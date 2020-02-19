Những cách làm đẹp không ngờ từ sữa mẹ, chị em chớ dại bỏ qua

Người ta ca ngợi sữa mẹ bởi những công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng ít ai biết rằng, làm đẹp từ sữa mẹ còn giúp cải thiện rất nhiều vấn đề về da. Đặc biệt với các mẹ sau sinh, có thể vừa chăm con vừa thực hiện hàng ngày được.

Hàng ngày, các mẹ có thể tận dụng phần sữa thừa của con để đắp mặt vào buổi tối, vừa tiện dụng vừa giúp làm mềm mịn da.

Sữa mẹ có chứa rất nhiều thành phần: chất béo, cacbonhydrat, protein, men, vitamin... có tác dụng làm mềm da, dưỡng ẩm rất lớn.

Sữa mẹ có tác dụng làm mềm da - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Rửa sạch mặt bằng nước ấm, bôi một lớp mỏng sữa mẹ lên mặt (để khoảng 20 phút), sau đó rửa lại bằng nước ấm (1 tuần duy trì 2 - 3 lần).

2. Trị thâm quầng mắt sau sinh

Sau khi sinh, chị em thường rơi vào tình trạng mất ngủ vì phải chăm con khiến đôi mắt thâm như gấu trúc, trông rất mất thẩm mỹ. Lúc này, bạn có thể tận dụng nguồn sữa của mình để trị thâm quầng mắt.

Đắp bông tẩy trang có thấm sữa mẹ lên vùng mắt - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, lấy 2 miếng bông tẩy trang thấm sữa mẹ rồi đắp lên vùng mắt khoảng 30 phút, sau đó lau lại mắt bằng nước ấm.

3. Giảm thâm nám sau sinh

Các chất vitamin có trong sữa mẹ có tác dụng cực tốt trong việc nuôi dưỡng làn da, trị các vết thâm nám hiệu quả.

Cách sử dụng: Bôi một lớp mỏng sữa mẹ lên da mặt và mát xa nhẹ nhàng, khi nào khô lại tiếp tục bôi lớp tiếp theo (khoảng 4 - 5 lần thì rửa lại mặt bằng nước ấm).

Sữa mẹ có tác dụng trị thâm nám hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì áp dụng phương pháp làm đẹp từ sữa mẹ này, đảm bảo sau 1 tháng, các mẹ sẽ thấy làn da của mình được cải thiện đáng kể, các vết thâm nám bị mờ đi.

4. Trị mụn

Vấn đề bị mụn cũng khiến nhiều chị em tự ti, nếu không chữa trị kịp thời sẽ dễ để lại sẹo, thâm, thậm chí bị rỗ mặt. Làm đẹp từ sữa mẹ kết hợp với dầu dừa có thể trị mụn ở dạng nhẹ, các mẹ hãy làm theo công thức này.

Cách sử dụng: Trộn dầu dừa + sữa mẹ ( tỉ lệ 1 : 1), mát xa nhẹ nhàng và để khoảng 10 phút, sau đỏ rửa sạch lại mặt bằng nước ấm (duy trì 1 tuần 3 lần).

Trộn dầu dừa + sữa mẹ để trị mụn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, sữa mẹ không chỉ là thức ăn tốt nhất cho trẻ mà còn có rất nhiều công dụng làm đẹp tuyệt vời dành cho chị em. Vì vậy, sữa mẹ được coi là mỹ phẩm dưỡng da vừa rẻ, vừa an toàn, lại mang đến hiệu quả cao.