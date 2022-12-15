6 cách đơn giản đến bất ngờ giúp tóc mọc dài, dày, bóng mượt

Giữ cho da đầu khỏe mạnh là một trong những bước quan trọng nhất bạn có thể thực hiện để đạt được mái tóc như mơ ước. Trộn một ít muối Epsom với dầu gội đầu của bạn là một cách dễ dàng và hợp túi tiền để tăng độ phồng cho tóc và giúp da đầu không bị bóng dầu lâu hơn.

Muối Epsom đã được sử dụng rộng rãi trong việc chăm sóc tóc và vì nó giàu magie nên nó có thể giúp da đầu và tóc của bạn chắc khỏe hơn. Những vùng da có nhiều nang lông, chẳng hạn như da đầu, có thể hấp thụ magiê tốt hơn và hưởng lợi nhiều nhất từ ​​nó.

2. Đội mũ

Mặc dù vitamin D rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của bạn, nhưng việc phơi nắng quá nhiều có thể gây hại không chỉ cho làn da mà còn cả mái tóc của bạn. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tóc và làm suy yếu các sắc tố và protein của tóc.

Các chuyên gia y tế thậm chí còn khuyên bạn nên thoa kem chống nắng cho da đầu nếu bạn nhận thấy tóc mình đang mỏng đi. Hạn chế ra ngoài nắng và đội mũ sẽ bảo vệ cả da và tóc khỏi tia UV có hại, đồng thời giúp tóc mọc nhanh hơn.

3. Sấy khô tóc

Máy sấy tóc giúp bạn nhanh chóng tạo cho mình một mái tóc bồng bềnh như ở tiệm, nhưng sử dụng máy sấy tóc quá thường xuyên có thể làm yếu các sợi tóc của bạn và khiến chúng dễ bị gãy rụng. Bởi vì máy sấy thổi một luồng nhiệt tập trung và cường độ cao thẳng vào tóc của bạn, nó sẽ khiến các lọn tóc của bạn mất đi nhiều độ ẩm ngay lập tức.

Tóc mất nước dễ gãy rụng và không thể mọc dài. Nếu bạn đang cố gắng để tóc dài ra, bác sĩ có thể chỉ định cho bạn tạm dừng máy sấy tóc và các dụng cụ tạo kiểu tóc khác.

4. Bỏ áo gối bằng cotton

Đổi vỏ gối cotton của bạn lấy vỏ gối lụa có thể cải thiện chất lượng tổng thể của tóc và giúp các lọn tóc mọc nhanh hơn. Sợi bông tạo ra ma sá , từ đó làm yếu tóc và lấy đi độ ẩm tự nhiên của tóc. Tơ tằm có bề mặt mượt mà hơn nhiều và cho phép tóc lướt trên đó khi bạn ngủ, giúp giảm gãy rụng và chẻ ngọn.

5. Hãy thử chải ngược tóc

Nếu bạn đã mơ về mái tóc dài trong một thời gian dài, rất có thể bạn đã bắt gặp phương pháp chải tóc đảo ngược trực tuyến. Phương pháp này cho phép bạn tăng lưu lượng máu đến da đầu bằng cách cúi đầu xuống rồi chải tóc, điều này có thể kích thích mọc tóc.

Mặc dù không có bất kỳ nghiên cứu nào xác nhận hiệu quả của nó, nhưng nhiều người đã sử dụng phương pháp đảo ngược tin rằng nó giúp họ mọc tóc nhanh hơn. Sử dụng phương pháp này cùng với việc xoa bóp da đầu bằng tinh dầu trước hoặc trong khi cúi đầu xuống có thể giúp bạn có được mái tóc dài và khỏe mạnh.

6. Chải tóc trước khi đi ngủ

Mặc dù đi ngủ với mái tóc chưa chải có thể khiến bạn cảm thấy hấp dẫn, đặc biệt là khi bạn đang mệt mỏi, nhưng việc dành vài phút chải tóc thực sự có lợi cho sức khỏe của bạn. Chải tóc cho phép bạn phân phối dầu của da đầu lên tóc và giữ cho tóc ngậm nước và được nuôi dưỡng một cách tự nhiên. Bởi vì tóc khô dễ bị hư tổn và gãy rụng hơn, nó có thể khiến các lọn tóc của bạn không thể phát triển.

Theo Brightside