúa thoa lên mặt để tẩy tế bào chết. Mỗi lần đắp sẽ mất khoảng 5 - 10 phút, nằm thư giãn sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Đối với chị em phụ nữ sữa ong chúa có tác dụng chống lão hóa và làm đẹp da. Bên cạnh đó, sữa ong chúa còn mang lại hiệu quả trị mụn, tàn nhang, làm da mềm mịn, giảm quá trình lão hóa, giúp da phục hồi lại vẻ tươi trẻ cho phụ nữ trung niên.

Chị em có thể dùng sữa ong chúa kết hợp với các loại nguyên liệu dễ tìm trong nhà bếp

Mặt nạ sữa ong chúa mật ong: trộn hỗn hợp sữa chúa với mật ong theo tỉ lệ 1:2 rồi thoa đều lên toàn bộ vùng da mặt, da cổ trong khoảng 15-20 phút hoặc để qua đêm, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Mỗi tuần nên thực hiện phương pháp này từ 2 - 3 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ để phát huy công dụng làm đẹp da, không thực hiện trước khi ra nắng để tránh làn da bị bắt nắng. Chỉ sau một tuần, chị em sẽ cảm nhận làn da được cải thiện rõ, da sáng mịn và căng khỏe hơn.

Mỗi tuần nên thực hiện 2 - 3 lần vào buổi tối trước khi đi ngủ

2. Cách dùng sữa ong chúa trong ăn uống

Để tăng cường sức đề kháng, bồi bổ cơ thể, tăng khả năng sinh lý, người trưởng thành mỗi ngày nên dùng 1 muỗng cà phê sữa ong chúa (khoảng 3-4g) ngậm dưới lưỡi từ từ cho đến khi tan hoàn toàn.

Nên dùng 1 muỗng cà phê sữa ong chúa (khoảng 3-4g) ngậm dưới lưỡi từ từ cho đến khi tan hoàn toàn

Ngoài ra, chúng ta có thể chăm sóc cơ thể bằng cách pha sữa ong chúa cùng với mật ong (1% sữa ong chúa), mỗi lần dùng 1 - 2 muỗng cà phê pha vào 100ml nước ấm và thưởng thức ngay. Có thể kết hợp cùng chanh, cam,... để làm thức uống thơm ngon, đậm vị hơn.

Liều dùng sử dụng sữa ong chúa cho trẻ em:

+ Trẻ nhỏ dưới 4 tuổi: nên dùng 5 mg/ngày

+ Trẻ em từ 5 - 10 tuổi: uống 10 mg/ngày

+ Trẻ em trên 10 tuổi: uống 20 mg/ngày, chia 2 lần sáng và chiều.

Dùng sữa ong chúa cho trẻ em

Sữa ong chúa nên được dùng cho trẻ nhỏ thấp còi, chậm lớn, kém ăn để cải thiện sức khỏe trong thời gian ngắn, còn lại nên hạn chế dùng sữa ong chúa cho trẻ em vì sữa ong chúa có khả năng khiến trẻ nhỏ bị phát dục sớm, điều này sẽ không tốt cho các bé.

3. Nên uống sữa ong chúa trong bao lâu là tốt nhất

Với mỗi liệu trình dùng sữa ong chúa để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, chúng ta nên dùng đều đặn tối thiểu từ 20 – 30 ngày vì sữa ong chúa là sản phẩm thiên nhiên nên chúng thường không phát huy tác dụng ngay lập tức mà cần thời gian.

Nên dùng đều đặn tối thiểu từ 20 – 30 ngày

Nếu muốn hỗ trợ điều trị bệnh cũng như tăng cường sức khỏe ở những người cơ thể yếu kém thì chúng ta có thể uống sữa ong chúa kéo dài từ 6-10 tuần. Một số trường hợp muốn dùng lâu hơn phải hỏi ý kiến bác sĩ.

4. Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng sữa ong chúa

Thời điểm dùng sữa ong chúa tốt nhất là vào lúc cơ thể đang đói, khi dạ dày trống rỗng thường vào buổi sáng trước khi ăn khoảng 30 phút hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Đây là cách dùng giúp phát huy tối đa công dụng của sữa ong chúa.

Thời điểm dùng sữa ong chúa tốt nhất là vào lúc cơ thể đang đói, khi dạ dày trống rỗng

Không nên pha sữa ong chúa cùng với nước nóng, nước sôi hoặc các thực phẩm lạ, nếu muốn dùng nên tham khảo thêm ý kiến bác sĩ.

Sữa ong chúa thật có vị hơi chua đặc trưng, ít ngọt, mùi ngai ngái. Khi ngậm vào cổ họng có thể gây kích thích mạnh dẫn đến cảm giác cay thoáng qua cho người lần đầu sử dụng. Khi dùng quen sẽ cảm thấy thơm ngon hơn.

