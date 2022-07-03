Biết nhiều chẳng thiệt đi đâu, cùng tìm hiểu về 6 vấn đề về da thường gặp mỗi khi hè đến và những cách khắc phục

Làm đẹp 03/07/2022 09:00

Mùa hè là thời điểm cho các chuyến du lịch, tuy nhiên cũng là lúc ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại lên da.

Mùa hè là khoảng thời gian khắc nghiệt  không chỉ với cơ thể mà còn cả làn da của bạn. Khi nhiệt độ tăng cao, dưới cái nóng oi bức, mặc dù cơ thể bạn đã được rèn luyện để chống chọi với cái nóng nhưng làn da mỏng manh của bạn không phải lúc nào cũng có khả  năng tự bảo vệ dưới cái nắng của mùa hè.

Biết nhiều chẳng thiệt đi đâu, cùng tìm hiểu về 6 vấn đề về da thường gặp mỗi khi hè đến và những cách khắc phục - Ảnh 1

  1. Phát ban do nhiệt

Phát ban nhiệt hay còn được gọi là rôm sảy hoặc ban đỏ, thường xuất hiện trên da khi cơ thể quá nóng. Phát ban nhiệt xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, thường gặp ở những vùng mồ hôi tiết ra nhiều như trán, cổ vai, lưng, ngực, các nếp gấp của cơ thể gây ngứa nhiều từng cơn. Đặc biệt vào hè, da dễ bị kích ứng khi sức nóng của thời tiết khiến chúng ta bị đổ mồ hôi nhiều hơn. 

Khi gặp tình trạng phát ban nhiệt, bạn nên uống nhiều nước, bổ sung điện giải; hạn chế gãi để tránh làm tổn thương thêm vùng da này; hạn chế những thực phẩm, gia vị cay nóng và mặn; bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng từ rau quả, vitamin và chất khoáng. Ngoài ra, hãy nhớ giữ cơ thể sạch sẽ, tắm thường xuyên, đặc biệt là khi bạn kết thúc một ngày dài làm việc. Sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm chống vi khuẩn, sau đó lau khô thân mình bằng khăn sạch.

  1. Mất nước

Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, cùng với việc phải phơi mình quá lâu dưới ánh nắng mặt trời hoặc phải làm việc trong điều kiện môi trường nhiệt độ cao nóng bức, lại thiếu các phương tiện chống nắng cần thiết, không bù đủ nước so với lượng mồ hôi mất ra sẽ  khiến không chỉ cơ thể mà làn da của bạn cũng bị mất nước. Nếu không bổ sung nước đầy đủ, làn da có thể bị khô, kích ứng và đặc biệt dễ bị bắt nắng hơn. 

Trong  mùa hè, uống nước là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ nước lọc thôi chưa đủ, tốt nhất là bổ sung thêm các loại trái cây như dưa hấu, cam, đào, dứa... để cung cấp lượng nước đã mất. Đồng thời, chúng là những loại quả rất giàu vitamin C giúp giữ ẩm cho da. Ngoài ra hằng ngày, cần tăng thêm lượng rau xanh vào chế độ ăn sẽ giúp cơ thể bạn giữ nước một cách tự nhiên, giải nhiệt cơ thể.

  1. Cháy nắng

Mùa hè với các chỉ số UV đặc biệt cao làn da khó tránh khỏi việc bị cháy hay sạm nắng. Những phần da này thường có biểu hiện đỏ ửng, bỏng rát, bong tróc hoặc thâm sạm hơn hẳn so với những vùng da khác.

Biết nhiều chẳng thiệt đi đâu, cùng tìm hiểu về 6 vấn đề về da thường gặp mỗi khi hè đến và những cách khắc phục - Ảnh 2

Để giải cứu những vùng da bị cháy nắng và nuôi dưỡng một làn da mới trắng mịn. Bạn nên hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào các giờ cao điểm, bôi kem chống nắng trước 20 phút và che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài trời. Hãy thoa kem chống nắng cho toàn thân và đừng quên những vùng da như gáy, bàn tay,... .Cuối cùng là phục hồi, làm dịu da bằng các công thức mặt nạ, dưỡng da,... .

  1. Mụn trứng cá

Mùa hè là thời điểm dễ bị mọc mụn trứng cá nhiều do nhiệt độ tăng quá cao khiến làn da có xu hướng bị kích ứng, tiết ra quá nhiều dầu làm lỗ chân lông bị bít tắc dẫn đến mụn.

Tùy vào nguyên nhân cũng như mức độ nhiều hay ít để có các cách trị mụn hợp lý. Tuy nhiên phải luôn nhớ tẩy trang sạch sẽ trước khi ngủ; dùng các loại rửa mặt nhẹ nhàng 2 lần/ ngày vào sáng và tối; hạn chế ăn đồ ngọt tinh bột, chất kích thích, rượu bia; ngủ đủ giấc và đúng giờ. Đặc biệt tuyệt đối không tự ý nặn mụn, vì có thể khiến tình trạng tệ hơn do vi khuẩn xâm nhập gây viêm nặng. 

  1. Nhiễm trùng do vi khuẩn

Thực tế làn da con người luôn có vi khuẩn, khi gặp mùa hè nóng nực lại tạo điều kiện thuận lợi cho chúng sinh sôi, phát triển gây nên các bệnh nhiễm trùng da. Tuy các bệnh nhiễm trùng da vào mùa hè thường gặp và dễ điều trị, nhưng nếu không điều trị đúng cách sẽ khiến tình trạng nặng hơn, nhiễm trùng xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng cho các cơ quan khác gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Tốt nhất nên chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách vệ sinh thân thể sạch sẽ, hạn chế tổn thương da và vệ sinh sạch sẽ tránh bội nhiễm trên tổn thương,…; thường xuyên vệ sinh vùng da tổn thương bằng các loại xà phòng hoặc sữa tắm có chứa ion bạc kháng khuẩn. Hãy hình thành thói quen rửa tay thường xuyên, mặc quần áo rộng vào mùa hè và đặc biệt cẩn thận với hồ bơi, nước ô nhiễm.

Biết nhiều chẳng thiệt đi đâu, cùng tìm hiểu về 6 vấn đề về da thường gặp mỗi khi hè đến và những cách khắc phục - Ảnh 3

  1. Rám nắng

Cũng như cháy nắng, khi tiếp xúc với bức xạ tia cực tím của ánh nắng mặt trời, một trong những lớp tế bào da phía ngoài sẽ tổng hợp sắc tố melanin để ngăn không cho tia UV xuyên sâu vào da gây tổn thương. Chính sắc tố này khiến da trông sạm màu hơn. 

Để giữ cho mình làn da trắng sáng, bạn nên tránh tiếp xúc với ánh mặt trời từ 10 - 4 giờ chiều; sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF trên 30, chống được tia UVA, UVB và thoa 30 phút trước khi ra ngoài. Dù đã bôi kem chống nắng cũng đừng chủ quan mà hãy nhớ che chắn kỹ trước khi ra ngoài nhé. 

Mong rằng những kiến thức trên sẽ giúp các nàng tự tin đón hè và tận hưởng một mùa hè thật trọn vẹn!

Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng

Bôi kem chống nắng tưởng dễ, nhưng chưa chắc bạn đã làm đúng

Kem chống nắng có thể hấp thụ hoặc phản chiếu lại một số bức xạ cực tím trên vùng da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời giúp bảo vệ da chống các tác hại của ánh nắng.

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