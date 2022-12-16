Diệt trừ tận gốc mụn, trả lại làn da khỏe mạnh cùng 5 giải pháp tự nhiên giá siêu hời này

Bạn càng chườm nhiều đá lên mụn viêm, mụn sẽ càng giảm dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Nước đá sẽ giúp chữa lành vết mụn bằng cách giảm mẩn đỏ và điều này làm cho vết mụn trông mờ hơn. Chườm đá lên mụn cũng có thể hữu ích nếu mụn sưng đau, chẳng hạn như mụn nang.

Bạn có thể chọn thời điểm sử dụng quy trình làm đá viên này. Tùy thuộc vào thói quen chăm sóc da hàng ngày của bạn, bạn có thể thoa vào buổi sáng và buổi tối, hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày. Nếu bạn có nhiều mụn, hãy sử dụng một túi đá lớn hơn. Đối với chỉ 1 nốt mụn, hãy đặt một viên đá đã phủ lên nốt mụn.

Cách sử dụng:

Nhẹ nhàng làm sạch mụn bằng nước ấm

Đặt một viên đá bọc lên mụn trong khoảng thời gian 1 phút

Đợi một vài phút trước khi bôi lại, vì điều này sẽ tránh làm xáo trộn mô

Đừng quên rửa sạch lại da ra trước khi đi ngủ

Điều tuyệt vời nhất là ngay cả khi bạn không có đá, bạn vẫn có thể sử dụng một túi rau củ đông lạnh!

2. Dầu jojoba

Dầu jojoba đến từ một loại cây được trồng ở những nơi khô hạn như miền bắc Mexico. Nó được lấy từ hạt Simmondsia chinensis và người ta sử dụng nó cho mục đích y học. Chứa đầy vitamin và khoáng chất phong phú, nó thực hiện công việc cấp nước cho da và nó cũng có thể được sử dụng để chống nhiễm trùng. Điều tuyệt vời hơn nữa là nó có thể được bôi lên mắt mà không gây kích ứng.

Cách sử dụng:

Đặt một lượng nhỏ dầu trên ngón tay của bạn.

Chà nó nhẹ nhàng trên khuôn mặt của bạn.

3. Aspirin nghiền

Aspirin là một loại thuốc tự nhiên, có nguồn gốc từ Spiraea, một biển cây bụi bao gồm axit salicylic (tuyệt vời để giảm mụn trứng cá) mà người Ai Cập cổ đại sử dụng như một phương pháp chống viêm.

Loại thuốc chống viêm không steroid ( NSAID ) này giúp giảm mẩn đỏ và sưng tấy mà mụn nhọt đôi khi có thể gây ra khi chúng trở thành u nang gây đau. Chiến lược aspirin tự nhiên này chỉ nên được sử dụng nếu mụn nghiêm trọng hơn, nghĩa là nếu chúng trở nên rất đau.

Cách sử dụng:

Nghiền aspirin thành bột và trộn với nước ấm.

Khi bạn thực hiện xong bước đầu tiên, hãy đắp hỗn hợp trực tiếp lên nốt mụn để giảm sưng viêm.

Điều này sẽ giúp điều trị cơn đau sau khi phát ban.

Bạn cũng có thể thêm một ít mật ong vào hỗn hợp.

4. Dầu hạt lanh

Dầu hạt lanh mang một loại axit béo omega-3 được gọi là alpha-linolenic, rất tốt cho việc giảm sưng, khô và kích ứng da. Điều này sẽ giữ cho làn da của bạn ngậm nước, làm mới các tế bào da và làm đều màu da tự nhiên của bạn.

Nếu bạn đã có sẹo mụn và đã quá muộn để chữa lành chúng, đừng lo lắng. Dầu hạt lanh có tác dụng loại bỏ nhẹ các vết sẹo mụn và nhược điểm trên da của bạn.

Cách sử dụng:

Nhỏ 1 giọt dầu hạt lanh lên ngón tay của bạn.

Thoa lên vết mụn trên làn da của bạn.

5. Dưa chuột

Chúng không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong của bạn mà còn tuyệt vời cho bên ngoài của bạn! Dưa chuột rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C và axit folic, chúng cũng dưỡng ẩm và làm dịu làn da của bạn, điều đó có nghĩa là chúng rất tuyệt vời để làm mặt nạ và giảm viêm.

Cách sử dụng:

Trộn một quả dưa chuột nhỏ và một chén bột yến mạch.

Khuấy một muỗng cà phê hỗn hợp này với một muỗng cà phê sữa chua.

Đắp trên mặt.

Để nó trong 30 phút.

Rửa sạch mặt.

Theo Brightside