Tóc bạc không còn đáng sợ, lưu ngay bí kíp dưỡng đen óng mượt, chuẩn bị diện mạo đón Tết đẹp rạng ngời

Trang điểm 19/12/2022 11:07

Có một vài câu chuyện dân gian kể về những người tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Ví dụ, một luật sư người Anh, Ngài Thomas More, được cho là đã rơi vào trường hợp ấy. Mặc dù các nhà khoa học không quá quan tâm đến việc ủng hộ câu chuyện, nhưng vẫn còn nhiều điều về tóc bạc mà chúng ta chưa biết.

1. Tại sao một số người tóc bạc sớm hơn những người khác

Cũng giống như màu da của bạn, hóa chất quyết định màu tóc được gọi là melanin. Theo thời gian, các tế bào sắc tố trong tóc chết đi, khiến tóc chuyển sang màu xám.

Tóc bạc không còn đáng sợ, lưu ngay bí kíp dưỡng đen óng mượt, chuẩn bị diện mạo đón Tết đẹp rạng ngời - Ảnh 1

Theo nghiên cứu, quá trình này thường bắt đầu đối với người da trắng khi họ ngoài 30 tuổi. Đối với người châu Á, điều này thường xảy ra ở độ tuổi cuối ba mươi, trong khi người châu Phi có khả năng bắt đầu bạc khi họ đến giữa độ tuổi bốn mươi.

Tuy nhiên, quá trình này có thể bắt đầu sớm hơn hoặc muộn hơn đối với bạn, điều này phần lớn phụ thuộc vào gen của bạn, đặc biệt là IRF4 quy định việc sản xuất cũng như dự trữ hắc tố.

2. Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học

Tóc bạc không còn đáng sợ, lưu ngay bí kíp dưỡng đen óng mượt, chuẩn bị diện mạo đón Tết đẹp rạng ngời - Ảnh 2

Một nghiên cứu gần đây cuối cùng đã chứng minh điều mà hầu hết chúng ta đều biết bằng trực giác: căng thẳng khiến tóc bạc sớm. Các nhà khoa học đã đo nồng độ protein trong tóc của các tình nguyện viên và phát hiện ra rằng căng thẳng tâm lý ảnh hưởng đến ty thể (chúng tạo ra năng lượng trong tế bào). Một số yếu tố khác cũng có tác động tương tự, chẳng hạn như ăn chay, thiếu vitamin B12 và mắc các tình trạng sức khỏe khác (như bệnh bạch biến).

3. Tin tốt là tóc bạc có thể đảo ngược được tình trạng 

Cùng với việc liên kết bạc tóc với căng thẳng tâm lý, nghiên cứu nói trên cho thấy mọi người có thể lấy lại màu tóc nếu họ ít căng thẳng hơn. Do đó, một trong những người tham gia đã phục hồi được một phần màu tóc của mình chỉ đơn giản là đi nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với phương pháp này nó sẽ không hiệu quả đối với những người có mái tóc bạc trong nhiều năm.

4. Một số biện pháp khắc phục tại nhà bạn có thể thử

Tóc bạc không còn đáng sợ, lưu ngay bí kíp dưỡng đen óng mượt, chuẩn bị diện mạo đón Tết đẹp rạng ngời - Ảnh 3

Nếu bạn muốn giữ màu tóc mà không phải nhuộm, bạn nên đảm bảo cung cấp đủ vitamin (ngoài B12, vitamin E, D và A quan trọng nhất) và khoáng chất (kẽm, sắt, v.v.) , và đối xử tốt với mái tóc của bạn (tránh để tóc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sử dụng dầu gội mạnh, v.v.).

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà :

Tóc bạc không còn đáng sợ, lưu ngay bí kíp dưỡng đen óng mượt, chuẩn bị diện mạo đón Tết đẹp rạng ngời - Ảnh 4

1. Thoa dầu dừa lên chân tóc và chiều dài tóc vào buổi tối trước khi gội.

2. Trộn một muỗng cà phê gừng tươi và một muỗng canh mật ong, thưởng thức hàng ngày.

3. Uống khoảng 8 ounce (240 ml) nước ép cà rốt mỗi ngày.

4. Lấy cùng một lượng nước cốt chanh, nước quả amla và dầu hạnh nhân. Trộn chúng và sử dụng sản phẩm trên tóc và da đầu của bạn hai lần một ngày trong 3 tháng.

5. Màu xám tóc bạc thực ra không xấu chút nào.

Tất cả chúng ta đều biết rằng việc chấp nhận cơ thể với những khiếm khuyết của nó là điều tốt cho sức khỏe, vì vậy chúng ta nên học cách đón nhận mái tóc hoa râm theo đúng nghĩa của nó, một dấu hiệu của sự trưởng thành và khôn ngoan cũng có thể là phong cách. 

Theo Brightside

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề

Cứ làm những thói quen này vào buổi sáng, da càng dễ lão hóa, hư tổn nặng nề

Quy trình chăm sóc da của bạn có thể được điều chỉnh hoàn hảo để phù hợp với mọi nhu cầu của làn da, nhưng vẫn có khả năng một số sai lầm mà bạn vô tình mắc phải đang cản trở bạn và một làn da hoàn hảo. Từ việc ăn cùng một bữa sáng mỗi sáng đến việc chỉ thoa kem chống nắng khi bạn ra ngoài, có một số nguyên nhân ít rõ ràng gây ra mụn trứng cá khó chịu hoặc nếp nhăn sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   cách che tóc bạc cách trị tóc bạc sớm ngăn ngừa tóc bạc

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 13 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 43 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 1 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'