Răng nhuốm màu ố vàng vì 7 thói quen xấu bạn đang làm hàng ngày

Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao răng của chúng ta có thể không trông đẹp nhất.

Mặc dù quả mọng tươi có thể có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách, nhưng chúng cũng nổi tiếng là nguyên nhân gây ố răng. Nhiều người biết rằng ăn quả mọng sẫm màu có thể ảnh hưởng đến độ sáng của răng, nhưng ăn chúng trong bánh ngọt, mứt và thạch cũng có thể khiến răng bạn trông xỉn màu.

Mặc dù vậy nhưng khi nói đến dâu tây sẽ tác dụng làm trắng răng của chúng rất ấn tượng: những loại quả mọng thơm ngon này có thể làm cho nụ cười của bạn rạng rỡ hơn mà không làm hỏng men răng.

2. Bạn không uống trà đá

Soda có đường và nước ngọt có ga có thể phá vỡ lớp men trên răng của bạn, nhưng trà đá thực sự có thể giúp bạn chăm sóc hàm răng trắng như ngọc trai của mình. Hầu hết các loại trà đá đều chứa axit malic, một hợp chất hữu cơ cũng được tìm thấy trong dâu tây, có đặc tính tẩy trắng mạnh. Nó cũng làm tăng sản xuất nước bọt, do đó giúp chống sâu răng và ngăn ngừa sự đổi màu.

3. Bạn bơi rất nhiều

Nếu bạn là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và dành hơn 6 giờ một tuần trong hồ bơi, rất có thể bạn sẽ nhận thấy mảng bám màu nâu trên răng của mình. Khi bơi, bạn có thể vô tình để nước vào miệng và tất cả các hóa chất trong nước hồ bơi có thể gây ra vết ố trên răng.

Mặc dù clo giúp loại bỏ vi khuẩn trong nước nhưng nó có thể khiến răng bạn chuyển sang màu vàng hoặc nâu và làm yếu men răng, khiến răng bạn trở nên quá nhạy cảm.

4. Bạn dùng nước súc miệng

Nước súc miệng được cho là sẽ mang lại cho bạn hơi thở thơm tho, nhưng bạn nên kiểm tra nhãn trước khi mua chai tiếp theo. Một số thành phần trong nước súc miệng có thể phản ứng với các hợp chất nhuộm màu trong thực phẩm và thay vì làm trắng răng, nó có thể làm xỉn màu trắng như ngọc trai của chúng.

Nếu bạn không thể hình dung thói quen chăm sóc răng miệng của mình mà không có nước súc miệng, hãy chọn những loại không chứa thành phần chlorhexidine hoặc eucalyptol và chỉ súc miệng trước khi đi ngủ.

5. Bạn đang sử dụng bàn chải đánh răng cứng

Sử dụng bàn chải đánh răng cứng sẽ không làm cho răng của bạn trắng hơn, trên thực tế, đánh răng quá mạnh có thể làm mòn men răng của bạn. Điều này sẽ khiến răng của bạn dễ bị sâu và dễ bị ố vàng hơn. Các nha sĩ khuyên bạn nên sử dụng bàn chải đánh răng mềm hoặc siêu mềm và thay ngay khi lông bàn chải bị bung ra.

6. Bạn nấu ăn với một số gia vị nhất định

Nêm gia vị vào thức ăn sẽ tạo thêm hương vị và nhiều mùi thơm khác nhau cho món ăn của bạn, nhưng bạn có thể hạn chế một số loại gia vị nếu muốn giữ cho răng trắng. Một số loại gia vị có sắc tố cao, chẳng hạn như cà ri có thể làm ố răng của bạn và biến chúng thành màu vàng.

Nếu bạn không thích mùi vị của những bữa ăn đơn điệu, hãy thêm gia vị cho thức ăn của bạn bằng các loại thảo mộc có lợi cho sức khỏe răng miệng của bạn, chẳng hạn như cỏ xạ hương, nghệ hoặc quế.

7. Bạn đang căng thẳng

Khi chịu nhiều áp lực, chúng ta có thể nghiến răng theo bản năng để giải tỏa căng thẳng. Khi làm như vậy thường xuyên, chúng ta có thể làm hỏng răng của mình mà không hề hay biết. Ngoài việc khiến bạn đau đầu và đau hàm, nghiến răng còn có thể làm suy yếu men răng, khiến răng trở nên vàng và dễ gãy.

Theo Brightside