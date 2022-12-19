Cũng giống như màu da của bạn, hóa chất quyết định màu tóc được gọi là melanin. Theo thời gian, các tế bào sắc tố trong tóc chết đi, khiến tóc chuyển sang màu xám.

1. Tại sao một số người tóc bạc sớm hơn những người khác

Theo nghiên cứu, quá trình này thường bắt đầu đối với người da trắng khi họ ngoài 30 tuổi. Đối với người châu Á, điều này thường xảy ra ở độ tuổi cuối ba mươi, trong khi người châu Phi có khả năng bắt đầu bạc khi họ đến giữa độ tuổi bốn mươi.

Tuy nhiên, quá trình này có thể bắt đầu sớm hơn hoặc muộn hơn đối với bạn, điều này phần lớn phụ thuộc vào gen của bạn, đặc biệt là IRF4 quy định việc sản xuất cũng như dự trữ hắc tố.

2. Phát hiện mới nhất của các nhà khoa học

Một nghiên cứu gần đây cuối cùng đã chứng minh điều mà hầu hết chúng ta đều biết bằng trực giác: căng thẳng khiến tóc bạc sớm. Các nhà khoa học đã đo nồng độ protein trong tóc của các tình nguyện viên và phát hiện ra rằng căng thẳng tâm lý ảnh hưởng đến ty thể (chúng tạo ra năng lượng trong tế bào). Một số yếu tố khác cũng có tác động tương tự, chẳng hạn như ăn chay, thiếu vitamin B12 và mắc các tình trạng sức khỏe khác (như bệnh bạch biến).

3. Tin tốt là tóc bạc có thể đảo ngược được tình trạng

Cùng với việc liên kết bạc tóc với căng thẳng tâm lý, nghiên cứu nói trên cho thấy mọi người có thể lấy lại màu tóc nếu họ ít căng thẳng hơn. Do đó, một trong những người tham gia đã phục hồi được một phần màu tóc của mình chỉ đơn giản là đi nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với phương pháp này nó sẽ không hiệu quả đối với những người có mái tóc bạc trong nhiều năm.

4. Một số biện pháp khắc phục tại nhà bạn có thể thử

Nếu bạn muốn giữ màu tóc mà không phải nhuộm, bạn nên đảm bảo cung cấp đủ vitamin (ngoài B12, vitamin E, D và A quan trọng nhất) và khoáng chất (kẽm, sắt, v.v.) , và đối xử tốt với mái tóc của bạn (tránh để tóc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sử dụng dầu gội mạnh, v.v.).

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà :

1. Thoa dầu dừa lên chân tóc và chiều dài tóc vào buổi tối trước khi gội.

2. Trộn một muỗng cà phê gừng tươi và một muỗng canh mật ong, thưởng thức hàng ngày.

3. Uống khoảng 8 ounce (240 ml) nước ép cà rốt mỗi ngày.

4. Lấy cùng một lượng nước cốt chanh, nước quả amla và dầu hạnh nhân. Trộn chúng và sử dụng sản phẩm trên tóc và da đầu của bạn hai lần một ngày trong 3 tháng.

5. Màu xám tóc bạc thực ra không xấu chút nào.

Tất cả chúng ta đều biết rằng việc chấp nhận cơ thể với những khiếm khuyết của nó là điều tốt cho sức khỏe, vì vậy chúng ta nên học cách đón nhận mái tóc hoa râm theo đúng nghĩa của nó, một dấu hiệu của sự trưởng thành và khôn ngoan cũng có thể là phong cách.

Theo Brightside