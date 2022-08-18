Đắp mặt nạ dưỡng chỉ từ 3 thành phần "giá mềm" này mà tóc lại mềm mượt đến lạ, ngại gì bạn không thử ngay!

Trong mùa hè, chúng ta có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn, dẫn đến các vấn đề về da và tóc. Hơn nữa, có nhiều yếu tố bên ngoài khác như ô nhiễm, khói bụi và các sản phẩm chứa nhiều hóa chất góp phần làm cho tóc trở nên xỉn màu và thiếu sức sống.

Ảnh minh họa: Internet Mùa hè đã đến và bạn có thêm nhiều lý do để chăm chút cho mái đầu của mình. Trong mùa hè, chúng ta có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn, dẫn đến các vấn đề về da và tóc. Hơn nữa, có nhiều yếu tố bên ngoài khác như ô nhiễm, khói bụi và các sản phẩm chứa nhiều hóa chất góp phần làm cho tóc trở nên xỉn màu và thiếu sức sống. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng tóc khô, xơ và thiếu sức sống thì việc quản lý và chăm sóc thêm cho mái tóc của mình là điều vô cùng quan trọng. Bạn có thể dưỡng tóc bằng những nguyên liệu từ nhà bếp mà không cần tốn nhiều chí phí. Nhà bếp của các hộ gia đìnhlà một kho tàng các thành phần có đầy đủ các đặc tính tăng cường sức khỏe. Chúng không chỉ có lợi cho da mà còn cho tóc và sức khỏe tổng thể. Khi nói đến việc chăm sóc tóc, một thứ có vai trò thiết yếu đó là mặt nạ dưỡng tóc.

Ảnh minh họa: Internet Tất cả ba thành phần được đề cập trong loại mặt nạ này là : Chuối, mật ong, sữa chua đều chứa các chất dinh dưỡng cần thiết để giữ cho tóc khỏe mạnh. Khi kết hợp với nhau, mặt nạ tóc này sẽ giúp mang lại độ ẩm đã mất của tóc và làm cho chúng trông sống động và bồng bềnh. Mặt nạ tóc này rất phù hợp cho những mái tóc xỉn màu và thiếu sức sống nhờ sự hiện diện của mật ong trong đó. Mật ong hoạt động như một chất giữ ẩm tuyệt vời và cũng có tính chất chống vi khuẩn. Nó có thể giúp giữ nếp tóc xoăn và hơn nữa sẽ làm cho chúng mềm mượt hơn Tương tự như vậy, sữa chua và chuối cũng rất giàu chất dinh dưỡng và khi được thoa tại chỗ dọc theo chiều dài của tóc, hai thành phần này có khả năng phục hồi vẻ óng ả đã mất cho mái tóc của bạn. Sữa chua chứa nhiều canxi và hàm lượng vitamin D cao nên rất có lợi cho tóc khô. Chuối chứa nhiều chất chống oxy hóa và hàm lượng kali cao giúp tạo độ bóng cho lớp trên cùng của tóc.

Ảnh minh họa: Internet Dưới đây là cách bạn có thể chuẩn bị mặt nạ tóc gồm ba thành phần này cho mái tóc xỉn màu và thiếu sức sống của mình: Những thứ bạn cần: Ảnh minh họa: Internet 1 quả chuối 2 thìa cà phê mật ong 2-3 thìa cà phê sữa chua (tùy thuộc vào độ dài của tóc)



Cách làm:



Để bắt đầu, hãy lấy một cái bát và thêm chuối vào đó. Dùng nĩa hoặc thìa nghiền nhuyễn rồi cho mật ong cùng với sữa chua vào bát. Trộn tất cả các thành phần với nhau trong máy xay sinh tố cho đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Bây giờ, thoa mặt nạ tóc này dọc theo chiều dài của tóc từ trên xuống dưới. Để nó trong ít nhất 20-30 phút và sau đó gội sạch bằng dầu gội nhẹ. Ảnh minh họa: Internet Tất cả các thành phần được đề cập ở trên luôn có sẵn trong nhà bếp. Chỉ cần kết hợp tất cả chúng lại với nhau và bạn sẽ lấy lại được vẻ bóng bẩy đã mất cho mái tóc của bạn. Theo NDTV

Bật mí thói quen chăm da giúp phụ nữ Nhật duy trì tuổi xuân lâu nhất có thể Nhìn vào những cư dân hiện đại của đất nước mặt trời mọc, bất cứ ai cũng có thể nghĩ rằng họ đang sở hữu một công thức để trẻ mãi không già. Nghe có vẻ như một trò đùa nhưng nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng quá trình lão hóa diễn ra không mấy "dễ dàng" đối với họ. Nhưng điều kỳ diệu này xảy ra không chỉ do di truyền mà còn nhờ vào một chế độ chăm sóc bản thân nhất định, chi tiết sẽ bật mí cho bạn trong bài viết này.

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