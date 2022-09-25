Giảm thiểu tình trạng tóc xoăn rối bằng những biện pháp chăm sóc từ tự nhiên này

Dưới đây là một số biện pháp bạn có thể tự làm để khắc phục tóc xoăn:

Hầu hết mọi người tránh điều trị chứng xoăn cứng này, nguyên nhân là do tóc khô và chỉ đổ lỗi cho kết cấu của tóc. Tuy nhiên, điều này có thể được giải quyết bằng một chút nỗ lực khi chịu khó chăm sóc tóc.

Loại trái cây này chứa nhiều vitamin giúp làm thẳng tóc và cung cấp độ ẩm cho mái tóc khô hoặc xỉn màu có thể bị xoăn. Để tạo mặt nạ bơ, bạn cần nghiền một quả bơ chín và trộn với vài thìa dầu dừa, tùy theo độ đặc. Sau đó, sau khi thoa trên tóc và da đầu của bạn khoảng hai lần một tuần một, bạn sẽ thấy kết quả!

Ảnh minh họa: Internet

2. Mayonnaise

Mặt nạ tóc làm từ mayonnaise là một trong những lựa chọn tốt nhất để chế ngự tóc xoăn. Nó cung cấp một lớp bóng đẹp cho tóc của bạn và cung cấp dưỡng ẩm. Mặt nạ tóc này có thể được làm như một hỗn hợp mịn gồm mayonnaise, dầu hạnh nhân và trứng. Điều này nên được áp dụng hai lần một tuần trên tóc và da đầu của bạn để có kết quả tuyệt vời.

3. Chanh và mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Một số người gọi chanh là trái cây thần kỳ, rất giàu vitamin C. Sự kết hợp này có tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe và cả vẻ đẹp. Mật ong giúp giữ độ ẩm và giúp tóc bóng mượt. Nên thoa hỗn hợp này trong 30 phút trên da đầu và tóc theo tỷ lệ 3: 2 hai tuần một lần, đồng thời nên áp dụng các loại mặt nạ dưỡng tóc khác. Phương thuốc này cho thấy kết quả đầy hứa hẹn.

4. Bia

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Bên cạnh sở thích uống của mọi người, đây cũng là nhân tố triển vọng khi nói về các giải pháp cho mái tóc xoăn. Bia có rất nhiều vitamin và protein có thể nuôi dưỡng tóc khô và không khỏe mạnh. Đây là lý do tại sao dầu gội đầu bằng bia rất phổ biến. Nó có thể được sử dụng bằng cách để nó qua đêm để khử axit cacbonic và sau đó xoa bóp nó trên da đầu cùng tóc đã được gội đầu. Làm một lần trong hai tuần sẽ rất hữu ích.

5. Nha đam

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Có các axit amin trong nha đam giúp thúc đẩy độ bóng và tăng trưởng, do đó giúp khắc phục tóc xoăn. Ngoài ra, nó hoạt động tốt như một chất gỡ rối và giúp khóa ẩm. Có thể để hỗn hợp lô hội và dầu hạnh nhân với tỷ lệ bằng nhau trên tóc và da đầu trong hơn một giờ để xem kết quả.

6. Chuối

Nghiền chuối đến khi không còn vón cục, sau đó thêm mật ong và dầu để tạo thành hỗn hợp có thể ủ trên tóc trong 30 phút. Điều này được thực hiện cho tóc cực kỳ xoăn, mỗi tuần một lần.

Theo Times of Inida