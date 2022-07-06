Đừng coi thường công dụng của bột sắn dây bởi nó còn là nguyên liệu thần kỳ giúp trị mụn, chữa nám làm sáng da hiệu quả

Làm đẹp 06/07/2022 07:43

Thông thường, bột sắn dây được sử dụng với mục đích thanh nhiệt và thải độc trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều chị em đã tận dụng bột sắn dây để đắp mặt nạ, bởi 3 công thức được “truyền miệng” sau.

Trong Đông Y, sắn dây được ví như một loại dược phẩm quý giá giúp thanh nhiệt giải độc hiệu quả cho cơ thể. Ngoài ra sắn dây cũng được sử dụng đề chữa ngộ độc rượu, giúp giải cảm, chống say nắng hiệu quả. Có thể nói hầu hết các bộ phận của cây sắn dây đều có tác dụng tốt với sức khỏe con người. 

Đừng coi thường công dụng của bột sắn dây bởi nó còn là nguyên liệu thần kỳ giúp trị mụn, chữa nám làm sáng da hiệu quả - Ảnh 1

Không chỉ có tác dụng giúp thanh nhiệt, giải độc, điều trị các bệnh về đau đầu, cảm nắng,… Bột sắn dây còn là nguyên liệu được chị em yêu thích vì các công dụng trong làm đẹp. Với tính mát và công dụng thanh nhiệt bột sắn dây giúp bạn làm đẹp bằng cách giải độc cơ thể, giúp bạn điều hòa các hoạt động bên trong, thải độc tố mang lại làn da sáng mịn, nhanh chóng tạm biệt các nốt mụn khó chịu. 

Trong sắn dây có hoạt tính Estrogen tương tự như hormone Estrogen của phái nữ. Vì thế giúp điều hòa hormone trong cơ thể, ngăn chặn tình trạng rối loạn nội tiết tố. Điều này giúp giảm hoạt động của hắc tố melanin trong da, hạn chế thâm nám.

Bột sắn dây và mật ong, nghệ giúp trị mụn

Đừng coi thường công dụng của bột sắn dây bởi nó còn là nguyên liệu thần kỳ giúp trị mụn, chữa nám làm sáng da hiệu quả - Ảnh 2

Tinh bột nghệ và mật ong sở hữu hàm lượng Curcumin có tác dụng diệt khuẩn, giảm viêm, gom nhanh nốt mụn. Bên cạnh đó, nó còn giúp đẩy lùi sắc tố melanin làm mờ thâm nám, tàn nhang và thâm mụn. 

Cách làm:

  • Chuẩn bị 1 muỗng tinh bột nghệ, 1 muỗng tinh bột sắn.
  • Hòa quyện lại với nhau cùng với 1 muỗng mật ong, khuấy đều cho đến khi chúng hòa quyện sánh mịn
  • Vệ sinh da mặt thật sạch sau đó thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên da
  • Đắp mặt nạ này khoảng 20 phút thì rửa sạch da mặt với nước lạnh.

Nên kiên trì áp dụng công thức này mỗi tuần 2-3 lần sẽ thấy làn da cải thiện tình trạng mụn.

Đừng coi thường công dụng của bột sắn dây bởi nó còn là nguyên liệu thần kỳ giúp trị mụn, chữa nám làm sáng da hiệu quả - Ảnh 3

Bột sắn dây và lòng trắng trứng gà chống lão hóa cho da

Mặt nạ bột sắn dây với lòng trắng trứng gà là công thức dưỡng sáng được nhiều chị em chia sẻ. Trong khi bột sắn dây hỗ trợ làm sạch tế bào chết thì lòng trắng trứng gà thu nhỏ lỗ chân lông, cho cảm giác da mịn và đều màu. 

Cách làm:

  • Bước 1: Tách lòng trắng trứng gà vào một bát nhỏ. 
  • Bước 2: Hòa tan một thìa bột sắn dây với nước, sau đó trộn với lòng trắng trứng gà. 
  • Bước 3: Dùng muỗng đánh đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. 
  • Bước 4: Đắp mặt nạ lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng. 
  • Bước 5: Thư giãn trong 15 phút. Sau đó, rửa mặt bằng nước ấm. 

Mặt nạ bột sắn dây và sữa chua xóa vết thâm trên da

Mặt nạ bột sắn dây với sữa chua hỗ trợ làm dịu mẩn ngứa, cải thiện tình trạng kích ứng do tác động của mỹ phẩm. Sữa chua chứa nhiều dưỡng chất có lợi, hỗ trợ làm sạch tế bào chết, cho da trông khỏe mạnh và tươi tắn. 

Đừng coi thường công dụng của bột sắn dây bởi nó còn là nguyên liệu thần kỳ giúp trị mụn, chữa nám làm sáng da hiệu quả - Ảnh 4

Cách làm: 

  • Bước 1: Cho bột sắn dây và sữa chua vào một bát nhỏ, trộn đều tới khi hỗn hợp đồng nhất. 
  • Bước 2: Thoa nhẹ nhàng hỗn hợp lên da theo chuyển động tròn. 
  • Bước 3: Giữ trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước mát. 

Hầu hết các nguyên liệu tự nhiên đều hỗ trợ lột nhẹ tẩy bào chết, cho cảm giác da sáng màu nhưng vô cùng nhạy cảm với tia UV.

Do đó, khi sử dụng mặt nạ bột sắn dây, cần lưu ý không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khung giờ 10h - 16h để bảo vệ da. Trường hợp bắt buộc phải đi ra ngoài, hãy sử dụng kem chống nắng chất lượng, kết hợp che chắn cho da cẩn thận (đội mũ, đeo kính râm, mặc quần áo tối màu). 

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