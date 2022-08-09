Những loại vitamin là 'chiến thần làm đẹp' trứ danh cho mái tóc mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số người đam mê làm đẹp cứ khăng khăng chăm sóc chế độ ăn uống để hỗ trợ thói quen chăm sóc tóc chưa? Điều này là do một số vitamin và khoáng chất thực sự giúp tóc bạn không rụng và dễ dàng kiểm soát tóc. Vì vậy, đừng lo lắng về việc tóc bết lại khi chải nếu biết loại vitamin nào tốt cho việc kiểm soát rụng tóc.

Có lẽ ai cũng biết rằng cà rốt tốt cho mắt và tóc đúng không nhỉ? Cũng được tìm thấy trong rau bina, sữa và thịt gia cầm, vitamin A củng cố các nang tóc của bạn. Vitamin A giúp tóc sẽ không bị gãy và hư tổn nữa, điều này khiến nó trở thành loại vitamin hoàn hảo để kiểm soát rụng tóc.

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với tình trạng tóc chẻ ngọn hoặc xơ xác, thì việc bổ sung vitamin A vào chế độ ăn uống của bạn cũng sẽ ngăn ngừa chúng bằng cách củng cố các sợi tóc yếu.

Vitamin B

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Chắc hẳn bạn đã nghe nói về biotin trong tất cả các quảng cáo dầu gội đầu đó và cách các đặc tính kỳ diệu của nó ngăn tóc rụng. Thực chất biotin là vitamin B7 và được tìm thấy trong ngũ cốc nguyên hạt, lòng đỏ trứng, thịt, quả bơ và khoai lang.

Loại vitamin đặc biệt này giúp lưu thông máu và tăng cường keratin trong tóc của bạn, từ đó chữa lành tóc hư tổn. Nó có niacinamide, một thành phần vitamin B khác giúp nuôi dưỡng tóc, làm dịu da đầu khô và chăm sóc tóc của bạn ở cấp độ tế bào.

Vitamin C

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Vitamin C bảo vệ tóc của bạn khỏi các gốc tự do và có chất chống oxy hóa giúp tăng trưởng tóc của bạn. Từ các loại trái cây họ cam quýt như cam đến các loại rau có lá, hãy đảm bảo bạn có loại vitamin này trong chế độ ăn uống của mình vì nó cũng ngăn ngừa da bị bạc sớm.

Vitamin D

Một loại vitamin khác giúp giảm rụng tóc được đánh giá thấp trong cộng đồng chăm sóc tóc là Vitamin D. Có thể là do cơ thể chúng ta sản sinh ra nó một cách tự nhiên nhờ vào ánh nắng mặt trời. Nhưng với việc tất cả mọi người phải ngồi ở nhà trong nhiều tháng, thiếu ánh nắng mặt trời và vitamin D sau đó đã dẫn đến rụng tóc và các mảng hói. Điều này là do loại vitamin này thực sự tạo ra các nang tóc mới. Tích trữ thành phần "anh hùng" này bằng cách ăn cá nhiều dầu, nấm, sữa, pho mát và đậu phụ nhé.

Vitamin E

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Vitamin E lại là một chất chống oxy hóa khác giúp làm dịu các nang tóc bị căng thẳng và dưỡng ẩm cho tóc khô và giòn. Nếu tóc bạn bị gãy ở giữa trong khi chải, bạn có thể chuyển sang sử dụng vitamin E trong các loại dầu gội dịu nhẹ để dưỡng ẩm cho tóc. Nó cũng giúp da đầu sạch nhờn, đồng thời kích thích lưu thông máu và cải thiện sức khỏe của tóc.

Theo Be Beautiful