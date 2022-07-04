"Giải stress" cho làn da sau những ngày bị quá tải, các nàng mau mau lưu lại!

Stress là trạng thái thần kinh bị căng thẳng do nhiều nguyên nhân gây ra như áp lực công việc, học tập, thi cử,... . Stress sẽ gây ra phản ứng hóa học trong cơ thể khiến da phản ứng nhạy cảm hơn. Về lâu dài có thể khiến da nhanh lão hóa, dễ tổn thương, chính vì vậy các quý cô hiện đại hãy mau mau lưu lại những giải pháp "cứu nguy" cho da sau nhé!

Da "thở" ở đây không phải là hô hấp qua da mà ý chỉ việc thông thoáng lỗ chân lông. Nghĩa là lỗ chân lông sẽ tiết ra một lượng bã nhờn ở mức cân bằng giúp cung cấp đủ độ ẩm cho da. Một vài chị em chia sẻ rằng mình trang điểm ban ngày, còn buổi tối em không bôi gì hết để cho da được thở, đây là quan niệm hoàn toàn sai nhé! Khi quá ít bã nhờn da sẽ bị khô, còn quá nhiều thì da bị dầu và dễ nổi mụn.

Đặc biệt khi đang gặp căng thẳng, làn da trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ bị kích ứng, các chuyên gia da liễu khuyên rằng bạn nên cho da được “nghỉ ngơi”, chăm sóc da bằng những sản phẩm dịu nhẹ, tự nhiên, hạn chế việc trang điểm đậm gây áp lực lên da. Hãy nhớ duy trì 3 yếu tố làm sạch đầy đủ, giữ cân bằng pH, tránh xài mỹ phẩm gây bít tắc lỗ chân lông.

Chăm sóc da khi bị mẩn đỏ

Mẩn đỏ và ngứa là dấu hiệu cho thấy da bị căng thẳng hoặc kích ứng với các tác nhân xấu. Để nhận biết dòng mỹ phẩm không phù hợp cho da, bạn có thể thực hiện chăm sóc da skin fasting. Nghĩa là loại bỏ tất cả mỹ phẩm trong một khoảng thời gian nhất định, việc duy nhất bạn cần làm là rửa mặt với nước vào mỗi sáng và tối.Phương pháp này sẽ giúp da lấy lại trạng thái cân bằng và phục hồi.

Mách nhỏ bạn có thể cân nhắc sử dụng mỹ phẩm có chứa retinol. Retinol hoạt động bằng cách tác động đến các tế bào da, thẩm thấu và tăng tái sinh tế bào, kích thích sản sinh collagen từ đó mang lại làn da tươi trẻ. Tuy nhiên, để retinol phát huy hết tác dụng của nó thì bạn cần sử dụng chúng liên tục, thường xuyên nhưng phải đúng cách.

Sau cùng là sử dụng các loại dưỡng cấp nước, kem dưỡng ẩm làm mềm da có kết cấu mỏng nhẹ và phù hợp cho da nhạy cảm.

Trước khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào, bạn hãy thử trên một vùng da nhỏ trước và xin tư vấn của các bác sĩ nhé!

Khi da bị mụn

khi stress kéo dài, hệ thần kinh bị tác động làm rối loạn nội tiết tố, tăng tiết mồ hôi, bã nhờn làm da dễ bị nổi mụn hơn và làm nặng hơn tình trạng mụn đang có sẵn. Điều này khiến chị em đã stress càng thêm stress. Lúc này các nàng hãy bình tĩnh và thực hiện những phương pháp sau:

Rửa mặt hai lần một ngày, vào sáng và tối.

Tránh chạm vào vùng da mụn, nặn mụn sẽ khiến tình trạng tệ thêm. Vệ sinh các dụng cụ như cọ trang điểm, bông mút thường xuyên.

Sử dụng những mỹ phẩm phù hợp, có kết cấu nhẹ và chứa thành phần axit hyaluronic có thể giúp dưỡng ẩm cho da mà không tăng khả năng gây mụn. Hai thành phần benzoyl peroxide và salicylic acid được các chuyên gia khuyên dùng cho các nốt mụn.

Tập trung dưỡng ẩm kỹ lưỡng cho da. Vì khi quá ít bã nhờn da sẽ bị khô, còn quá nhiều thì da bị dầu và dễ nổi mụn.

Không nên tẩy tế bào chết quá 2 lần/ tuần để tránh gây trầy xước và gây viêm da.

Tuy nhiên nếu bạn cảm thấy tình trạng stress của bạn quá nặng, điều đầu tiên cần làm là phải giảm stress, sau đó là quan tâm đến các yếu tố khiến da bị tổn thương như môi trường bụi bẩn, ăn uống, sinh hoạt xung quanh,… .