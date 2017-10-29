Đúng ra chị em nên trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda để da mặt sạch mụn không tì vết

Nếu chưa biết cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda thì chị em đừng lo lắng, bởi vì công thức cũng chỉ đơn giản như thế này thôi.
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Nhiều người biết rằng baking soda có rất nhiều lợi ích sức khỏe lại có thể sử dụng để làm sạch nhiều đồ dùng trong nhà. Tuy nhiên, chị em có biết rằng trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda cũng là một bí quyết rất tuyệt vời không? Hãy cùng tìm hiểu bây giờ nhé.
Tại sao trị mụn đầu đen ở mũi bằng cách dùng baking soda lại hiệu quả? Đó là bởi vì baking soda giúp loại bỏ tế bào chết trên mặt. Do đó, nó giúp giữ da mềm mại, mịn màng trong khi làm sạch tế bào chết cũng như bụi bẩn ra khỏi lỗ chân lông. Bên cạnh đó, dùng baking soda thường xuyên còn giúp kiểm soát cân bằng pH cho da, kiểm soát dầu nhờn và phòng ngừa bị mụn. Thế nên, trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda là cách rất được nhiều beauty blogger khuyên chị em nên áp dụng thử.
Các cách trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda tại nhà
1. Trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda với nước
Để tăng hiệu quả dùng baking soda chữa trị mụn đầu đen, chị em nên rửa mặt với nước ấm nhé. Cách thực hiện như sau:
- Trộn đều 1 thìa baking soda với một ít nước.
- Rửa mặt với nước ấm.
- Thoa hỗn hợp lên mặt, tập trung vào những vùng bị mụn đầu đen. Để yên trong 2 đến 3 phút.
- Massage nhẹ nhàng da mặt theo chuyển động tròn trong 2 đến 3 phút để loại bỏ tế bào chết, mụn đầu đen, bụi bẩn.
- Rửa lại mặt với nước ấm. Rửa tiếp bằng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông Thực hiện 1 đến 2 lần mỗi ngày.
- Một lựa chọn khác đó là chị em có thể hòa giấm táo với nước rồi thoa lên mặt bằng cách dùng bông tẩy trang. Cách này giúp cân bằng pH cho da tốt hơn sau khi trị mụn đầu đen với baking soda.
2. Trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda với chanh
- Trộn 2 thìa baking soda, 2 thìa đường nâu, và ¼ thìa nước cốt chanh.
- Rửa mặt với nước mát, nhẹ nhàng massage da mặt bằng tay, tập trung vào những chỗ bị mụn đầu đen. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt, để yên trong 10 đến 15 phút.
- Lặp lại 1 lần mỗi tuần.
3. Dùng kem đánh răng và baking soda trị mụn đầu đen ở mũi
- Nhúng khăn mềm hoặc bông tẩy trang vào bát nước ấm. Vắt bớt nước rồi chấm đều lên vùng có mụn đầu đen trong 1 phút để khiến lỗ chân lông mở ra.
- Trộn baking soda với kem đánh răng lượng bằng nhau. Cho thêm 2 phần nước vào rồi khuấy đều.
- Dùng bàn chải đánh răng mềm thoa hỗn hợp lên vùng da bị mụn đầu đen trong 30 đến 60 giây.
- Rửa sạch mặt với nước. Thực hiện một lần mỗi ngày cho đến khi mụn đầu đen biến mất hoàn toàn.
4. Trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda với giấm táo
- Trộn đều 2 thìa baking soda với 2 thìa giấm táo.
- Thoa đều hỗn hợp lên mũi, tránh tiếp xúc với mắt. Thư giãn trong 20 đến 30 phút hoặc chờ cho đến khi hỗn hợp khô hoàn toàn rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Có thể dùng thêm sữa rửa mặt Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần. Nếu chị em thấy da mặt bị ngứa, rát hoặc sưng đỏ thì nên rửa mặt ngay lập tức nhé.
5. Trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda và mật ong
Khi kết hợp baking soda với mật ong, hỗn hợp này sẽ giúp ngăn ngừa dầu nhờ và tăng hiệu quả tẩy tế bào chết, đồng thời loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng.
- Trộn 1 thìa mật ong, 2 thìa muối và 1 thìa baking soda lại với nhau.
- Thoa đều lên mũi. Để yên trong 5 đến 7 phút.
- Rửa sạch mặt với nước ấm. Thực hiện 1 lần mỗi ngày.
Chúc chị em thành công.