Sữa ong chúa tươi muốn bảo quản lâu nên để trong lọ thủy tinh hoặc nhựa đậy kín nắp, đặt trong ngăn đá tủ lạnh thì có thể dùng đến 2 năm, còn trong ngăn mát thì chỉ nên dùng trong 6 tháng. Tuyệt đối không đựng sữa ong chúa trong đồ bằng kim loại.

Dùng sữa ong chúa đúng cách để tránh được ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Mọi người không nên mua hỗn hợp sữa ong chúa đã được trộn sẵn, bạn nên tìm mua mật ong nguyên chất riêng, sữa ong chúa nguyên chất riêng và kết hợp chúng tại nhà, dùng tới đâu thì pha tới đó sẽ tươi ngon và an toàn hơn..

Những người huyết áp thấp mãn tính thì không nên uống sữa ong chúa nhưng ngược lại vẫn có thể dùng để làm đẹp ngoài da. Những người có tiền sử dị ứng da, dị ứng phấn hoa, dị ứng đường thở khi dùng sữa ong chúa bị ngứa đỏ, khó thở thì không nên sử dụng loại thực phẩm này.

Ngoài ra đối với một số loại bệnh, sữa ong chúa có thể được sử dụng để tiêm dưới da, tiêm cơ bắp, đặt dưới lưỡi hay uống cùng mật ong hoặc một số dược liệu khác. Phương pháp này phải được thực hiện tại các cơ sở y tế do nhân viên y tế thực hiện, không được tự ý làm tại nhà.

5. Cách bảo quản sữa ong chúa đúng phương pháp

Sữa ong chúa là loại thực phẩm rất nhạy cảm với ánh sáng, độ ẩm và nhiệt độ. Nếu bạn để sữa ong chúa ở nhiệt độ phòng, cho chúng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không khí trong khoảng 30 phút thì sữa ong chúa sẽ bắt đầu thay đổi tính chất và giảm chất lượng đáng kể. Biểu hiện đầu tiên chúng ta sẽ thấy sữa ong chúa sẽ chuyển màu từ trắng sang vàng ngà và càng lâu thì chúng sẽ càng có màu vàng đậm hơn.

Đóng nắp kín và cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản

Vì thế để đảm bảo chất lượng cho các mẻ sữa ong chúa, sau khi khai thác, chúng cần được cho vào chai, lọ đậy kín đặt ngày trong tủ lạnh. Để bảo quản sữa ong chúa tốt nhất là dùng các đồ đựng bằng thủy tinh, bằng nhựa hoặc sành sứ. Tuyệt đối không dùng dụng cụ kim loại để bảo quản sữa ong chúa vì nó sẽ gây ra phản ứng giữa sữa ong chúa với kim loại, tạo ra những độc tố không tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn đang sử dụng sữa ong chúa thì sau mỗi lần dùng, nên đóng nắp kín và cho chúng vào ngăn mát tủ lạnh, nếu dùng không thường xuyên hoặc muốn bảo quản lâu thì nên cho vào ngăn đá.

Cách nào để nhận biết sữa ong chúa bị hư hỏng?

Chúng ta khó có thể biết được sữa ong chúa chúng ta mua là tươi mới hay đã được sản xuất lâu trước đó. Để đảm bảo mua được sữa ong chúa tốt, mới thì nên tìm mua ở những địa chỉ quen thuộc, uy tín.

Hoặc nếu bạn làm mất hoặc làm rách bao bì sản phẩm, thì việc nắm rõ được hạn sử dụng là bao nhiêu là không thể.

Một vài kinh nghiệm dưới đây có thể giúp bạn nhận biết sữa ong chúa có bị hư hỏng hay không:

– Màu sắc của sữa ong chúa:

Sữa ong chúa mới thu hoạch sẽ có màu trắng ngà, màu sắc đều nhau. Khi nhìn bằng mắt thường dễ nhận thấy thấy được độ sáng, óng ánh và sánh mịn của sữa.

Sữa ong chúa có độ sáng, óng ánh và sánh mịn

Nếu bạn nhìn thấy hỗn hợp sữa ong chúa không đồng đều, những màu sắc khác thường như màu vàng đậm màu hoặc không đều nhau, lợn cợn, quá lỏng thì có thể sữa ong chúa đã bị hỏng.

– Mùi vị của sữa ong chúa:

Sữa ong chúa sẽ có mùi hơi chua đặc trưng nhưng không phải là mùi chua bị thiu. Khi nếm thử, điều đầu tiên là sữa ong chúa sẽ tan ngay trong miệng, có vị chua chua và hơi lợ lợ. Những ai dùng sữa ong chúa thường xuyên có thể phát hiện vị lạ thất thường khi sữa ong chúa bị hỏng.

Sữa ong chúa sẽ có mùi hơi chua đặc trưng

Trên đây là hướng dẫn cách dùng sữa ong chúa an toàn, mang lại hiệu quả cao cho những ai lần đầu sử dụng loại thực phẩm bổ dưỡng này. Bạn nên tìm mua sữa ong chúa tại những cửa hàng uy tín để tránh mua phải sữa ong chúa giả, kém chất lượng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.