Gàu xuất hiện khiến da đầu ngứa và bong tróc, lưu ngay bí quyết diệt gàu triệt để, nuôi dưỡng da đầu đơn giản này

Gàu phổ biến hơn bạn nghĩ, trên thực tế, nó ảnh hưởng đến khoảng 50% người trưởng thành trên toàn thế giới.

Gàu có thể phát triển thành một vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh và ngoại hình của bạn dù nhìn chung nó không nguy hiểm đến thế. Gàu xảy ra khi da trên đầu bong ra dưới dạng vảy trắng, rất dễ thấy trên tóc sẫm màu và đôi khi có thể gây ngứa.

Lý do đằng sau sự xuất hiện của gàu là quá trình tái tạo nhanh chóng của các tế bào da. Nói chung, các tế bào da khỏe mạnh tuân theo một vòng đời cụ thể, chúng phát triển, già đi và chết đi, nhường chỗ cho các tế bào mới. Tuy nhiên, ở những người bị gàu, vòng đời của các tế bào da tăng tốc, dẫn đến sự sinh và chết của các tế bào nhanh hơn.

Mặc dù bản thân gàu không có hại, nhưng một số loại gàu có thể cần điều trị kéo dài. Loại bỏ tình trạng da này có thể khá khó khăn. Nguyên nhân gây ra gàu Gàu có nhiều nguyên nhân và tác nhân khác nhau. Một nguyên nhân phổ biến gây ra gàu là viêm da tiết bã, xảy ra do sự hiện diện của vi sinh vật Malassezia globosa. Vi sinh vật này là một phần tự nhiên của hệ thực vật trên da đầu và thường không gây ra vấn đề gì. Tuy nhiên, khi có sự gia tăng sản xuất bã nhờn, các loại nấm ăn nó có thể nhanh chóng sinh sản, khiến các sản phẩm phụ kết tụ lại với nhau và dẫn đến gàu. Nguyên nhân phổ biến khác là chăm sóc tóc không đúng cách.

Da đầu khô có thể dẫn đến bong tróc, đặc biệt là trong mùa đông.

Da nhờn không được gội sạch thường xuyên có thể dẫn đến sự tích tụ bã nhờn, dẫn đến hình thành gàu.

Mất cân bằng nội tiết tố, hệ thống miễn dịch bị tổn thương và một số tình trạng da nhất định có thể góp phần vào sự phát triển của gàu.

Trong khi gàu do chăm sóc tóc kém có thể được điều trị dễ dàng, thì các trường hợp bong tróc do tiết bã nhờn cần điều trị lâu hơn. Bí quyết giúp bạn thoát khỏi gàu Dù chọn bất cứ phương pháp nào thì bạn cũng nên tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ da liễu để có cách trị gàu phù hợp. Nếu bạn quan sát thấy các triệu chứng bong tróc ban đầu, bạn nên đến ngay cơ sở y tế để được chăm sóc. Để giảm sự xuất hiện của gàu, bạn nên gội đầu thường xuyên bằng dầu gội dịu nhẹ. Điều này có thể giúp loại bỏ bã nhờn dư thừa và tế bào da chết. Trong những trường hợp phức tạp hơn, dầu gội thuốc có thể hữu ích cho tình trạng da đầu của bạn. Để đạt hiệu quả tối ưu có thể sử dụng kết hợp 2-3 loại dầu gội với các hoạt chất khác nhau. Những loại dầu gội này có thể bao gồm kẽm, hắc ín, axit salicylic, selen sulfua, ketoconazole và các thành phần khác.

Bạn có thể nhận được những loại dầu gội trị gàu mạnh hơn bằng cách nhận đơn thuốc từ bác sĩ.

Bạn có thể thoa dầu cây trà để tăng cường sức khỏe cho da đầu. Không sử dụng các sản phẩm tạo kiểu tóc vì chúng có thể tích tụ trên da đầu và kích thích sản xuất bã nhờn. Nên tiêu thụ thực phẩm lành mạnh có chứa đủ lượng kẽm và vitamin B vì điều này có thể giúp ngăn ngừa gàu. Theo Brightside

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