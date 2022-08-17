Đổi hàng chục loại dầu gội vẫn không hết bết dầu, nhiều cô gái ngỡ ngàng vì chỉ cần 5 phút mỗi ngày là sở hữu ngay mái tóc bồng bềnh khỏe đẹp

Làm đẹp 17/08/2022 08:16

Tiết trời nắng mưa bất thường cộng với việc hằng ngày phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm đầy bụi bẩn, nhiều bạn gái phải loay hoay khổ sở tìm cách xử lí mái tóc bết dầu. Dưới đây là những mẹo hiệu quả giúp các nàng sở hữu ngay mái tóc bồng bềnh chỉ với vài phút mỗi ngày.

Nguyên nhân gây ra mái tóc bết dầu

Lớp dầu tự nhiên được các tuyến bã nhờn tiết ra để giữ ẩm và bảo vệ da đầu. Chính vì vậy, việc gội đầu thường xuyên chưa hẳn là tốt, chất nhờn bị loại bỏ và không thể giữ cho tóc bóng mượt, chắc khỏe. Khi đó cơ thể lại tiếp tục phát ra tín hiệu sản xuất nhiều dầu hơn để bù lại cho lượng dầu đã mất gây bết tóc nhanh hơn.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố thời tiết nắng nóng thì còn một số lý do khác làm mái tóc của bạn bị bết dầu bao gồm:

Gội đầu quá nhiều

Nhiều người nghĩ rằng gội đầu nhiều lần trong ngày sẽ giúp mái tóc sạch sẽ nhưng thật ra đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mái tóc bết dầu. Nếu như gội đầu nhiều, bạn sẽ làm mất đi lượng dầu tự nhiên cần thiết cho tóc. Khi đó, tuyến dầu sẽ phải hoạt động nhiều hơn để giữ cân bằng dưỡng chất cho tóc, khiến tóc bạn trở nên bết dầu. 

Đổi hàng chục loại dầu gội vẫn không hết bết dầu, nhiều cô gái ngỡ ngàng vì chỉ cần 5 phút mỗi ngày là sở hữu ngay mái tóc bồng bềnh khỏe đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chải và vuốt tóc liên tục

Thêm một điều bạn nên tránh để khiến tóc bết dầu là chải và vuốt tóc liên tục. Tưởng chừng như nó vô hại nhưng đó là thói quen không hề tốt. Khi bạn vuốt tóc, không chỉ dầu mà còn vi khuẩn sẽ vô tình từ bàn tay vào tóc và khiến dầu lan rộng theo hướng bạn vuốt. Việc chải đầu cũng tương tự.

Đổi hàng chục loại dầu gội vẫn không hết bết dầu, nhiều cô gái ngỡ ngàng vì chỉ cần 5 phút mỗi ngày là sở hữu ngay mái tóc bồng bềnh khỏe đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dưới đây là một số mẹo giúp cải thiện tình trạng tóc bết dầu hiệu quả:

‏1. Thay đổi thói quen chăm sóc tóc

  • ‏Dùng một lượng dầu gội vừa đủ khi gội đầu để tạo bọt với nước trước khi thoa lên tóc và da đầu.‏
  • ‏Thực hiện mát xa nhẹ nhàng, kỹ lưỡng. Không nên dùng móng tay cào hoặc chà xát quá mạnh vào da đầu bởi việc này có thể gây kích ứng dầu tiết ra nhiều hơn.‏
  • ‏Dầu xả có thể khiến dầu tích tụ khiến tóc bết nhanh hơn, vì vậy chỉ nên thoa dầu xả vào phần đuôi tóc để dưỡng cho chúng không bị khô cứng và cần gội sạch sau đó.‏
  • ‏Thường xuyên làm sạch lược và các dụng cụ tạo kiểu cho tóc.‏
  • ‏Không chạm tay lên tóc nhiều lần hoặc chải đầu quá nhiều khi tóc ướt.‏
  • ‏Giữ gối và chăn ga sạch sẽ để hạn chế dầu thừa từ da mặt và tóc còn đọng lại.‏
  • ‏Tránh silicone trong các sản phẩm tóc. Bởi silicone có thể làm cho tóc của một người mềm mượt và sáng bóng. Tuy nhiên, có một ranh giới nhỏ giữa độ bóng và dầu nhờn. Nếu tích tụ trên tóc, nó có thể khiến tóc trông nhờn, bóng dầu và nặng nề hơn đồng thời ngăn hơi ẩm thấm vào các sợi tóc.
Đổi hàng chục loại dầu gội vẫn không hết bết dầu, nhiều cô gái ngỡ ngàng vì chỉ cần 5 phút mỗi ngày là sở hữu ngay mái tóc bồng bềnh khỏe đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

2. Điều chỉnh chế độ ăn‏

 

‏Thay đổi chế độ ăn có thể cải thiện tình trạng tóc bết dầu. Cung cấp đầy đủ vitamin B, đặc biệt là vitamin B2 (riboflavin) và vitamin B6 (pyridoxine) có thể giúp cải thiện tình trạng tóc bết dầu bằng cách điều chỉnh sản xuất bã nhờn.

