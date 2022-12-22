Da mụn mãi chẳng lành, lỗ chân lông mở rộng vì 7 thói quen hàng ngày mà bạn không để ý này

Hãy xem xét kỹ hơn những điều nhỏ nhặt hàng ngày mà chúng ta làm có thể góp phần gây ra vấn đề về da này.

Có thể bạn đã từng nghe nói rằng miệng chó sạch hơn miệng người, nhưng điều đó thực sự không đúng. Trên thực tế, miệng của chó chứa đầy vi khuẩn, mặc dù việc thể hiện tình cảm từ thú cưng của bạn thoạt đầu có vẻ không có hại, nhưng nếu bạn đã bị mụn trứng cá, nước bọt của chó con có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đó.

2. Hôn nhau

Khi ai đó hôn bạn, mũi của người đó có thể chạm vào mặt bạn. Sự kết hợp giữa dầu và ma sát có thể khiến da bạn nổi mụn. Ngoài ra, nếu nửa kia của bạn có lông trên mặt, thì những sợi lông đó có thể làm trầy xước da của bạn, gây kích ứng và đôi khi nổi mụn nhiều hơn.

3. Điện thoại của bạn

Mặc dù có thể đúng là trong thời đại ngày nay, thật khó để tưởng tượng việc không sở hữu một chiếc điện thoại, nhưng người ta đã phát hiện ra rằng chúng thực sự chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Mỗi khi chúng ta chạm vào da của mình bằng điện thoại, chúng ta đang tiếp xúc với tất cả vi khuẩn và vi trùng và điều đó có thể dẫn đến mụn trứng cá và lỗ chân lông bị tắc trong tương lai.

4. Kem đánh răng của bạn

Mặc dù lời khuyên phổ biến là thoa kem đánh răng để làm sạch mụn, nhưng điều này không được khuyến khích. Hầu hết các loại kem đánh răng đều chứa một số thành phần nhất định, chẳng hạn như natri lauryl sulfat, có thể gây kích ứng da và khiến da dễ nổi mụn hơn. Hơn nữa, nếu bạn bị nổi mụn quanh miệng hoặc cằm, hãy chú ý đến loại kem đánh răng mà bạn đang sử dụng.

5. Dầu dưỡng tóc của bạn

Nếu bạn nhận thấy những nốt mụn hoặc vết sưng tấy dọc theo chân tóc, trán hoặc lưng của mình thì dầu dưỡng tóc của bạn có thể là nguyên nhân. Bạn nên xem kỹ danh sách thành phần của các sản phẩm của mình, bởi vì rất nhiều trong số chúng có thể gây tắc lỗ chân lông nghiêm trọng. Một mẹo hữu ích là rửa mặt và cơ thể sau khi xả sạch dầu xả trên tóc.

6. Thiếu ngủ

Ngủ là thời gian cơ thể chúng ta sử dụng để tự phục hồi và nạp lại năng lượng. Việc thiếu ngủ đã được chứng minh là gây ra rất nhiều vấn đề, bao gồm cả căng thẳng. Do đó, điều đó dẫn đến viêm da và tăng sản xuất dầu, có thể dẫn đến lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn.

7. Bột giặt của bạn

Một số thành phần trong một số loại bột giặt có thể quá mạnh đối với da và khiến da phản ứng do cặn bột giặt còn sót lại trên vải. Ví dụ, khi bạn mặc quần áo hoặc khi bạn dùng khăn lau khô da. Nếu gần đây bạn đã thay đổi thói quen giặt giũ và nhận thấy một vài nốt sần mới trên mặt hoặc cơ thể, thì đó có thể là lý do.

Theo Brightside