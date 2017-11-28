Dùng vỏ bưởi trị rụng tóc bằng cách này, mái tóc trở nên chắc khỏe mềm mượt chỉ sau 7 ngày

Làm đẹp 28/11/2017 09:04

Đừng lo lắng vì tóc gãy rụng quá nhiều, chỉ cần bạn nấu nước vỏ bưởi trị rụng tóc theo cách này. Đảm bảo chỉ sau 7 ngày, tóc sẽ hết rụng và trở nên mềm mượt nhất.

Vỏ bưởi trị rụng tóc là một trong những công dụng tuyệt vời mà nhiều người đã và đang sử dụng để sở hữu mái tóc óng mượt và chắc khỏe như ý. Nếu như mái tóc của bạn bị xơ rối, hư tổn, tóc rụng nhiều mà chưa có biện pháp nào thích hợp hơn thì hãy thử ngay với vỏ bưởi xem sao nhé. Đảm bảo kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.

Vỏ bưởi có tác dụng dưỡng và trị rụng tóc hiệu quả

Đã từ lâu, trong dân gian người ta đã biết dùng vỏ bưởi để chăm sóc tóc, thực tế đã cho thấy cách làm này đem lại hiệu quả cao không thua kém gì việc dùng dầu dưỡng cao cấp. Sao bạn phải sử dụng đến những sản phẩm mắc tiền này trong khi vỏ bưởi lại chẳng mất một xu. Vỏ bưởi chính là gợi ý đầu tiên để cải thiện mái tóc hư tổn của bạn.

 

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Không còn lo tóc gãy rụng vì đã có vỏ bưởi trị rụng tóc hiệu quả (Ảnh: Internet)

Trong vỏ bưởi có chứa hàm lượng cao tinh dầu, chất pectin, naringin, các loại vitamin như A, C, E,... Đây là những thành phần có tác dụng kháng khuẩn, bảo vệ tóc khỏi yếu tố gây hại. Đồng thời nó giúp kích thích mọc tóc, cải thiện mái tóc xơ rối, gãy rụng khá công hiệu.

 

Nếu như biết áp dụng vỏ bưởi đúng cách thì bạn hãy yên tâm vì tình trạng gãy rụng tóc và hư tổn sẽ sớm được cải thiện như ý nhất.

Cách dùng vỏ bưởi trị rụng tóc tại nhà

Có khá nhiều cách trị rụng tóc bằng vỏ bưởi đem lại hiệu quả cao và an toàn tuyệt đối. Dùng nó gội đầu hay thoa như kem dưỡng tóc là biện pháp thường sử dụng nhất. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho bạn.

 

Nấu nước vỏ bưởi gội đầu

 

Gội đầu bằng cách nấu nước vỏ bưởi là công thức lưu truyền trong dân gian với các bước cực đơn giản mà bạn có thể tự áp dụng ngay tại nhà.

 

Gội đầu bằng nước vỏ bưởi giúp giảm tóc gãy rụng
Gội đầu bằng nước vỏ bưởi giúp giảm tóc gãy rụng (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Vỏ bưởi tươi hoặc khô, nồi nước, (có thể thêm bồ kết hoặc sả cây nếu muốn).

 

Thực hiện:

 

- Vỏ bưởi rửa sạch, cắt thành những sợi mỏng.

 

- Đun sôi nồi nước rồi cho vỏ bưởi vào nấu riu riu lửa để các tinh chất trong vỏ bưởi hòa tan vào nước. Nếu bạn muốn quá trình trị rụng tóc bằng vỏ bưởi diễn ra tốt hơn và nhanh chóng hơn thì có thể thêm chút bồ kết hay sả cây vào nấu chung nhé.

 

- Đun như vậy khoảng 15 phút rồi tắt bếp.

 

Với thứ nước này, bạn hãy hòa lẫn với nước lạnh rồi gội trực tiếp như thông thường. Kết hợp massage nhẹ nhàng 3 – 5 phút rồi xả lại với nước sạch. Cách này bạn có thể áp dụng đều đặn hoặc cách ngày 1 lần để đạt hiệu quả trị rụng tóc cao nhất nhé.

 

Chế tinh dầu bưởi dưỡng tóc

 

Từ vỏ bưởi, bạn có thể tinh chế thành tinh dầu, tinh dầu lưu giữ những dưỡng chất cần thiết nên khi áp dụng tinh dầu bưởi trị rụng tóc sẽ cho công hiệu cao hơn nhiều. Nhưng trước tiên, bạn hãy học cách tạo ra nó như thế nào nhé.

 

Trị rụng tóc bằng cách thoa tinh dầu vỏ bưởi lên tóc mỗi ngày
Trị rụng tóc bằng cách thoa tinh dầu vỏ bưởi lên tóc mỗi ngày (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Vỏ bưởi, nước lọc, lọ thủy tinh.

 

Thực hiện:

 

- Vỏ bưởi cắt thành miếng mỏng rồi vắt thủ công lớp tinh dầu bên ngoài vào lọ thủy tinh.

 

- Với lượng tinh dầu thu được bạn hãy đổ thêm vào lọ nước lọc rồi lắc đều. Nếu bạn muốn sử dụng tinh dầu nguyên chất thì không cần đổ thêm nước nhé.

 

- Bảo quản nơi khô ráo và bạn có thể sử dụng được lâu dài.

 

Với tinh dầu bưởi này, bạn hãy xịt đều lên tóc từ chân tới ngọn để các dưỡng chất thấm sâu và phát huy tác dụng trị tóc gãy rụng hiệu quả. Cách này không cần bạn phải gội đầu rửa sạch mà dùng giống như kem vuốt mượt tóc vậy.

 

Dùng vỏ bưởi trị rụng tóc theo như những cách trên đều đặn, sau một thời gian ngắn sẽ cải thiện mái tóc trở nên chắc khỏe, ít gãy rụng và mềm mượt hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, mùi hương bưởi dịu nhẹ sẽ tạo cảm giác thoải mái nhất cho bạn nữa. Áp dụng ngay hôm nay và chờ xem điều tuyệt vời mà vỏ bưởi đem lại nhé.

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