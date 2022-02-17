Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh

Làm đẹp 17/02/2022 09:23

Có rất nhiều mẹo làm đẹp trên Internet, nhưng đôi khi chúng có thể gây hại nhiều hơn lợi, đặc biệt là nếu bạn có làn da nhạy cảm. Ví như việc đắp mặt nạ tinh bột nghệ lên mặt có thể trở thành cơn ác mộng. Đó là bởi vì làn da của bạn không thích các thử nghiệm và cần được chăm sóc thích hợp.

Hãy cố gắng tránh bất kỳ tác hại nào có thể gây ra khi trải qua một số quy trình làm đẹp nhất định và sau đây là chia sẻ về những điều có thể gây hại cho làn da của bạn.

1. Sử dụng mặt nạ tự làm có thể nhuộm da của bạn

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 1

Mặt nạ tự nhiên có thể hữu ích cho làn da của chúng ta, nhưng hãy cẩn thận với các thành phần mà bạn sử dụng. Một số loại có thể nhuộm da đơn giản như cà rốt hoặc nghệ. Tình huống này đã xảy ra với một blogger có làn da trở nên vàng hơn sau một cuộc thử nghiệm dùng mặt nạ như vậy.

2. Sử dụng dầu dừa trên khuôn mặt của bạn

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 2

Các chuyên gia nói rằng dầu dừa có khả năng gây mụn rất cao. Do đó, nó làm tắc nghẽn lỗ chân lông nên khả năng nổi mụn bọc và mụn đầu đen rất cao. Điều tương tự cũng áp dụng cho làn da trên cơ thể của bạn. Nếu bạn muốn chăm sóc da của mình, tốt hơn là sử dụng các loại kem được sản xuất dành riêng cho nó.

3. Sử dụng chanh để làm sáng da của bạn

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 3

Chanh có độ pH từ 2-3 và có thể làm hỏng hàng rào bảo vệ của da. Để so sánh, độ pH trên da của chúng ta là từ 4-5. Mặc dù sử dụng chanh có thể làm sáng da mặt của bạn một chút, nhưng sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da có thể nổi mụn nước và kích ứng.

4. Dùng giấm táo để khử mùi cơ thể

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 4

Bạn có thể tìm thấy một số mẹo về cách sử dụng giấm táo để che giấu mùi cơ thể trên mạng, nhưng nó không được khuyến khích vì nó gây bỏng do có axit mạnh. Sau khi thoa, bạn có thể bị kích ứng da, đặc biệt là nếu giấm chưa được pha loãng.

5. Tẩy tế bào chết bằng baking soda và cà phê

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 5

Baking soda có thể hoạt động như một chất tẩy da chết và loại bỏ các tế bào da chết cùng vi khuẩn. Nhưng mặt khác, làn da của bạn có thể dễ bị mất độ ẩm và trở nên khô ráp. Việc mất đi lớp chắn ẩm cũng dẫn đến sự phát triển của vi khuẩn.

6. Bôi kem đánh răng để thu nhỏ mụn

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 6

Tốt hơn hết bạn nên tránh bôi kem đánh răng lên mụn để làm cho chúng khô đi. Thay vào đó, nó có thể sẽ gây bỏng và kích ứng da của bạn, đặc biệt là da mặt. Bên cạnh đó, nó có thể dẫn đến phát ban được gọi là viêm da tiếp xúc.

7. Sử dụng hơi nước để làm dịu da

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 7

Xông hơi quá nhiều có thể khiến da bạn bị kích ứng và khô. Đảm bảo rằng bạn không thực hiện quy trình này thường xuyên và điều chỉnh nhiệt độ của hơi nước. Nhiệt có thể phá vỡ collagen, khiến nếp nhăn xuất hiện nhanh hơn.

8. Sử dụng sữa dưỡng thể body cho da mặt của bạn

Hại nhiều hơn lợi với 8 quy trình làm đẹp sai lầm mà có lẽ bạn nên tránh - Ảnh 8

Kem dưỡng da chỉ dành cho cơ thể của bạn. Chúng có thể làm khô hoặc kích ứng vùng da nhạy cảm trên khuôn mặt của bạn. Da trên cơ thể dày hơn và có thể hợp các loại nước hoa mạnh và các thành phần rẻ tiền hơn da mặt nhiều lần.

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