Hàng ngày ăn uống với chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân bằng là cách đơn giản và hiệu quả nhất giúp bổ sung vitamin B2 và vitamin B6. Bạn có thể tìm thấy những vi chất này trong các loại thực phẩm như đậu, thịt, gia cầm, cá, các loại rau có màu xanh lá đậm, khoai tây, ngũ cốc và một số loại quả như bơ, dưa hấu, cam quýt và chuối...

Đổi hàng chục loại dầu gội vẫn không hết bết dầu, nhiều cô gái ngỡ ngàng vì chỉ cần 5 phút mỗi ngày là sở hữu ngay mái tóc bồng bềnh khỏe đẹp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

3. Hỗ trợ cải thiện tóc bết dầu bằng phương pháp tự nhiên‏

Một số nguyên liệu tự nhiên để điều trị tóc bết như dưới đây:

  • Muối: Muối có hiệu quả rất tốt giúp làm giảm tóc nhờn và bóng dầu. Cách thực hiện cũng rất đơn giản bạn chỉ cần lấy 1 ít muối trắng và thoa trực tiếp vào phần da đầu. Để yên đó khoảng 5-15 phút rồi sau đó gội sạch. Bạn cũng có thể pha muối để làm nước gội đầu hoặc tắm áp dụng 1 lần/1 tuần. Bạn sẽ nhận thấy nhanh chóng sự khác biệt không chỉ tóc bớt bết mà da còn đẹp nữa nha.

    Nếu da đầu bạn nhạy cảm bạn có thể trộn xíu muối chung với dầu gội hòa tan rồi gội như bình thường nhé. Cách này mình hay dùng này rất tiện mà hiệu quả.

  • ‏Dầu tràm trà: Một nghiên cứu được công bố trên Medical News Today cho thấy rằng việc sử dụng dầu gội có chứa 5% tinh dầu trà giúp cải thiện tình trạng gàu, giảm ngứa, làm dịu da đầu và giảm độ nhờn so với dùng giả dược.‏
  • ‏Dùng dầu cây phỉ: Cây phỉ có thể rất hữu ích cho những người có tóc bết dầu. Nguyên liệu này có thể làm giảm ngứa, viêm và giúp khôi phục sự cân bằng độ pH tự nhiên trên da đầu. Nó cũng là một giải pháp nhẹ nhàng cho những người có da đầu nhạy cảm.‏
  • Gội đầu với trà xanh hoặc sử dụng dầu gội có chiết xuất trà xanh: Trà xanh có thể giúp tóc chắc khỏe và giảm độ nhờn. Lấy 1 nhúm nhỏ và pha trà vào trong ấm, sau đó chắt lấy phần nước và vắt thêm vào 1/2 quả chanh. Dùng hỗn hợp này đổ đều lên tóc và massage khoảng 20 phút rồi gội lại đầu bằng nước sạch. Kiên trì với cách trị tóc nhanh bết bằng trà xanh bạn sẽ nhanh chóng có được mái tóc bồng bềnh.Bí quyết, cách trị tóc nhanh bết hiệu quả tức thì cả mùa hè và đôngThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Bí quyết, cách trị tóc nhanh bết hiệu quả tức thì cả mùa hè và đông
  • Sử dụng chanh hoặc giấm táo: Khi được pha loãng đúng cách, nước xả giấm táo có thể giúp loại bỏ sản phẩm tích tụ và cân bằng độ pH trên da đầu. Chanh và giấm là hai loại có tính axit nên sẽ là khắc tinh của da đầu nhiều dầu và tóc bết dính. Giá cả rẻ, dễ kiếm và dễ cả thực hiện. Bí quyết, cách trị tóc nhanh bết hiệu quả tức thì cả mùa hè và đôngThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Bí quyết, cách trị tóc nhanh bết hiệu quả tức thì cả mùa hè và đôngTất cả những gì bạn cần là vắt chanh hoặc 2 thìa dấm hòa với 1 cốc nước rồi dùng nó để xả tóc massage da đầu nhẹ nhàng trong vòng 10 phút rồi gội sạch với nước. Cách này sẽ làm giảm lượng dầu thừa và bụi bẩn trên tóc.Bí quyết, cách trị tóc nhanh bết hiệu quả tức thì cả mùa hè và đôngThis article is referenced content from https://chanhtuoi.com - Bí quyết, cách trị tóc nhanh bết hiệu quả tức thì cả mùa hè và đông

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