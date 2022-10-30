Gặp "đại họa" khi để tóc ướt đi ngủ, còn làm nữa có ngày tóc hư tổn nặng, sức khỏe bị bào mòn

Đây là những gì bạn cần biết khi ngủ với mái tóc ướt ảnh hưởng đến sức khỏe và vẻ ngoài của bạn.

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ngứa ngáy và khó chịu của da đầu chưa? Thông thường chúng ta đổ lỗi cho dầu gội của chúng ta vì điều đó, nhưng lý do của cảm giác khó chịu này có thể là thói quen đi ngủ với mái tóc ướt.

Các bệnh về da đầu như gàu có thể xảy ra khi bạn ngủ trên áo gối ẩm. Khi chúng ta ngủ với mái tóc ướt, môi trường ẩm ướt và ấm áp có thể làm tăng sự phát triển của vi khuẩn.

2. Nó làm cho tóc thắt nút, bị rối

Tóc ướt mỏng manh. Khi bạn đi ngủ trước khi sấy tóc, tóc có thể bị rối trong khi ngủ. Vào buổi sáng, mái tóc của bạn sẽ rối và khó gỡ và nó có thể gây thêm căng thẳng cho thói quen buổi sáng của bạn.

3. Nó có thể khiến bạn đau đầu

Nếu bạn đi ngủ với một cái đầu ướt, rất có thể bạn sẽ thức dậy với một cơn đau đầu. Một số chuyên gia chăm sóc tóc nói rằng ngủ với mái tóc ướt làm giảm nhiệt độ cơ thể và gây đau đầu khi cơ thể cố gắng làm ấm. Các chuyên gia khác cho rằng đi ngủ với mái tóc quấn khăn gây đau và thậm chí có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

4. Tóc của bạn trở nên xơ xác

Đi ngủ với mái tóc ướt sẽ không dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài của mái tóc của bạn. Tóc bết tạo ma sát mạnh hơn với áo gối, khiến tóc bạn xơ xác. Dành thêm thời gian để làm khô tóc trước khi đi ngủ có thể giúp bạn tiết kiệm số tiền mà bạn chi cho các sản phẩm chống xoăn cứng.

5. Nó sẽ không cho phép tóc tốt tăng khối lượng

Tóc mỏng mỏng manh và thiếu khối lượng. Ngủ với đầu ướt đặc biệt gây hại cho loại tóc này. Nó không thể lấy lại độ bồng bềnh một cách dễ dàng, đó là lý do tại sao nếu bạn thường xuyên đi ngủ với mái tóc ẩm ướt, nó sẽ khiến tóc trở nên kém bồng bềnh hơn.

Theo Brightside