“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh

Làm đẹp 05/07/2022 12:17

Qua MV “Đánh đố” và loạt ảnh gần đây, Hoàng Thùy Linh khiến fan trầm trồ vì làn da mịn màng, cùng dáng người siêu chuẩn. Tất cả là nhờ những thói quen sau đây.

“Nhất dáng”

Cũng như những chị em khác, Hoàng Thùy Linh mong muốn mình sẽ đẹp hơn để có thể tự tin khi xuất hiện trước mọi người và trong MV mới. Thậm chí cô đã từng phải đốc thúc bản thân giảm tới 9kg từ eo bánh mỳ giờ đã mi nhon, có cơ bụng khiến ai cũng “see tình” người đẹp.

“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 1

Hoàng Thùy Linh luôn giữ cho mình chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập chăm chỉ. Chủ nhân ca khúc "Để Mị nói cho mà nghe" cho biết dù lịch diễn có bận đến đâu thì cũng luôn dành thời gian trong ngày để tập thể dục. Ngoài ra cô nàng chú trọng đặc biệt tới nguồn thực phẩm lành mạnh với các loại hạt khô. Khẩu phần ăn này rất giàu calo, ít tinh bột và chất béo rất tốt cho giảm cân. 

“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 2

Vì hiếm khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nên khán giả không được chứng kiến quá trình lấy lại dáng của cô. Nhưng nếu so sánh có thể thấy phần tay vai của đầu năm cho tới giữa năm trước còn rất đẫy đà. Sự trở lại với vóc dáng nuột nà đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Nhờ chăm chỉ tập luyện ở cường độ cao kết hợp với chế độ ăn uống đã giúp vóc dáng của cô luôn được như ý. 

“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 3

“Nhì da”

Chăm dáng thôi là chưa đủ đâu nhé các nàng ơi!

Chị em hay đổi lỗi do quá bận nên không có thời gian đắp mặt nạ chăm sóc da. Thế nhưng Hoàng Thùy Linh luôn tranh thủ mọi lúc có thể, kể cả khi ngồi trên máy bay, đều chăm chỉ đắp mặt nạ giúp da mềm mịn.

Do phải sử dụng son phấn nhiều, kèm thêm sinh hoạt không ổn định dễ khiến da bị tác động xấu và “xuống cấp” vì thế việc đắp mặt nạ là giải pháp tuyệt vời cứu nguy cho da, giúp da bổ sung dưỡng chất. 

“Nhất dáng, nhì da” Bí mật đằng sau sự thăng hạng nhan sắc của Hoàng Thùy Linh - Ảnh 4

Và Hoàng Thùy Linh nhấn mạnh cần làm sạch da thật kỹ để không bị bít tắc lỗ chân lông gây mụn. Cuối cùng cần cấp ẩm cho da được hồi phục và giữ trạng thái căng mọng nước. Ngoài ra cô khuyên mọi người nên dành ra một chút thời gian để chăm sóc da, massage cho làn da để da “thở” và chống nhăn.

Nhờ chịu khó chăm chút làn da và tập luyện đúng cách nên Hoàng Thùy Linh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp và tự nhiên rất được lòng công chúng.

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