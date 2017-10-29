Đúng ra chị em nên trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda để da mặt sạch mụn không tì vết

Nhiều người biết rằng baking soda có rất nhiều lợi ích sức khỏe lại có thể sử dụng để làm sạch nhiều đồ dùng trong nhà. Tuy nhiên, chị em có biết rằng trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda cũng là một bí quyết rất tuyệt vời không? Hãy cùng tìm hiểu bây giờ nhé.

Tại sao trị mụn đầu đen ở mũi bằng cách dùng baking soda lại hiệu quả? Đó là bởi vì baking soda giúp loại bỏ tế bào chết trên mặt. Do đó, nó giúp giữ da mềm mại, mịn màng trong khi làm sạch tế bào chết cũng như bụi bẩn ra khỏi lỗ chân lông. Bên cạnh đó, dùng baking soda thường xuyên còn giúp kiểm soát cân bằng pH cho da, kiểm soát dầu nhờn và phòng ngừa bị mụn. Thế nên, trị mụn đầu đen ở mũi bằng baking soda là cách rất được nhiều beauty blogger khuyên chị em nên áp dụng thử.