Gàu xuất hiện khiến da đầu ngứa và bong tróc, lưu ngay bí quyết diệt gàu triệt để, nuôi dưỡng da đầu đơn giản này

Làm đẹp 01/04/2023 06:23

Gàu phổ biến hơn bạn nghĩ, trên thực tế, nó ảnh hưởng đến khoảng 50% người trưởng thành trên toàn thế giới.

Gàu có thể phát triển thành một vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh và ngoại hình của bạn dù nhìn chung nó không nguy hiểm đến thế.

Gàu xảy ra khi da trên đầu bong ra dưới dạng vảy trắng, rất dễ thấy trên tóc sẫm màu và đôi khi có thể gây ngứa.

Gàu xuất hiện khiến da đầu ngứa và bong tróc, lưu ngay bí quyết diệt gàu triệt để, nuôi dưỡng da đầu đơn giản này - Ảnh 1

Lý do đằng sau sự xuất hiện của gàu là quá trình tái tạo nhanh chóng của các tế bào da. Nói chung, các tế bào da khỏe mạnh tuân theo một vòng đời cụ thể, chúng phát triển, già đi và chết đi, nhường chỗ cho các tế bào mới. Tuy nhiên, ở những người bị gàu, vòng đời của các tế bào da tăng tốc, dẫn đến sự sinh và chết của các tế bào nhanh hơn.

Mặc dù bản thân gàu không có hại, nhưng một số loại gàu có thể cần điều trị kéo dài. Loại bỏ tình trạng da này có thể khá khó khăn.

Nguyên nhân gây ra gàu

Gàu có nhiều nguyên nhân và tác nhân khác nhau.

  • Một nguyên nhân phổ biến gây ra gàu là viêm da tiết bã, xảy ra do sự hiện diện của vi sinh vật Malassezia globosa. Vi sinh vật này là một phần tự nhiên của hệ thực vật trên da đầu và thường không gây ra vấn đề gì. Tuy nhiên, khi có sự gia tăng sản xuất bã nhờn, các loại nấm ăn nó có thể nhanh chóng sinh sản, khiến các sản phẩm phụ kết tụ lại với nhau và dẫn đến gàu.

Gàu xuất hiện khiến da đầu ngứa và bong tróc, lưu ngay bí quyết diệt gàu triệt để, nuôi dưỡng da đầu đơn giản này - Ảnh 2

  • Nguyên nhân phổ biến khác là chăm sóc tóc không đúng cách.
  • Da đầu khô có thể dẫn đến bong tróc, đặc biệt là trong mùa đông.
  • Da nhờn không được gội sạch thường xuyên có thể dẫn đến sự tích tụ bã nhờn, dẫn đến hình thành gàu.
  • Mất cân bằng nội tiết tố, hệ thống miễn dịch bị tổn thương và một số tình trạng da nhất định có thể góp phần vào sự phát triển của gàu.
  • Trong khi gàu do chăm sóc tóc kém có thể được điều trị dễ dàng, thì các trường hợp bong tróc do tiết bã nhờn cần điều trị lâu hơn.

Bí quyết giúp bạn thoát khỏi gàu

Dù chọn bất cứ phương pháp nào thì bạn cũng nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu để có cách trị gàu phù hợp. Nếu bạn quan sát thấy các triệu chứng bong tróc ban đầu, bạn nên đến ngay cơ sở y tế để được chăm sóc.

  • Để giảm sự xuất hiện của gàu, bạn nên gội đầu thường xuyên bằng dầu gội dịu nhẹ. Điều này có thể giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa và tế bào da chết.

Gàu xuất hiện khiến da đầu ngứa và bong tróc, lưu ngay bí quyết diệt gàu triệt để, nuôi dưỡng da đầu đơn giản này - Ảnh 3

  • Trong những trường hợp phức tạp hơn, dầu gội thuốc có thể hữu ích cho tình trạng da đầu của bạn. Để đạt hiệu quả tối ưu có thể sử dụng kết hợp 2-3 loại dầu gội với các hoạt chất khác nhau. Những loại dầu gội này có thể bao gồm kẽm, hắc ín, axit salicylic, selen sulfua, ketoconazole và các thành phần khác.
  • Bạn có thể nhận được những loại dầu gội trị gàu mạnh hơn bằng cách nhận đơn thuốc từ bác sĩ.
  • Bạn có thể thoa dầu cây trà để tăng cường sức khỏe cho da đầu.

Gàu xuất hiện khiến da đầu ngứa và bong tróc, lưu ngay bí quyết diệt gàu triệt để, nuôi dưỡng da đầu đơn giản này - Ảnh 4

  • Không sử dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc vì chúng có thể tích tụ trên da đầu và kích thích sản xuất bã nhờn. Nên tiêu thụ thực phẩm lành mạnh có chứa đủ lượng kẽm và vitamin B vì điều này có thể giúp ngăn ngừa gàu.

Theo Brightside

Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời

Tạm biệt gàu ngứa và gãy rụng, top những loại dầu tự nhiên cấp dưỡng siêu tốc, tóc đẹp rạng ngời

Không cần tốn tiền đầu tư vào sản phẩm đắt tiền, những loại dầu dưỡng từ tự nhiên sau đây có thể giúp bạn đánh bại gàu và tìm lại mái tóc bóng mượt.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị gàu Nguyên nhân gây ra gàu giảm gàu ngứa

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 28 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới