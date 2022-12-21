Thường xuyên làm 5 thói quen này, tắm mãi vẫn có mùi, dùng chất khử mùi bao nhiêu cũng kém hiệu quả

Điều đầu tiên bạn nên luôn ghi nhớ là chất khử mùi và chất chống mồ hôi là 2 sản phẩm hoàn toàn khác nhau . Loại thứ nhất được coi là mỹ phẩm và nhằm mục đích ngăn chặn hoặc ít nhất là kiểm soát mùi khó chịu. Hầu hết các chất khử mùi sẽ thực sự chỉ che giấu mùi hương. Chúng thường có gốc cồn và khi thoa lên da, chúng sẽ khiến da bị axit. Về cơ bản, điều đó làm cho da trở thành một môi trường ít hấp dẫn hơn đối với vi khuẩn, nguyên nhân gây ra mùi hôi.

Mặt khác, chất chống mồ hôi không ở đó để che giấu mùi mà để ngăn bạn đổ mồ hôi. Trên thực tế, chúng được quy định là thuốc ở một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, vì chúng nhằm mục đích ảnh hưởng đến một chức năng cơ thể cụ thể. Một số thành phần hoạt tính mà chúng được tạo ra bao gồm muối nhôm, tạm thời chặn lỗ chân lông mồ hôi, do đó làm giảm lượng mồ hôi.

2. Bạn dùng sản phẩm không đúng nhu cầu

Sản phẩm bạn muốn chọn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu hàng ngày của bạn. Nếu trong ngày bạn không hoạt động thể chất quá nhiều, thì bạn có thể muốn chọn sản phẩm khử mùi, thường kéo dài khoảng 8 giờ. Nhưng nếu ngày của bạn đòi hỏi nhiều hơn, thì có thể tốt hơn là sử dụng chất chống mồ hôi. Tác dụng của nó có thể kéo dài từ 24 đến 72 giờ và nó đặc biệt dành cho những người dễ đổ mồ hôi nhiều, những người tiếp xúc với cảm xúc mạnh hoặc nhiệt độ cao và những người tham gia các hoạt động thể thao.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn có làn da nhạy cảm ở vùng nách và bị kích ứng dưới cánh tay, thì việc áp dụng không thường xuyên là tốt nhất.

Hãy nhớ rằng có rất nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả chất chống mồ hôi cũng như chất khử mùi. Về cơ bản, những thứ này sẽ thực hiện 2 công việc cùng một lúc: ngăn tiết mồ hôi và giúp che đi mùi hôi.

3. Bạn dùng quá nhiều chất khử mùi

Tùy thuộc vào loại sản phẩm bạn dùng, các khuyến nghị về số lượng bạn nên mặc có thể khác nhau. Nếu bạn sử dụng chất khử mùi dạng xịt, hãy xịt cách nách 15 cm. Bạn có thể xác định lượng chất khử mùi cần sử dụng tùy theo chỉ định của nhà sản xuất loại xịt yêu thích của bạn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên không nên xịt quá nhiều chất khử mùi đến mức khiến bạn cảm thấy như bị mù. Đơn giản là vì nó không cần thiết: theo nguyên tắc thông thường, xịt mỗi bên nách trong khoảng 2 giây là đủ.

Nếu chất khử mùi của bạn là dạng lăn, hãy lăn nó lên vùng dưới cánh tay của bạn một vài lần để phủ đều. Nếu thích dạng thỏi, bạn chỉ cần bôi 2 đến 3 lần là xong!

4. Bạn không tính đến độ nhạy cảm của làn da

Nếu bạn bị phát ban dai dẳng dưới cánh tay, có thể bạn đã bị dị ứng với chất khử mùi. Trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên tìm kiếm một giải pháp thay thế. Hãy thử chọn loại được thiết kế đặc biệt cho da nhạy cảm và không chứa muối nhôm, nước hoa, nước hoa hoặc thuốc nhuộm. Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), 4 loại thành phần này có thể gây dị ứng và kích ứng.

Mặt khác, hãy nhớ rằng chất bảo quản khử mùi cũng có thể gây phát ban dị ứng hoặc kích ứng. Ví dụ, paraben là một loại chất bảo quản từng dễ dàng tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân, chẳng hạn như dầu gội đầu. Trong khi hầu hết các công ty sản xuất chất khử mùi đã ngừng sử dụng nguyên tố đặc biệt này trong công thức của họ, thì vẫn có một số chất khử mùi có dấu vết của nó.

5. Bạn thoa ngay sau khi cạo hoặc nhổ lông

Sau khi cạo lông nách hoặc nhổ lông, tốt hơn hết bạn nên đợi một lúc trước khi thoa bất kỳ sản phẩm nào khác, kể cả chất khử mùi. Áp dụng những thứ này lên vùng da mới cạo có thể gây ra một số khó chịu. Luôn đảm bảo để làn da của bạn nghỉ ngơi một lúc để giảm khả năng bị kích ứng khi sử dụng sản phẩm này.

Theo Brightside