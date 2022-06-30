Tạm biệt mái tóc bết dính khi “nâng cấp” dầu gội với những nguyên liệu thiên nhiên này, vừa hiệu quả vừa rẻ bèo

Một mái tóc đẹp khỏe đẹp và suôn mượt là mong muốn của nhiều người. Nếu cứ mãi chăm sóc tóc mà vẫn không thấy hiệu quả thì dưới đây là một số nguyên liệu tốt nhất cho sự phát triển của tóc, chất dinh dưỡng từ các nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp kích thích quá trình mọc tóc nhằm đem lại mái tóc dày và dài hơn.

2 thành phần quan trọng trong đường là axit glycolic và axit alpha hydroxy sẽ giúp duy trì sự cân bằng dầu trong da, giúp da không bị quá khô hoặc quá nhờn. Vì thế, thêm đường vào dầu gội đầu để tẩy da chết không chỉ loại bỏ tất cả bụi bẩn trên tóc, da đầu hiệu quả hơn, những nixing sẽ tẩy tế bào da chết một cách hiệu quả, tăng độ ẩm cho tóc khỏe hơn

Muối có hiệu quả rất tốt giúp làm giảm tóc nhờn và bóng dầu. Cách thực hiện cũng rất đơn giản bạn chỉ cần lấy 1 ít muối trắng và thoa trực tiếp vào phần da đầu. Để yên đó khoảng 5-15 phút rồi sau đó gội sạch. Bạn cũng có thể pha muối để làm nước gội đầu hoặc tắm áp dụng 1 lần/1 tuần. Bạn sẽ nhận thấy nhanh chóng sự khác biệt không chỉ tóc bớt bết mà da còn đẹp nữa nha.

Nước cốt chanh

Chanh là loại có tính axit nên sẽ là khắc tinh của da đầu nhiều dầu và tóc bết dính. Giá cả rẻ, dễ kiếm và dễ cả thực hiện. Tất cả những gì bạn cần là vắt chanh hòa với 1 cốc nước rồi dùng nó để xả tóc massage da đầu nhẹ nhàng trong vòng 10 phút rồi gội sạch với nước. Cách này sẽ làm giảm lượng dầu thừa và bụi bẩn trên tóc.

Nước hoa hồng

Hầu hết mọi người đều sử dụng nguyên liệu thiên nhiên này để chăm sóc da, nhưng ít ai biết được những ưu điểm của “gương mặt vàng” này đối với sức khỏe của tóc. Bổ sung nước hoa hồng vào thói quen làm đẹp sẽ giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, kích thích mọc tóc, mang lại cho bạn mái tóc dày dặn, sáng bóng.

Tinh dầu oải hương

Dầu oải hương có thể thúc tăng trưởng, mọc tóc và điều trị những vấn đề về tóc như rụng tóc, hói tóc, gàu…Chính vì vậy mà dầu oải hương còn được pha trộn với một số loại dầu (dầu dừa, dầu olive…) để massage da đầu, giúp làm sạch và kích thích mọc tóc.

Mật ong nguyên chất

Mật ong có khả năng làm sạch các bụi bẩn, bã nhờn tích tụ trên da đầu và chân tóc. Các chất oxy hóa cùng các vitamin, khoáng chất có trong mật ong sẽ giúp bổ sung dưỡng chất từ chân tóc, giúp trẻ hóa các nang lông, từ đó kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn. Mật ong còn có khả năng giúp tóc thêm chắc khỏe, ngăn ngừa tình trạng gãy rụng.

Dầu oliu/dầu dừa

Dầu dừa hoặc dầu olive cũng được sử dụng trong chăm sóc tóc bởi khả năng cấp ẩm mạnh mẽ và bổ sung các thành phần chống oxy hóa, các dưỡng chất cần thiết cho tóc. Kết hợp mật ong với dầu dừa giúp cho mái tóc không chỉ chắc khỏe mà còn mềm mại và suôn mượt hơn gấp nhiều lần.

Nếu chỉ gội đầu bằng dầu gội không thì công dụng mang lại sẽ chậm và cần thời gian dài hãy kết hợp sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc cung cấp dưỡng chất cho tóc, bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại đồng thời hạn chế sử dụng nhiều hóa chất như uốn, duỗi, nhuộm khiến tóc khô xơ, gãy rụng.