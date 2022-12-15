6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt

Làm đẹp 15/12/2022 14:12

Quá trình mọc tóc của bạn có thể là một thách thức và thậm chí là bực bội. Có vẻ như bạn đã làm đúng mọi thứ, nhưng bạn vẫn không thấy nhiều tiến triển. Mặc dù có rất nhiều sản phẩm chăm sóc tóc trên thị trường được cho là giúp tóc bạn mọc nhanh hơn, nhưng thực tế có một số bước đơn giản mà bạn có thể thực hiện để có được những lọn tóc dài và sang trọng.

1. Thêm muối vào dầu gội của bạn

Giữ cho da đầu khỏe mạnh là một trong những bước quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để đạt được mái tóc như mơ ước. Trộn một ít muối Epsom với dầu gội đầu của bạn là một cách dễ dàng và hợp túi tiền để tăng độ phồng cho tóc và giúp da đầu không bị bóng dầu lâu hơn.

6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt - Ảnh 1

Muối Epsom đã được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc tóc và vì nó giàu magie nên nó có thể giúp da đầu và tóc của bạn chắc khỏe hơn. Những vùng da có nhiều nang lông, chẳng hạn như da đầu, có thể hấp thụ magiê tốt hơn và hưởng lợi nhiều nhất từ ​​nó.

2. Đội mũ

6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt - Ảnh 2

Mặc dù vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của bạn, nhưng việc phơi nắng quá nhiều có thể gây hại không chỉ cho làn da mà còn cả mái tóc của bạn. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tóc và làm suy yếu các sắc tố và protein của tóc.

Các chuyên gia y tế thậm chí còn khuyên bạn nên thoa kem chống nắng cho da đầu nếu bạn nhận thấy tóc mình đang mỏng đi. Hạn chế ra ngoài nắng và đội mũ sẽ bảo vệ cả da và tóc khỏi tia UV có hại, đồng thời giúp tóc mọc nhanh hơn.

3. Sấy khô tóc

6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt - Ảnh 3

Máy sấy tóc giúp bạn nhanh chóng tạo cho mình một mái tóc bồng bềnh như ở tiệm, nhưng sử dụng máy sấy tóc quá thường xuyên có thể làm yếu các sợi tóc của bạn và khiến chúng dễ bị gãy rụng. Bởi vì máy sấy thổi một luồng nhiệt tập trung và cường độ cao thẳng vào tóc của bạn, nó sẽ khiến các lọn tóc của bạn mất đi nhiều độ ẩm ngay lập tức.

Tóc mất nước dễ gãy rụng và không thể mọc dài. Nếu bạn đang cố gắng để tóc dài ra, bác sĩ có thể chỉ định cho bạn tạm dừng máy sấy tóc và các dụng cụ tạo kiểu tóc khác.

4. Bỏ áo gối bằng cotton 

6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt - Ảnh 4

Đổi vỏ gối cotton của bạn lấy vỏ gối lụa có thể cải thiện chất lượng tổng thể của tóc và giúp các lọn tóc mọc nhanh hơn. Sợi bông tạo ra ma sá , từ đó làm yếu tóc và lấy đi độ ẩm tự nhiên của tóc. Tơ tằm có bề mặt mượt mà hơn nhiều và cho phép tóc lướt trên đó khi bạn ngủ, giúp giảm gãy rụng và chẻ ngọn.

5. Hãy thử chải ngược tóc

6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt - Ảnh 5

Nếu bạn đã mơ về mái tóc dài trong một thời gian dài, rất có thể bạn đã bắt gặp phương pháp chải tóc đảo ngược trực tuyến. Phương pháp này cho phép bạn tăng lưu lượng máu đến da đầu bằng cách cúi đầu xuống rồi chải tóc, điều này có thể kích thích mọc tóc.

Mặc dù không có bất kỳ nghiên cứu nào xác nhận hiệu quả của nó, nhưng nhiều người đã sử dụng phương pháp đảo ngược tin rằng nó giúp họ mọc tóc nhanh hơn. Sử dụng phương pháp này cùng với việc xoa bóp da đầu bằng tinh dầu trước hoặc trong khi cúi đầu xuống có thể giúp bạn có được mái tóc dài và khỏe mạnh.

6. Chải tóc trước khi đi ngủ

6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt - Ảnh 6

Mặc dù đi ngủ với mái tóc chưa chải có thể khiến bạn cảm thấy hấp dẫn, đặc biệt là khi bạn đang mệt mỏi, nhưng việc dành vài phút chải tóc thực sự có lợi cho sức khỏe của bạn. Chải tóc cho phép bạn phân phối dầu của da đầu lên tóc và giữ cho tóc ngậm nước và được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Bởi vì tóc khô dễ bị hư tổn và gãy rụng hơn, nó có thể khiến các lọn tóc của bạn không thể phát triển.

Theo Brightside

Tip hay cho đôi môi mướt mát hồng hào, thách thức mùa đông giá rét

Tip hay cho đôi môi mướt mát hồng hào, thách thức mùa đông giá rét

Mùa đông có thể là thách thức ngay cả đối với những người yêu thích thời tiết lạnh giá. Xét cho cùng, không ai thức dậy vào lúc 5 giờ sáng hoặc mặc ba lớp quần áo chỉ để đi nhanh đến cửa hàng. Nhưng mùa đông có thể là thời điểm đặc biệt khắc nghiệt trong năm đối với đôi môi của bạn, đôi môi có thể bị nứt nẻ, khô ráp. Thời tiết lạnh có ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể của chúng ta, bao gồm cả đôi môi của chúng ta.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giúp tóc mọc nhanh bí quyết dưỡng tóc cách giúp tóc mọc dày trở lại

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 21 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 33 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 21 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới